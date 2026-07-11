https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/pentagon-ufo-belgelerini-yayimladi-nukleer-tesis-ihlali-ve-yeni-goruntuler-dikkat-cekti-1107182361.html
Pentagon UFO belgelerini yayımladı: Nükleer tesis ihlali ve yeni görüntüler dikkat çekti
Pentagon UFO belgelerini yayımladı: Nükleer tesis ihlali ve yeni görüntüler dikkat çekti
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), UFO ve Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP) dosyalarının yeni bölümünü kamuoyuna açtı. Yayımlanan belgelerde, 2015'te bir... 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T10:49+0300
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO) ve Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP) araştırmalarına ilişkin yeni belge, video, ses kaydı ve görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.CBS News'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda gizlilik dereceleri kaldırılan UAP ve UFO dosyalarının yeni bölümü yayımlandı. Toplam 40 materyalden oluşan arşivde resmi belgelerin yanı sıra videolar, ses kayıtları, fotoğraflar, soruşturma kayıtları ve görgü tanığı ifadeleri yer aldı.Belgeler arasında en dikkat çeken kayıtlardan biri, Eylül 2015'te Texas eyaletinin Amarillo kenti yakınlarındaki "Pantex" nükleer silah tesisinin hava sahasını ihlal ettiği belirtilen tanımlanamayan bir cisme ilişkin rapor oldu.Raporda, güvenlik önlemleri kapsamında tesisin geçici olarak kapatıldığı, iki güvenlik görevlisinin cismi takip ettiği ve cismin herhangi bir ses çıkarmadığı ya da görünür bir itiş sistemine sahip olmadığının kaydedildiği aktarıldı.Yayımlanan dosyalar arasında 2020 yılına ait bir video da bulunuyor. Yaklaşık 3,5 ila 4 metre uzunluğunda olduğu belirtilen cismin havada süzüldüğü görülürken, belgelerde yer alan görgü tanığı ifadelerinde cismin "deforme olmuş bir balona benzediği" değerlendirmesi yer aldı.Trump, şubat ayında ilgili kurumlara UFO ve uzaylı iddialarına ilişkin devlet arşivlerini belirleyerek kamuoyuna açma sürecini başlatmaları yönünde talimat vermişti.Pentagon, söz konusu dosyaların ilk bölümünü 8 Mayıs'ta yayımlamıştı. Yeni belgelerle birlikte kamuoyuna açılan arşivde onlarca video, fotoğraf, askeri personel ve sivillerin ifadeleri ile resmi inceleme raporları bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/elon-muskin-uzay-hedeflerinin-arkasindaki-teori-kardasev-olcegi-nedir-1107181696.html
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pentagon, savunma bakanlığı, abd, donald trump, ufo
Pentagon UFO belgelerini yayımladı: Nükleer tesis ihlali ve yeni görüntüler dikkat çekti
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), UFO ve Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP) dosyalarının yeni bölümünü kamuoyuna açtı. Yayımlanan belgelerde, 2015'te bir nükleer tesisin hava sahasına giren tanımlanamayan cisim ile 2020'ye ait yeni görüntüler yer aldı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO) ve Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP) araştırmalarına ilişkin yeni belge, video, ses kaydı ve görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.
CBS News'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda gizlilik dereceleri kaldırılan UAP ve UFO dosyalarının yeni bölümü yayımlandı. Toplam 40 materyalden oluşan arşivde resmi belgelerin yanı sıra videolar, ses kayıtları, fotoğraflar, soruşturma kayıtları ve görgü tanığı ifadeleri yer aldı.
Belgeler arasında en dikkat çeken kayıtlardan biri, Eylül 2015'te Texas eyaletinin Amarillo kenti yakınlarındaki "Pantex" nükleer silah tesisinin hava sahasını ihlal ettiği belirtilen tanımlanamayan bir cisme ilişkin rapor oldu.
Raporda, güvenlik önlemleri kapsamında tesisin geçici olarak kapatıldığı, iki güvenlik görevlisinin cismi takip ettiği ve cismin herhangi bir ses çıkarmadığı ya da görünür bir itiş sistemine sahip olmadığının kaydedildiği aktarıldı.
Yayımlanan dosyalar arasında 2020 yılına ait bir video da bulunuyor. Yaklaşık 3,5 ila 4 metre uzunluğunda olduğu belirtilen cismin havada süzüldüğü görülürken, belgelerde yer alan görgü tanığı ifadelerinde cismin "deforme olmuş bir balona benzediği" değerlendirmesi yer aldı.
Trump, şubat ayında ilgili kurumlara UFO ve uzaylı iddialarına ilişkin devlet arşivlerini belirleyerek kamuoyuna açma sürecini başlatmaları yönünde talimat vermişti.
Pentagon, söz konusu dosyaların ilk bölümünü 8 Mayıs'ta yayımlamıştı. Yeni belgelerle birlikte kamuoyuna açılan arşivde onlarca video, fotoğraf, askeri personel ve sivillerin ifadeleri ile resmi inceleme raporları bulunuyor.