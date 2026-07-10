https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/super-tayfun-bavi-tayvana-yaklasirken-halka-siginaklara-gidin-uyarisi-uzmanlara-gore-olaganustu-1107166933.html
Süper Tayfun Bavi Tayvan’a yaklaşırken halka ‘sığınaklara gidin’ uyarısı, uzmanlara göre ‘olağanüstü sezon’ geliyor
Süper Tayfun Bavi Tayvan’a yaklaşırken halka ‘sığınaklara gidin’ uyarısı, uzmanlara göre ‘olağanüstü sezon’ geliyor
Sputnik Türkiye
Tropical Storm Risk (TSR), Kuzeybatı Pasifik'te 2026 tayfun sezonunun son yılların en hareketli dönemlerinden biri olacağını açıkladı. Tayvan ise yaklaşan Süper Tayfun Bavi nedeniyle alarm durumuna geçti.
2026-07-10T14:57+0300
2026-07-10T14:57+0300
2026-07-10T14:57+0300
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TSR'nin temmuz ayı tahminine göre haziran-kasım döneminde bölgede 28 tropikal fırtına, 19 tayfun ve 12 şiddetli tayfun oluşması bekleniyor. Bu rakamlar, son 30 yılın ortalaması olan 25.5 tropikal fırtına, 16 tayfun ve 9.3 şiddetli tayfunun belirgin şekilde üzerinde bulunuyor. Kuruluş, bölgede tayfun faaliyetlerinin 1991-2020 ortalamasının yaklaşık yüzde 40 üzerinde gerçekleşmesini bekliyor.Uzmanlara göre sezonun olağanüstü hareketli geçmesinin temel nedeni, Pasifik Okyanusu'nda gelişen güçlü El Nino olayı. TSR, El Nino'nun yaz ve sonbahar boyunca Kuzeybatı Pasifik'teki tayfun oluşumunu önemli ölçüde artıracağını değerlendirirken, bu sezonun son yılların en aktif üçte birlik dönemi arasında yer alma ihtimalini yüzde 92 olarak hesapladı.Tayvan'da Bavi alarmıBilim insanlarının uyarıları sürerken, Pasifik'te etkisini artıran Süper Tayfun Bavi Tayvan'a doğru ilerliyor. Saatte yaklaşık 200 kilometreye ulaşan rüzgar hızına sahip olan ve yaklaşık bin kilometrelik çapıyla Fransa'nın genişliğine yaklaşan dev sistem nedeniyle ada genelinde olağanüstü önlemler alındı.Sel riski taşıyan kıyı kesimleri ile alçak rakımlı bölgelerde yaşayanlara tahliye çağrısı yapılırken, halkın güvenli sığınaklara gitmesi istendi. Tayfun nedeniyle çok sayıda iç ve dış hat uçuşu iptal edilirken, bazı kentlerde okul ve kamu kurumlarında eğitime ve çalışmaya ara verildi. Yetkililer, vatandaşları deniz kıyılarından ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.Meteoroloji uzmanları, Bavi'nin Tayvan'ın ardından rotasını batıya çevirerek cumartesi gecesi Çin'in doğu kıyılarına ulaşmasının beklendiğini belirtiyor.Çin peş peşe afetlerle mücadele ediyorBavi henüz karaya ulaşmadan Çin, bir önceki Maysak Tayfunu'nun yol açtığı yıkımla mücadele etmeyi sürdürüyor. Tayfunun kalıntıları ülkenin orta kesimindeki Hubei eyaletinde en az iki hortum oluştururken, şiddetli yağışlar geniş çaplı su baskınlarına neden oldu.Ülkenin güneyindeki Guangşi bölgesinde ise binlerce kişinin halen mahsur kaldığı bildiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/cinde-selin-vurdugu-ciftlikteki-900e-yakin-yilan-kacti-acil-durum-ilan-edildi-1107165597.html
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pasifik, el nino, tayvan, tayfun, pasifik okyanusu
Süper Tayfun Bavi Tayvan’a yaklaşırken halka ‘sığınaklara gidin’ uyarısı, uzmanlara göre ‘olağanüstü sezon’ geliyor
İngiltere merkezli hava tahmin kuruluşu Tropical Storm Risk (TSR), Kuzeybatı Pasifik'te 2026 tayfun sezonunun son yılların en hareketli dönemlerinden biri olacağını açıkladı. Tayvan ise yaklaşan Süper Tayfun Bavi nedeniyle alarm durumuna geçti.
TSR'nin temmuz ayı tahminine göre haziran-kasım döneminde bölgede 28 tropikal fırtına, 19 tayfun ve 12 şiddetli tayfun oluşması bekleniyor. Bu rakamlar, son 30 yılın ortalaması olan 25.5 tropikal fırtına, 16 tayfun ve 9.3 şiddetli tayfunun belirgin şekilde üzerinde bulunuyor. Kuruluş, bölgede tayfun faaliyetlerinin 1991-2020 ortalamasının yaklaşık yüzde 40 üzerinde gerçekleşmesini bekliyor.
Uzmanlara göre sezonun olağanüstü hareketli geçmesinin temel nedeni, Pasifik Okyanusu'nda gelişen güçlü El Nino olayı. TSR, El Nino'nun yaz ve sonbahar boyunca Kuzeybatı Pasifik'teki tayfun oluşumunu önemli ölçüde artıracağını değerlendirirken, bu sezonun son yılların en aktif üçte birlik dönemi arasında yer alma ihtimalini yüzde 92 olarak hesapladı.
Bilim insanlarının uyarıları sürerken, Pasifik'te etkisini artıran Süper Tayfun Bavi Tayvan'a doğru ilerliyor. Saatte yaklaşık 200 kilometreye ulaşan rüzgar hızına sahip olan ve yaklaşık bin kilometrelik çapıyla Fransa'nın genişliğine yaklaşan dev sistem nedeniyle ada genelinde olağanüstü önlemler alındı.
Sel riski taşıyan kıyı kesimleri ile alçak rakımlı bölgelerde yaşayanlara tahliye çağrısı yapılırken, halkın güvenli sığınaklara gitmesi istendi. Tayfun nedeniyle çok sayıda iç ve dış hat uçuşu iptal edilirken, bazı kentlerde okul ve kamu kurumlarında eğitime ve çalışmaya ara verildi. Yetkililer, vatandaşları deniz kıyılarından ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji uzmanları, Bavi'nin Tayvan'ın ardından rotasını batıya çevirerek cumartesi gecesi Çin'in doğu kıyılarına ulaşmasının beklendiğini belirtiyor.
Çin peş peşe afetlerle mücadele ediyor
Bavi henüz karaya ulaşmadan Çin, bir önceki Maysak Tayfunu'nun yol açtığı yıkımla mücadele etmeyi sürdürüyor. Tayfunun kalıntıları ülkenin orta kesimindeki Hubei eyaletinde en az iki hortum oluştururken, şiddetli yağışlar geniş çaplı su baskınlarına neden oldu.
Ülkenin güneyindeki Guangşi bölgesinde ise binlerce kişinin halen mahsur kaldığı bildiriliyor.