SGK Uzmanı Melis Elmen: Esnafın ayakta kalması ekonominin en önemli göstergesi

“Esnafın konuları aslında en önemli konulardan biri ama pek gündemde olmuyor. Bazen borsa yükselir, enflasyon düşer ya da faiz değişir. Ekonominin gerçek nabzını tutan yer özellikle mahalledeki esnaftır. Eğer bu ülkede esnaf rahat nefes alabiliyorsa vatandaş da alışveriş yapabiliyor demektir. Ama esnaf dükkanını kapatmaya başlıyorsa orada bir durup düşünmek lazım. TESK’in açıkladığı son veriler de tam olarak bu yılın ilk 5 ayında geçen zor bir dönemin, faaliyetlerini sonlandıran işletme sayısının yüzde 8’in üzerinde arttığını gösteriyor. Bir iş yeri açmak demek geleceğe güven demektir. En önemli neden maliyetler. Kira giderleri çok büyük, elektriği, duyu, vergisi, muhasebecisi var. Ama aynı hızda artmayan tek bir şey var, müşteri sayısı ve iş hacmi. Bir etrafınıza bakın. İnsanlar oturuyor. Bunları en çok küçük esnaf hissediyor. Bir başka değişle kimse yeni bir işe girişmiyor”