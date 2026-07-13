Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
© Rusya Dışişleri Bakanlığı/TelegramAlmanya’nın Moskova Büyükelçisi Alexander Lambsdorff
© Rusya Dışişleri Bakanlığı/Telegram
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Alexander Lambsdorff'un bakanlığa çağırılarak, Berlin'in Kiev'in Rusya’daki sivillere yönelik saldırılarında yer aldığı kendisine belirtildiğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Alexander Lambsdorff bakanlığa çağırılarak, Berlin'in Kiev'in Rusya’daki sivillere yönelik saldırılarında yer aldığı kendisine belirtildi.
Bakanlığın açıklamasından öne çıkanlar:
▪️Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya Büyükelçisi’ni Berlin'in Kiev'in Rusya’daki sivil altyapıya yönelik saldırılarında yer aldığını kendisine belirtildiğini açıkladı.
▪️Alman Büyükelçi’ye, Almanya'nın Kiev rejimine giderek artan desteğinin kabul edilemez olduğu belirtildi.
▪️Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çin dahil olmak üzere üçüncü ülkelere Rusya ile ilişkilerini ne şekilde kurulacağını söyleme girişimlerinin kabul edilemezliğini Alman Büyükelçi’nin dikkatine sundu.
▪️Almanya Büyükelçisi’ne, Alman propaganda çalışmalarının Nazi propagandasının en kötü uygulamalarına kaydırılmasının ahlaksızlığına işaret edildi.
▪️Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya Büyükelçisi’ni Berlin'in Kiev'in Rusya’daki sivil altyapıya yönelik saldırılarında yer aldığını kendisine belirtildiğini açıkladı.
▪️Alman Büyükelçi’ye, Almanya'nın Kiev rejimine giderek artan desteğinin kabul edilemez olduğu belirtildi.
▪️Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çin dahil olmak üzere üçüncü ülkelere Rusya ile ilişkilerini ne şekilde kurulacağını söyleme girişimlerinin kabul edilemezliğini Alman Büyükelçi’nin dikkatine sundu.
▪️Almanya Büyükelçisi’ne, Alman propaganda çalışmalarının Nazi propagandasının en kötü uygulamalarına kaydırılmasının ahlaksızlığına işaret edildi.