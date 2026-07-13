https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/avrupa-parlamentosunda-kriz-isvicreli-vekil-danimarkali-vekili-polise-sikayet-etti-1107215450.html
Avrupa Parlamentosu'nda kriz: İsviçreli vekil, Danimarkalı vekili polise şikayet etti
Avrupa Parlamentosu'nda kriz: İsviçreli vekil, Danimarkalı vekili polise şikayet etti
Sputnik Türkiye
İsveçli Avrupa Parlamentosu Üyesi Abir Al-Sahlani, Danimarkalı meslektaşını ‘ırkçı nefret söylemiyle’ suçlayarak polise şikayette bulundu. Danimarkalı Kristoffer Storm’un İsveçli vekile “Ülkesine geri dönsün” dediği ortaya çıktı.
2026-07-13T13:46+0300
2026-07-13T13:46+0300
2026-07-13T13:46+0300
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ırkçı hareket
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Irak doğumlu İsveçli Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Abir Al-Sahlani, parlamentodaki göçmen karşıtı sloganları eleştirmesinin ardından kendisine 'eve git' diyen Danimarkalı milletvekili Kristoffer Storm hakkında ırkçı nefret söylemi gerekçesiyle polise başvurdu.Geçen ay Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa Birliği genelinde sınır dışı uygulamalarını genişletmeyi amaçlayan tartışmalı düzenlemenin kabul edilmesinin ardından bazı aşırı sağcı milletvekilleri genel kurulda 'Onları geri gönderin' sloganları attı.Bunun üzerine İsveç Merkez Partisi'nden AP üyesi Abir Al-Sahlani, genel kurulda yaptığı konuşmada aşırı sağcı milletvekillerini sert sözlerle eleştirdi.'Bu parlamentoda kendimi hiç bu kadar güvensiz hissetmedim' diyen Al-Sahlani, 'Attığı sloganlar siyasi rakiplere yönelik değildi. "Onları geri gönderin" dediler. Bu sözler, Avrupa'da daha iyi bir yaşam aramaktan başka bir şey yapmamış insanlara yönelikti' ifadelerini kullandı.Sosyal medyada hedef gösterildi: Daha çok ağlaKonuşmasının sosyal medyada yayılmasının ardından iki sağcı AP üyesi Al-Sahlani'yi hedef alan paylaşımlar yaptı.Finlandiya Partisi'nden Finlandiyalı milletvekili Sebastian Tynkkynen, Al-Sahlani'nin konuşma videosuna 'Daha çok ağla' yorumunu yazdı. Danimarka Demokratları'ndan AP üyesi Kristoffer Storm ise Al-Sahlani için 'Eve gitmeli' ifadesini kullandı.Al-Sahlani, çarşamba günü yaptığı açıklamada Storm hakkında ırkçı nefret söylemi nedeniyle İsveç polisine suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Storm ve Tynkkynen ise haklarındaki suçlamaları reddetti.Kristoffer Storm ise 'Eve git' ifadesinin ırkçı bir anlam taşımadığını söyleyerek, sözlerinin Al-Sahlani'nin tartışmalardan rahatsız olması halinde genel kurul salonundan ayrılıp sakinleşmesi gerektiği yönündeki kişisel görüşünü ifade ettiğini söyledi. Ancak Al-Sahlani bu açıklamayı reddederek, 'İnsanlar bunun ne anlama geldiğini anlayacak kadar zekidir' ifadelerini kullandı.Ölüm ve 'istismar' tehditleri aldıAl-Sahlani'nin açıklamaları sonrasında çok sayıda destek mesajı aldığı, ancak bunun yanında sosyal medyada ölüm ve istismar tehditlerine de maruz kaldığı belirtildi.
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avrupa parlamentosu (ap), ırkçı hareket, i̇sviçre, danimarka
avrupa parlamentosu (ap), ırkçı hareket, i̇sviçre, danimarka
Avrupa Parlamentosu'nda kriz: İsviçreli vekil, Danimarkalı vekili polise şikayet etti
İsveçli Avrupa Parlamentosu Üyesi Abir Al-Sahlani, Danimarkalı meslektaşını 'ırkçı nefret söylemiyle'suçlayarak polise şikayette bulundu. Danimarkalı Kristoffer Storm’un İsveçli vekile "Ülkesine geri dönsün" dediği ortaya çıktı.
Irak doğumlu İsveçli Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Abir Al-Sahlani, parlamentodaki göçmen karşıtı sloganları eleştirmesinin ardından kendisine 'eve git' diyen Danimarkalı milletvekili Kristoffer Storm hakkında ırkçı nefret söylemi gerekçesiyle polise başvurdu.
Geçen ay Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa Birliği genelinde sınır dışı uygulamalarını genişletmeyi amaçlayan tartışmalı düzenlemenin kabul edilmesinin ardından bazı aşırı sağcı milletvekilleri genel kurulda 'Onları geri gönderin' sloganları attı.
Bunun üzerine İsveç Merkez Partisi'nden AP üyesi Abir Al-Sahlani, genel kurulda yaptığı konuşmada aşırı sağcı milletvekillerini sert sözlerle eleştirdi.
'Bu parlamentoda kendimi hiç bu kadar güvensiz hissetmedim' diyen Al-Sahlani, 'Attığı sloganlar siyasi rakiplere yönelik değildi. "Onları geri gönderin" dediler. Bu sözler, Avrupa'da daha iyi bir yaşam aramaktan başka bir şey yapmamış insanlara yönelikti' ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada hedef gösterildi: Daha çok ağla
Konuşmasının sosyal medyada yayılmasının ardından iki sağcı AP üyesi Al-Sahlani'yi hedef alan paylaşımlar yaptı.
Finlandiya Partisi'nden Finlandiyalı milletvekili Sebastian Tynkkynen, Al-Sahlani'nin konuşma videosuna 'Daha çok ağla' yorumunu yazdı. Danimarka Demokratları'ndan AP üyesi Kristoffer Storm ise Al-Sahlani için 'Eve gitmeli' ifadesini kullandı.
Al-Sahlani, çarşamba günü yaptığı açıklamada Storm hakkında ırkçı nefret söylemi nedeniyle İsveç polisine suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Storm ve Tynkkynen ise haklarındaki suçlamaları reddetti.
Kristoffer Storm ise 'Eve git' ifadesinin ırkçı bir anlam taşımadığını söyleyerek, sözlerinin Al-Sahlani'nin tartışmalardan rahatsız olması halinde genel kurul salonundan ayrılıp sakinleşmesi gerektiği yönündeki kişisel görüşünü ifade ettiğini söyledi. Ancak Al-Sahlani bu açıklamayı reddederek, 'İnsanlar bunun ne anlama geldiğini anlayacak kadar zekidir' ifadelerini kullandı.
Ölüm ve 'istismar' tehditleri aldı
Al-Sahlani'nin açıklamaları sonrasında çok sayıda destek mesajı aldığı, ancak bunun yanında sosyal medyada ölüm ve istismar tehditlerine de maruz kaldığı belirtildi.