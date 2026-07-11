https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/15-temmuzda-ankara-istanbul-ve-izmirde-ulasim-ucretsiz-mi-olacak-1107182827.html

15 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de ulaşım ücretsiz mi olacak?

15 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de ulaşım ücretsiz mi olacak?

Sputnik Türkiye

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy... 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T11:35+0300

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türki̇ye

15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü

ücretsiz ulaşım

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz hizmet vereceğin duyurdu. Hangi raylı sistemler ücretsiz olacak?Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını belirterek, "İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak." ifadelerini kullandı.Halkalı-Arnavutköy Hattı 31 Temmuz'a kadar ücretsizHalkalı-Arnavutköy Metro Hattı için başlatılan ücretsiz ulaşım uygulamasının devam ettiğini hatırlatan Uraloğlu, uygulamanın 20 Haziran-31 Temmuz (bu tarihler dahil) arasında geçerli olduğunu kaydetti.

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Sputnik Türkiye

15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, ücretsiz ulaşım