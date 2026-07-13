https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/almanyanin-moskova-buyukelcisi-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1107221870.html

Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Alexander Lambsdorff'un bakanlığa çağırılarak, Berlin'in Kiev'in Rusya’daki sivillere yönelik... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T18:42+0300

2026-07-13T18:42+0300

2026-07-13T18:42+0300

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rusya

rusya dışişleri bakanlığı

almanya

alexander lambsdorff

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Alexander Lambsdorff bakanlığa çağırılarak, Berlin'in Kiev'in Rusya’daki sivillere yönelik saldırılarında yer aldığı kendisine belirtildi.Bakanlığın açıklamasından öne çıkanlar:▪️Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya Büyükelçisi’ni Berlin'in Kiev'in Rusya’daki sivil altyapıya yönelik saldırılarında yer aldığını kendisine belirtildiğini açıkladı.▪️Alman Büyükelçi’ye, Almanya'nın Kiev rejimine giderek artan desteğinin kabul edilemez olduğu belirtildi.▪️Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çin dahil olmak üzere üçüncü ülkelere Rusya ile ilişkilerini ne şekilde kurulacağını söyleme girişimlerinin kabul edilemezliğini Alman Büyükelçi’nin dikkatine sundu.▪️Almanya Büyükelçisi’ne, Alman propaganda çalışmalarının Nazi propagandasının en kötü uygulamalarına kaydırılmasının ahlaksızlığına işaret edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/zaharovadan-berline-sert-elestiri-almanya-kendi-sanayisinin-temelini-yok-etti-1106909975.html

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