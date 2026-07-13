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Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Alexander Lambsdorff'un bakanlığa çağırılarak, Berlin'in Kiev'in Rusya’daki sivillere yönelik... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T18:42+0300
2026-07-13T18:42+0300
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almanya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Alexander Lambsdorff bakanlığa çağırılarak, Berlin'in Kiev'in Rusya’daki sivillere yönelik saldırılarında yer aldığı kendisine belirtildi.Bakanlığın açıklamasından öne çıkanlar:▪️Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya Büyükelçisi’ni Berlin'in Kiev'in Rusya’daki sivil altyapıya yönelik saldırılarında yer aldığını kendisine belirtildiğini açıkladı.▪️Alman Büyükelçi’ye, Almanya'nın Kiev rejimine giderek artan desteğinin kabul edilemez olduğu belirtildi.▪️Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çin dahil olmak üzere üçüncü ülkelere Rusya ile ilişkilerini ne şekilde kurulacağını söyleme girişimlerinin kabul edilemezliğini Alman Büyükelçi’nin dikkatine sundu.▪️Almanya Büyükelçisi’ne, Alman propaganda çalışmalarının Nazi propagandasının en kötü uygulamalarına kaydırılmasının ahlaksızlığına işaret edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/zaharovadan-berline-sert-elestiri-almanya-kendi-sanayisinin-temelini-yok-etti-1106909975.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, almanya, alexander lambsdorff
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, almanya, alexander lambsdorff

Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

18:42 13.07.2026
© Rusya Dışişleri Bakanlığı/TelegramAlmanya’nın Moskova Büyükelçisi Alexander Lambsdorff
Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Alexander Lambsdorff - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© Rusya Dışişleri Bakanlığı/Telegram
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Alexander Lambsdorff'un bakanlığa çağırılarak, Berlin'in Kiev'in Rusya’daki sivillere yönelik saldırılarında yer aldığı kendisine belirtildiğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Alexander Lambsdorff bakanlığa çağırılarak, Berlin'in Kiev'in Rusya’daki sivillere yönelik saldırılarında yer aldığı kendisine belirtildi.
Bakanlığın açıklamasından öne çıkanlar:

▪️Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya Büyükelçisi’ni Berlin'in Kiev'in Rusya’daki sivil altyapıya yönelik saldırılarında yer aldığını kendisine belirtildiğini açıkladı.

▪️Alman Büyükelçi’ye, Almanya'nın Kiev rejimine giderek artan desteğinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

▪️Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çin dahil olmak üzere üçüncü ülkelere Rusya ile ilişkilerini ne şekilde kurulacağını söyleme girişimlerinin kabul edilemezliğini Alman Büyükelçi’nin dikkatine sundu.

▪️Almanya Büyükelçisi’ne, Alman propaganda çalışmalarının Nazi propagandasının en kötü uygulamalarına kaydırılmasının ahlaksızlığına işaret edildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
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