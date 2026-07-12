https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/conor-mcgregorun-donusu-kisa-surdu-mac-69-saniyede-sakatlikla-bitti-1107192482.html

Conor McGregor'un dönüşü kısa sürdü: Maç 69 saniyede sakatlıkla bitti

Conor McGregor'un dönüşü kısa sürdü: Maç 69 saniyede sakatlıkla bitti

Sputnik Türkiye

Beş yılı aşkın aranın ardından UFC'ye dönen Conor McGregor, UFC 329'daki mücadelesinin henüz 69. saniyesinde yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle maça devam... 12.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-12T12:44+0300

2026-07-12T12:44+0300

2026-07-12T12:44+0300

spor

conor mcgregor

max holloway

dana white

ultimate fighting championship (ufc)

maç

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Uzun süredir beklenen dönüşünü Las Vegas'ta düzenlenen UFC 329 organizasyonunda yapan Conor McGregor, Max Holloway ile çıktığı rövanş mücadelesine hızlı başladı. Ancak İrlandalı dövüşçü, maçın ilk saniyelerinde yaptığı uçan tekmenin ardından sağ dizine dengesiz basınca sakatlandı.McGregor, sakatlığa rağmen birkaç kez daha tekme ve yumruk denemesinde bulundu ancak dizindeki sorun nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi. Böylece planlanan beş rauntluk mücadele yalnızca 1 dakika 9 saniye sürdü.Dana White'tan ilk değerlendirmeUFC Başkanı Dana White, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu spordan beş yıl uzak kalmak gerçekten zor. İlk tahminimiz ön çapraz bağ kopması. Ben görüntüyü izlediğimde bunu düşündüm, doktorlar da aynı görüşte." ifadelerini kullandı.Karşılaşmanın favorisi olarak gösterilen Max Holloway, McGregor'un sakatlanmasının ardından, "Ne söyleyebilirim ki? Sanırım dizlerini titreten kişi ben oldum." diyerek espri yaptı.Holloway daha sonra, "Bu kadar beklenti vardı. Bu maçın yeniden yapılması gerekiyor. Böyle bitmesi gerçekten üzücü." dedi.McGregor, UFC'deki son maçına beş yıl bir gün önce, Dustin Poirier karşısında çıkmış ve bacağını kırarak uzun süre ringlerden uzak kalmıştı. Dövüşçü, bu karşılaşmayı "spor tarihinin en büyük geri dönüşü" olarak tanımlıyordu.İki isim daha önce 2013 yılında tüy sıklet kategorisinde karşılaşmış, mücadeleyi Conor McGregor oy birliğiyle kazanmıştı.McGregor'un UFC'deki son galibiyeti ise Ocak 2020'de, Donald Cerrone karşısında 40 saniyede aldığı zafer olmuştu.Öte yandan organizasyonda İngiliz dövüşçü Paddy Pimblett, Fransız rakibi Benoit Saint Denis'i hafif sıklet mücadelesinde yalnızca 52 saniyede pes ettirerek geceye damga vuran bir diğer isim oldu.

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conor mcgregor, max holloway, dana white, ultimate fighting championship (ufc), maç