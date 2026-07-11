https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/demir-akcigerini-onaracak-usta-bulunamadi-abdnin-cihaza-bagli-son-cocuk-felci-hastasi-oldu-1107183508.html

'Demir akciğeri'ni onaracak usta bulunamadı: ABD'nin cihaza bağlı son çocuk felci hastası öldü

'Demir akciğeri'ni onaracak usta bulunamadı: ABD'nin cihaza bağlı son çocuk felci hastası öldü

Sputnik Türkiye

ABD'de demir akciğer cihazını kullanan son çocuk felci hastası Martha Ann Lillard, yıllardır yaşamını sürdürdüğü cihazın arızalanması ve onu tamir edecek uzman... 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T12:22+0300

2026-07-11T12:22+0300

2026-07-11T12:36+0300

yaşam

çocuk felci

abd

oklahoma

demir akciğer

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ABD'de demir akciğer cihazını kullanan son çocuk felci (polio) hastası olarak bilinen Martha Ann Lillard, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Lillard'ın ölümünden önce, onlarca yıllık cihazın arızalanmaya başladığı ve onu tamir edecek uzman bulunamadığı belirtildi.Oklahoma eyaletinin Shawnee kentinde yaşayan Lillard, 1953 yılında, henüz 5 yaşındayken çocuk felcine yakalandı. Hastalık nedeniyle solunum yetisini büyük ölçüde kaybeden Lillard, o dönemde polio hastalarının tedavisinde kullanılan tam vücut solunum cihazı olan demir akciğere bağlandı.Çocuk felci aşısının ABD'de kullanılmaya başlanmasından iki yıl önce hastalığa yakalanan Lillard, zamanla yeniden yürüyebildi ancak akciğer kapasitesi hiçbir zaman tam olarak düzelmedi.Diğer polio hastalarının aksine modern solunum cihazlarının ihtiyaçlarını karşılamadığını belirten Lillard, yaşamının büyük bölümünde demir akciğeri kullanmaya devam etti. İlerleyen yaşlarda gelişen post-polio sendromu ve uzun Kovid nedeniyle ise cihazı günün 24 saati kullanmak zorunda kaldı.Cihaz eskiydi, tamir edecek uzman bulunamadıLillard'ın kız kardeşi Cindy McVey, cihazın bazı parçalarının 1940'lı yıllardan kaldığını ve artık temin edilmesinin son derece zor olduğunu söyledi.McVey, yedek motorları bulunduğunu ancak ihtiyaç duyulması halinde bunu cihaza takabilecek uzman ya da teknisyen bulamadıklarını ifade etti.Geçen yıl yaşanan bir hortum sırasında elektrik kesintisi nedeniyle demir akciğer devre dışı kalınca, eşi Baha Seleh sağlık ekipleri gelene kadar Lillard'a ağızdan ağıza solunum yapmak zorunda kaldı.Lillard, 26 Haziran'da yaşamını yitirdi. Ölüm nedeninin uzun Kovid'e bağlı komplikasyonlar olduğu açıklanırken, ailesi cihazın bozulması ve bakımının giderek imkânsız hale gelmesinin de son dönemde yaşadığı zorlukları artırdığını belirtti.Çocuk felci virüsü, sinir sistemini etkileyerek felce ve solunum yetmezliğine yol açabilen bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor. Aşılama programları sayesinde ABD'de polio vakaları büyük ölçüde ortadan kaldırılmış durumda.

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çocuk felci, abd, oklahoma, demir akciğer