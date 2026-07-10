https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/sgk-uzmani-melis-elmen-esnafin-ayakta-kalmasi-ekonominin-en-onemli-gostergesi-1107171139.html
SGK Uzmanı Melis Elmen: Esnafın ayakta kalması ekonominin en önemli göstergesi
SGK Uzmanı Melis Elmen: Esnafın ayakta kalması ekonominin en önemli göstergesi
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, esnafın yaşadığı ekonomik sorunları ve bu sorunların temelini anlattı. Elmen... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T17:43+0300
2026-07-10T17:43+0300
2026-07-10T17:43+0300
meli̇s elmen'le çalişma hayatim
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türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
melis elmen
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Artan maliyetler, düşen alım gücü ve azalan müşteri trafiği, küçük esnafın ayakta kalma mücadelesini her geçen gün daha da zorlaştırıyor. SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıları değerlendirerek, ekonomik göstergelerin sahadaki en önemli yansımasının mahalle esnafında görüldüğünü söyledi. Elmen, bir ülkede esnafın rahat nefes alabilmesinin vatandaşın da alışveriş yapabildiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.Elmen, şöyle konuştu:
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Melis Elmen
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Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), melis elmen, sgk uzmanı, esnaf, enflasyon
radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), melis elmen, sgk uzmanı, esnaf, enflasyon
SGK Uzmanı Melis Elmen: Esnafın ayakta kalması ekonominin en önemli göstergesi
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, esnafın yaşadığı ekonomik sorunları ve bu sorunların temelini anlattı. Elmen, “Bir ülkede esnaf rahat nefes alabiliyorsa vatandaş da alışveriş yapabiliyor demektir” dedi.
Artan maliyetler, düşen alım gücü ve azalan müşteri trafiği, küçük esnafın ayakta kalma mücadelesini her geçen gün daha da zorlaştırıyor. SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıları değerlendirerek, ekonomik göstergelerin sahadaki en önemli yansımasının mahalle esnafında görüldüğünü söyledi.
Elmen, bir ülkede esnafın rahat nefes alabilmesinin vatandaşın da alışveriş yapabildiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.
“Esnafın konuları aslında en önemli konulardan biri ama pek gündemde olmuyor. Bazen borsa yükselir, enflasyon düşer ya da faiz değişir. Ekonominin gerçek nabzını tutan yer özellikle mahalledeki esnaftır. Eğer bu ülkede esnaf rahat nefes alabiliyorsa vatandaş da alışveriş yapabiliyor demektir. Ama esnaf dükkanını kapatmaya başlıyorsa orada bir durup düşünmek lazım. TESK’in açıkladığı son veriler de tam olarak bu yılın ilk 5 ayında geçen zor bir dönemin, faaliyetlerini sonlandıran işletme sayısının yüzde 8’in üzerinde arttığını gösteriyor. Bir iş yeri açmak demek geleceğe güven demektir. En önemli neden maliyetler. Kira giderleri çok büyük, elektriği, duyu, vergisi, muhasebecisi var. Ama aynı hızda artmayan tek bir şey var, müşteri sayısı ve iş hacmi. Bir etrafınıza bakın. İnsanlar oturuyor. Bunları en çok küçük esnaf hissediyor. Bir başka değişle kimse yeni bir işe girişmiyor”