https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/ahbap-dernegi-sorusturmasi-gelismeler-neler--1107217813.html

AHBAP Derneği soruşturması: Hangi gelişmeler yaşandı?

AHBAP Derneği soruşturması: Hangi gelişmeler yaşandı?

Sputnik Türkiye

Gün Ortası programında AHBAP hakkında başlatılan soruşturmanın detaylarıyla ilgili konuşan Okan Aslan, banka hesaplarından yapılan para transferlerine işaret... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T15:04+0300

2026-07-13T15:04+0300

2026-07-13T15:05+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

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haluk levent

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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında, Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili konuştu.Avukat Ece Güner’in de gözaltına alındığını belirten Aslan, soruşturmayla ilgili detaylardan aktarım yaparak şunları söyledi:AHBAP Derneği Başkan asistanı Yeliz Kaya’nın dijital materyallerinde yapılan incelemelerle ilgili de konuşan Aslan, gelişmeleri şu ifadelerle aktardı:Deprem bağışları iddiasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında derneğin genel merkezinde arama çalışmaları başlatıldı. Derneğin kurucusu Haluk Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Hakkındaki yurt dışı yasağı sonrasında kaçma hazırlığı yaptığı iddiasıyla yakalama sürecinin başlatıldığı belirtildi.6 Şubat 2023 depremleri sonrasında toplanan bağışların yurt dışına kaçırıldığı, amacı dışında kullanıldığı ve dernek hesaplarının şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğu ifade edildi.

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2026

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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radyo sputnik, radyo, radyo, haluk levent, ahbap derneği