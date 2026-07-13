Gazeteci Zülfikar Doğan: Memur-Sen memur ve memur emeklisini mağdur etti

“Temmuz ayında SGK emeklilerine yüzde 17,76 oranında enflasyon farkı yansıtılacak. Memur ve memur emeklileri ise yaklaşık yüzde 13 zam alacak. Bunun nedeni, Memur-Sen ile hükümet arasında imzalanan 8. Dönem Toplu Sözleşme'de her 6 ay için önceden belirlenmiş sabit zam oranlarının yer alması. Memur-Sen bir anlamda üyelerini ve memur emeklilerini mağdur etti diyebiliriz. Yılbaşında memur ve memur emeklilerine yüzde 11 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı verilmiş, toplam zam oranı yaklaşık yüzde 19 olmuştu. Temmuz döneminde ise önce yüzde 17,76'lık enflasyon oranından yılbaşında verilen yüzde 11'lik zam düşülerek enflasyon farkı hesaplanıyor. Buna yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve memur emeklilerinin zam oranı yaklaşık yüzde 13’e ulaşıyor. Buna karşılık SGK işçi emeklileri doğrudan yüzde 17,76 oranında zam alacak. Böylece işçi ve memur emeklileri arasındaki zam farkı sürmüş olacak.

Asgari ücrete ise Temmuz ayında zam yapılmayacak, asgari ücret yılda bir kez artırılacak. Haziran itibarıyla açlık sınırı 35 bin 759 liraya yükselirken, Temmuz zammıyla en düşük memur maaşı 70 bin 258 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 liraya çıktı. Buna karşılık asgari ücret 28 bin lirada kaldı. En düşük işçi emeklisi aylığı ise 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi. Böylece en düşük memur maaşı ile asgari ücret arasında yaklaşık üç kat, en düşük memur emeklisi aylığı ile en düşük işçi emeklisi aylığı arasında ise yaklaşık bir buçuk kat fark oluştu.

Ayrıca memur maaşları yılda iki kez güncellenirken, asgari ücretin yılda yalnızca bir kez artırılması ücret farkını daha da büyütüyor. İşçi, memur, işçi emeklisi ve memur emeklisi aynı enflasyondan etkileniyor; aynı kira, elektrik, doğalgaz, ulaşım, eğitim ve sağlık harcamalarını yapıyor. Buna rağmen ücret ve maaşlar arasındaki bu farklılıkların gelir dağılımındaki adaletsizliği artırdığı belirtiliyor.

Öte yandan en düşük memur maaşı da 70 bin 258 lirayla yaklaşık 115 bin liraya ulaşan yoksulluk sınırının altında kalıyor. Memur ve işçi emeklilerinin aylıkları ise 35 bin 759 liralık açlık sınırının altında bulunuyor. Yılbaşından bu yana enflasyon nedeniyle yaşanan gelir kaybına, Temmuz zammı sonrasında ücretler arasındaki farkın büyümesi de eklenince gelir ve sosyal adaletsizliğin daha da derinleşiyor.”