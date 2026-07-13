https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/ahbap-dernegi-sorusturmasi-gelismeler-neler--1107217813.html
AHBAP Derneği soruşturması: Hangi gelişmeler yaşandı?
AHBAP Derneği soruşturması: Hangi gelişmeler yaşandı?
Sputnik Türkiye
Gün Ortası programında AHBAP hakkında başlatılan soruşturmanın detaylarıyla ilgili konuşan Okan Aslan, banka hesaplarından yapılan para transferlerine işaret... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T15:04+0300
2026-07-13T15:04+0300
2026-07-13T15:05+0300
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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında, Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili konuştu.Avukat Ece Güner’in de gözaltına alındığını belirten Aslan, soruşturmayla ilgili detaylardan aktarım yaparak şunları söyledi:AHBAP Derneği Başkan asistanı Yeliz Kaya’nın dijital materyallerinde yapılan incelemelerle ilgili de konuşan Aslan, gelişmeleri şu ifadelerle aktardı:Deprem bağışları iddiasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında derneğin genel merkezinde arama çalışmaları başlatıldı. Derneğin kurucusu Haluk Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Hakkındaki yurt dışı yasağı sonrasında kaçma hazırlığı yaptığı iddiasıyla yakalama sürecinin başlatıldığı belirtildi.6 Şubat 2023 depremleri sonrasında toplanan bağışların yurt dışına kaçırıldığı, amacı dışında kullanıldığı ve dernek hesaplarının şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğu ifade edildi.
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Okan Aslan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, haluk levent, ahbap derneği
radyo sputnik, radyo, radyo, haluk levent, ahbap derneği
AHBAP Derneği soruşturması: Hangi gelişmeler yaşandı?
15:04 13.07.2026 (güncellendi: 15:05 13.07.2026)
Gün Ortası programında AHBAP hakkında başlatılan soruşturmanın detaylarıyla ilgili konuşan Okan Aslan, banka hesaplarından yapılan para transferlerine işaret etti.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında, Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili konuştu.
Avukat Ece Güner’in de gözaltına alındığını belirten Aslan, soruşturmayla ilgili detaylardan aktarım yaparak şunları söyledi:
“AHBAP Derneği çalışanları Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya'ya ait iban hesaplarının Dernek Başkanı Haluk Levent tarafından kullandığı tespit edildi. İncelemelerde Ece Güner’in hesabındanEmrah Gödeliner’e 8 işlemde toplam 47 milyon 904 bin 876 TL, Zafer Yay’a 3 işlemde 21 milyon 20 bin TL, Yeliz Kaya’ya 1 işlemde 4 milyon 633 bin 10 TL para girişi yapıldığı tespit edildi”
AHBAP Derneği Başkan asistanı Yeliz Kaya’nın dijital materyallerinde yapılan incelemelerle ilgili de konuşan Aslan, gelişmeleri şu ifadelerle aktardı:
“Haluk Levent’in asistanı Yeliz’e bazı kişilere “mide kanseri olduğuna ve para aradığına” dair haber yaymasını söylediği tespit edildi. Yazışmalardan senetlerin kullanılacağına dair endişelerin Dernek Başkanı Haluk’a iletildiği anlaşıldı. Yine Levent’in asistanı Yeliz’e kendisine ağlayarak sesli mesaj atmasını istediği görüldü”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında derneğin genel merkezinde arama çalışmaları başlatıldı. Derneğin kurucusu Haluk Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Hakkındaki yurt dışı yasağı sonrasında kaçma hazırlığı yaptığı iddiasıyla yakalama sürecinin başlatıldığı belirtildi.
6 Şubat 2023 depremleri sonrasında toplanan bağışların yurt dışına kaçırıldığı, amacı dışında kullanıldığı ve dernek hesaplarının şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğu ifade edildi.