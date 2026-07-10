https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/super-ligde-de-oynamisti-dunyaca-unlu-futbolcu-gozaltina-alindi-sorgusu-10-saat-surdu-1107168214.html
Süper Lig'de de oynamıştı, dünyaca ünlü futbolcu gözaltına alındı: Sorgusu 10 saat sürdü
Süper Lig'de de oynamıştı, dünyaca ünlü futbolcu gözaltına alındı: Sorgusu 10 saat sürdü
Sputnik Türkiye
Daha önce Premier Lig'in önde gelen kulüplerinde oynayan ve Türkiye'de Antalyaspor formasını terleten Samir Nasri, gözaltına alındı. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T15:51+0300
2026-07-10T15:51+0300
2026-07-10T15:55+0300
spor
soruşturma
antalya
antalyaspor
süper lig
marsilya
premier lig
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0a/1107168348_0:10:393:231_1920x0_80_0_0_ca4cab491a0eb9c2ee96dc3804490c5d.jpg
Kariyerinde Marsilya, Arsenal, Manchester City ve Sevilla gibi önemli takımları barındıran Samir Nasri gözaltına alındı. NTV'nin haberine göre Süper Lig'de de kısa bir dönem Antalyaspor forması giyen Fransız futbolcu, kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı.Le Parisien'in haberine göre perşembe günü gözaltına alınan Nasri, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınarak sorgulandı.Sorgusu yaklaşık 10 saat süren Nasri, aynı günün akşamında serbest bırakıldı ve hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmadı.Çete bağlantısı iddiasıPolisin 2021'den beri hapiste olan "Yaban Domuzu" lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Hakim Berrebouh'un etrafındaki suç şebekesini araştırdığı ve Nasri'nin bu çete ile nasıl bir bağlantısının olduğunu incelediği ifade edildi.Antalyaspor'da oynamıştıHaberin devamında 2016 yılında bir gece kulübünü devralan Nasri'ye bu mekan üzerinden kara para aklama suçuna karıştığı iddiasının yöneltildiği belirtildi.Antalyaspor formasını 2017'nin Ağustos ayında sırtına geçiren Nasri, Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.Antalyaspor'a transferi sonrası doping gerekçesiyle 12 ay futboldan men cezası alan Nasri, daha sonra West Ham ve Anderlecht formalarını terletmişti.
antalya
marsilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0a/1107168348_0:0:393:296_1920x0_80_0_0_124001442d41e0007edf233aade20172.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
soruşturma, antalya, antalyaspor, süper lig, marsilya, premier lig, haberler
soruşturma, antalya, antalyaspor, süper lig, marsilya, premier lig, haberler
Süper Lig'de de oynamıştı, dünyaca ünlü futbolcu gözaltına alındı: Sorgusu 10 saat sürdü
15:51 10.07.2026 (güncellendi: 15:55 10.07.2026)
Daha önce Premier Lig'in önde gelen kulüplerinde oynayan ve Türkiye'de Antalyaspor formasını terleten Samir Nasri, gözaltına alındı.
Kariyerinde Marsilya, Arsenal, Manchester City ve Sevilla gibi önemli takımları barındıran Samir Nasri gözaltına alındı. NTV'nin haberine göre Süper Lig'de de kısa bir dönem Antalyaspor forması giyen Fransız futbolcu, kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Le Parisien'in haberine göre perşembe günü gözaltına alınan Nasri, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınarak sorgulandı.
Sorgusu yaklaşık 10 saat süren Nasri, aynı günün akşamında serbest bırakıldı ve hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmadı.
Polisin 2021'den beri hapiste olan "Yaban Domuzu" lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Hakim Berrebouh'un etrafındaki suç şebekesini araştırdığı ve Nasri'nin bu çete ile nasıl bir bağlantısının olduğunu incelediği ifade edildi.
Haberin devamında 2016 yılında bir gece kulübünü devralan Nasri'ye bu mekan üzerinden kara para aklama suçuna karıştığı iddiasının yöneltildiği belirtildi.
Antalyaspor formasını 2017'nin Ağustos ayında sırtına geçiren Nasri, Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.
Antalyaspor'a transferi sonrası doping gerekçesiyle 12 ay futboldan men cezası alan Nasri, daha sonra West Ham ve Anderlecht formalarını terletmişti.