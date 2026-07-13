Adalet dağıtması gereken Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurahman Gençbay Kartalkaya yangınından adalet arıyor
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurahman Gençbay ve Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak oldu.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025’te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden bazılarının yakınları, Bolu’dan Ankara’ya sekiz gün sürmesi planlanan “adalet” ve “farkındalık” yürüyüşü başlattı.
Yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurahman Gençbay, yaşananları canlı yayında şu sözlerle anlattı:
Yine hep birlikte dostlarımızla bu acıyı bizde paylaşanlarla adalet arayışı içinde olanlarla bu ülkede yargıya olan güvenin en üst seviyede olmasını arzu eden adaletin tesisi konusunda hiç şüphesi olmadığı bir ortam yaşamak isteyenlerle duyarlı vatandaşlarımızla ulusta birlikte olacağız ve basın açıklamasıyla bu talebimizi ve yürüyüşümüzün amacını ve neticeleri konuşacağız inşallah. Bu yürüyüş yetmiş sekiz canımız için ve eksik kalan yargılama için başlatıldı. Biraz sonra o eksik kısma değineceğim.Bir adalet yürüyüşü olacaktır. Dolayısıyla bu bütün adalet arayışı içerisinde olan kişiler içindir. Devlet adalet hizmetini vatandaşlığı istemeden vermek zorundadır.Vatandaş eğer adalet için yollara düşüyorsa burada bir sorun vardır. Burada devletin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Biraz sonra ona değineceğim.Çalışma Bakanı'nın yargıyla nasıl dalga geçtiğine biraz sonra değineceğim ama geri iade ediyor. Şu anda dosya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nda. O sayın bakanın keyfinin gelmesini bekliyoruz.Yargıya olan saygısının gelmesini bekliyoruz ki birinci dairenin itiraz kabul gerekçelerimizin gereğini yerine getirerek etkili bir soruşturma yapıp sorumlu kamu personeli hakkında soruşturma izni versin ya da vermesin. Şimdi siz Danıştay 90. daire başkanısınız.Aynı zamanda yüksek yargıda görev yapan bir hukukçusunuz ve adalet yürüyüşü yapıyorsunuz. Aslında bu bir şey bize anlatıyor. Çünkü sizin adalet dağıtmanız gerekirken siz adalet arar durumuna gelmenizden birilerinin ya da bir karar vericilerin rahatsız olması gerekmiyor mu? O kadar rahatsız olması gerekiyor ki bu bana göre gerçekten kelimeyi seçerek kullanmak istiyorum.Gerçekten bizim ülkemize yakışmayan bir durumdur. Ben 35 yıllık yargıcıyım. Çok şükür 35 yıldır vicdani kanaatime göre, kanunlara göre, hukuka göre karar verdim ve başımı da yastığa çok rahat koyuyarak uyuyorum.Şimdi ben eğer sokağa çıkıp adalet diye bağırıyorsam bu çok vahim bir durumdur ya. Bunu yetkililerin dikkate alıp ya ne oluyor diye bir ayağa kalkması lazım, ne oluyor? Bu adam 35 yıl adalete hizmet etmiş bu adam sokağa niye çıktı? Bunu sokağa iten nedenler nedir? Adaleti niye sokakta arıyor diye sorması gerekiyor. Ben de bunu soruyorum.Ama ben hem 35 yıllık bir yargıcım ama öte yandan 24 yaşında evladını yüzünü kefeniyle açıp bakamadan toprağa vermiş ciğeri yanan bir babayım. Benim içimde acı kor olmuş yanıyor ama öfkem de o kadar büyük ki. Benim acımı dindiren, öfkemi de sabra dönüştüren ne biliyor musunuz? Adalete olan inancım, ben eğer adalete olan inancımı kaybettiğim takdirde öfkeme mağlup olurum.Acım bana dünyaları yaktırır.
‘Haluk Levent soruşturması ‘Kızılaycılar’ ve ‘Ahbapçılar’ olarak ayrılmamalı’
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının AHBAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Levent, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı kararının ardından eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda soruşturmanın teknik boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başak, özellikle denetim mekanizmaları ve kara para aklama suçunun oluşabilmesi için gerekli hukuki şartlara ilişkin bazı sorular yöneltti.
Radyo Sputnik canlı yayınına katılan Başak, şunları söyledi:
Çok yanlış bulduğumu ifade ediyorum. Çünkü dün Haluk Levent'le ilgili bu konu açıklandığında, Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması yapıldığında, sosyal medyada adeta bir meydan savaşı yaşandı. Kızılaycılar, Ahbapçılar.Bir taraf işte Kızılay'ı şey yaparken, gördünüz mü derken, diğer tarafta Kızılay'a, Çadır'la ilgili şeyler. Şimdi bunlara hiç gerek yok. Yani hukuk devletinde bu tür soruşturmalar basınlar verilerek yapılmaz.Neyse, süreç hukuk anlamında ona göre takip edilir. O açıdan ciddi bir kafa karışıklığı var. Şimdi, ifade ettiğiniz gibi ortada sadece Ocak 2025'te düzenlenmiş Mali Analiz Raporu adı altında bir masak raporu var.Üç tür iddiası var bu operasyonla ilgili. Birincisi, bayıs oynama savcılığın iddialarından bir tanesi. İkincisi örgüt.Üçüncüsü kara para aklamak. Dolayısıyla şimdi bu üç iddiayla ilgili şu anda soruşturma yürüyor. Şimdi bu elimizdeki rapor, şüphelenilen, suç işlediği düşünülen savcılıklar tarafından, kişi ve kuruluşların parasal hareketleri ve mal hareketlerinin incelenmesine yönelik oluşturulan bir rapor.Şimdi rapora baktığımızda, raporda bu kişilerin üzerinde çok yüklü miktarda şeyler var. Para transferleri var. Ve her üçünün de, işte APAP Derneği'nde geçmişte çalıştığı birisinin sanıyorum şu anda devam ettiği söyleniyor.Dolayısıyla bu APAP Derneği ile olan, ilişkileri olan bu üç kişi, bu kişilerin gelir durumuyla orantılı olmayan biçimde, ki raporda bunu özellikle vurgulamış denetçiler, gelir durumuyla orantılı olmayan biçimde yüklü miktarda para transferleri var. APAP sıradan bir dernek değil. Yani normal sıradan bir derneği siz iki yılda, üç yılda denetleyebilirsiniz.Evet, bunun bir mantığı olabilir. Sakınca teşkil etmeyebilir. Ama APAP çok göz önünde bulunan bir dernek.Dolayısıyla bırakın iki üç yılda bir denetlenmeyi, belki de bir yılda iki üç defa denetlenmesi gereken, şu andaki yapıyla ilgili söylüyorum. Bankalar bildirdi, masak gereğini yapmadı, zamanını beklediler. Böyle bir olasılık da var ama yüksek bir olasılık değil bu.Dolayısıyla, şimdi bunu bankalar da şey yapmış, es geçmiş, layıkıyla getirmeme gibi bir ciddi soru işaretleri var. Şimdi 990 milyonluk yasa dışı bir şey, pardon bayis oynandı diyorsun. Şimdi bayis oynandıysa bu kişiden hesaplar anında zaten şey yapar, radara takılır. Yani şimdi bir bankadaki hesaptan 900 milyon gibi bir para çıkışı, yani bir banka bunun farkına varmaması mümkün değil.