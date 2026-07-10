Tutuklu Şehir Plancısı Evren Buçan 1 yıldır iddianame bekliyor: "Ranta karşı durduğu için tutuklu"

Eşim Evren Buçan da şehir plancısı. Bir yıldır cezaevinde bir iddianamesi yok. 21 yıllık şehir plancısı. 21 yıllık bir şehir plancısı meslekte. Şile Belediyesi'ne de 3 ay olmuştu başlayalı.Evet, imza yetkisi yok. İhale komisyonu da yer almıyor. Daha henüz dosyaları inceliyor.İmardır, yapıdır, mevzuattır. Hangi dosyada ne vardır diye incelerken Şile Belediyesi'ne yapılan operasyonlara dahil ediliyor. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum.Şehir plancılarının mesleğe karşı olan bu saldırıyla alakalı konuya böyle girdiğiniz için. Meslek etiğini savunduğu için. Şile Belediyesi 20 senedir dar tarafından yönetilen bir belediye.Daha önce ranta ne kadar açık oldu, ne oldu, ne bitti. Sonuçta son 2 yılda yönetimi değişmiş bir belediye. Önlerine gelen dosyaların, verilen projelerin zaten önceki döneme ait olunduğu biliniyor.Eşimin 3 aylık görev sürecinde ancak mevzuata aykırı olan şeylere hayır dedi. Meslek etiğini savunduğu ve ranta karşı durduğu içindir. Zaten öyle genelde yapı kontrolle alakalı sıkıntılarda işte ağız birliğiyle tamamen tanık ifadeleriyle hepsinde şöyle işte bizden belirlediği işte bağış istenildi vs.bağış adı altında, rüşvet adı altında öyle soyut ifadelerle mışlı mışlı yani avukatımızın dediği evrenin zaten orada olmaması gerekiyor. Ama o işte gizli tanık ifadeleri üzerinden tamamen dedikoduvari ifadeler üzerinden insanlar tutuklanıyorlar. Yani gizli tanıkta ya da ilk alınanlarda mesela savunması gerekirken etki pişmanlıktan faydalanan sırf çıkmak için işte şöyle duymuştum, görmüştüm deyip de bu şekilde tutuklulukların devam.Zaten bu davalarda en başından beri İBB'de de biz hep şunu dedik. Yani kimse yargılanmaktan korkmuyor. Bir soruşturma geçirebilir ama adil yargılanma, tutuksuz tutukluluk bir istisnayken sevdiklerimiz ilk günden itibaren bir şapak operasyonuyla önce 3 gün Vatan Emniyette bekletilip daha sonra da bu şekilde tutuklanmış.Bu bir adil yargılanma değil. Zaten davaların ne amaçlı olduğu biliniyor. Ama tamamen avukatın söylediği şu, bir kaza olmuş, bilerek bir kaza oluyor.Bir teker yuvarlanmış, evrene denk gelmiş. Ya da hani evrenden bir duymak istedikleri bir şeyler bekliyorlardı ama evren onurlu durdu. Onurlu hala da o şekilde duruyor.Bir senedir de iddianame yok. Biz somut delil bekliyoruz. Yani hakkındaki somut delilleri bekliyoruz.Yargılansın, masumiyet ortaya çıksın. Böyle biz de yargılanmak istiyoruz. Eşi olarak bir yıldır iki kızımla birlikte, sadece işim değil, biz aileler çok büyük mağduriyetler yaşıyoruz.Bunların bilinmesini istiyoruz. Evren zaten benim anlamak başımdik, cevabını veremeyeceğim hiçbir şey yok diyor. Ben diyor, hakim karşısında kendimi, mesleğimi, 21 senelik emek verdiğim mesleğimi savunacağım günü bekliyorum diyor.Çünkü evren, zaten İstanbul Teknik Güven Sitesi mezunu, yüksek lisansını da orada yapmış biri. Yani evren siyasi bir kişilik değil, bürokrat. Mesleğine ilk zaten İktidar Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi'ne başladı, ilk beş sene.Sonra on sene Silivri Belediyesi'nde çalıştı. Avcılar Belediyesi'nde kısa bir dönem, Beykoz. Beykoz'dan da Şile'ye geçti.O geçmesi de mesela çok iyi bir aile babası. Benim kızım geçen sene Liselere giriş sınavına girdi. Oradan iyi bir puan aldı.Ve son lisesi olarak biz dedi, artık Avrupa yakasından, Anadolu yakasından oradaki okulları tercih etmek istiyorum baba dedi. Tamam kızım dedi, sen yeter ki istediğin okulu tercih yap, ben görev yerimi Anadolu yakasındaki belediyeye alayım. Sırf bu yüzden oraya geçti, biz taşınacaktık, hayatımızı farklı bir şekilde planlıyorduk.Ama bir yıldır maalesef hayatımız durdu. Kızım istediği okulu tercih edemedi. Yine güzel bir sen lisesine gidiyor ama hayatımızı askıya aldık.Mesela yarın evlilik yıldönümün, iki gün önce küçük kızımın doğum günüydü.