Adalet dağıtması gereken Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurahman Gençbay Kartalkaya yangınından adalet arıyor

Yine hep birlikte dostlarımızla bu acıyı bizde paylaşanlarla adalet arayışı içinde olanlarla bu ülkede yargıya olan güvenin en üst seviyede olmasını arzu eden adaletin tesisi konusunda hiç şüphesi olmadığı bir ortam yaşamak isteyenlerle duyarlı vatandaşlarımızla ulusta birlikte olacağız ve basın açıklamasıyla bu talebimizi ve yürüyüşümüzün amacını ve neticeleri konuşacağız inşallah. Bu yürüyüş yetmiş sekiz canımız için ve eksik kalan yargılama için başlatıldı. Biraz sonra o eksik kısma değineceğim.Bir adalet yürüyüşü olacaktır. Dolayısıyla bu bütün adalet arayışı içerisinde olan kişiler içindir. Devlet adalet hizmetini vatandaşlığı istemeden vermek zorundadır.Vatandaş eğer adalet için yollara düşüyorsa burada bir sorun vardır. Burada devletin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Biraz sonra ona değineceğim.Çalışma Bakanı'nın yargıyla nasıl dalga geçtiğine biraz sonra değineceğim ama geri iade ediyor. Şu anda dosya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nda. O sayın bakanın keyfinin gelmesini bekliyoruz.Yargıya olan saygısının gelmesini bekliyoruz ki birinci dairenin itiraz kabul gerekçelerimizin gereğini yerine getirerek etkili bir soruşturma yapıp sorumlu kamu personeli hakkında soruşturma izni versin ya da vermesin. Şimdi siz Danıştay 90. daire başkanısınız.Aynı zamanda yüksek yargıda görev yapan bir hukukçusunuz ve adalet yürüyüşü yapıyorsunuz. Aslında bu bir şey bize anlatıyor. Çünkü sizin adalet dağıtmanız gerekirken siz adalet arar durumuna gelmenizden birilerinin ya da bir karar vericilerin rahatsız olması gerekmiyor mu? O kadar rahatsız olması gerekiyor ki bu bana göre gerçekten kelimeyi seçerek kullanmak istiyorum.Gerçekten bizim ülkemize yakışmayan bir durumdur. Ben 35 yıllık yargıcıyım. Çok şükür 35 yıldır vicdani kanaatime göre, kanunlara göre, hukuka göre karar verdim ve başımı da yastığa çok rahat koyuyarak uyuyorum.Şimdi ben eğer sokağa çıkıp adalet diye bağırıyorsam bu çok vahim bir durumdur ya. Bunu yetkililerin dikkate alıp ya ne oluyor diye bir ayağa kalkması lazım, ne oluyor? Bu adam 35 yıl adalete hizmet etmiş bu adam sokağa niye çıktı? Bunu sokağa iten nedenler nedir? Adaleti niye sokakta arıyor diye sorması gerekiyor. Ben de bunu soruyorum.Ama ben hem 35 yıllık bir yargıcım ama öte yandan 24 yaşında evladını yüzünü kefeniyle açıp bakamadan toprağa vermiş ciğeri yanan bir babayım. Benim içimde acı kor olmuş yanıyor ama öfkem de o kadar büyük ki. Benim acımı dindiren, öfkemi de sabra dönüştüren ne biliyor musunuz? Adalete olan inancım, ben eğer adalete olan inancımı kaybettiğim takdirde öfkeme mağlup olurum.Acım bana dünyaları yaktırır.