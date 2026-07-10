https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/super-ligde-de-oynamisti-dunyaca-unlu-futbolcu-gozaltina-alindi-sorgusu-10-saat-surdu-1107168214.html

Süper Lig'de de oynamıştı, dünyaca ünlü futbolcu gözaltına alındı: Sorgusu 10 saat sürdü

Süper Lig'de de oynamıştı, dünyaca ünlü futbolcu gözaltına alındı: Sorgusu 10 saat sürdü

Sputnik Türkiye

Daha önce Premier Lig'in önde gelen kulüplerinde oynayan ve Türkiye'de Antalyaspor formasını terleten Samir Nasri, gözaltına alındı. 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T15:51+0300

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Kariyerinde Marsilya, Arsenal, Manchester City ve Sevilla gibi önemli takımları barındıran Samir Nasri gözaltına alındı. NTV'nin haberine göre Süper Lig'de de kısa bir dönem Antalyaspor forması giyen Fransız futbolcu, kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı.Le Parisien'in haberine göre perşembe günü gözaltına alınan Nasri, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınarak sorgulandı.Sorgusu yaklaşık 10 saat süren Nasri, aynı günün akşamında serbest bırakıldı ve hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmadı.Çete bağlantısı iddiasıPolisin 2021'den beri hapiste olan "Yaban Domuzu" lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Hakim Berrebouh'un etrafındaki suç şebekesini araştırdığı ve Nasri'nin bu çete ile nasıl bir bağlantısının olduğunu incelediği ifade edildi.Antalyaspor'da oynamıştıHaberin devamında 2016 yılında bir gece kulübünü devralan Nasri'ye bu mekan üzerinden kara para aklama suçuna karıştığı iddiasının yöneltildiği belirtildi.Antalyaspor formasını 2017'nin Ağustos ayında sırtına geçiren Nasri, Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.Antalyaspor'a transferi sonrası doping gerekçesiyle 12 ay futboldan men cezası alan Nasri, daha sonra West Ham ve Anderlecht formalarını terletmişti.

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