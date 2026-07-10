https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/prof-dr-oguz-oyan-nato-dunyanin-en-organize-teror-orgutudur-1107173138.html
Prof. Dr. Oğuz Oyan: ‘NATO dünyanın en organize terör örgütüdür’
Prof. Dr. Oğuz Oyan: ‘NATO dünyanın en organize terör örgütüdür’
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Oğuz Oyan’a göre NATO artık bir güvenlik ittifakı değil, küresel ölçekte savaşları körükleyen bir yapı haline gelmiş durumda. NATO’nun 3. Dünya... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T19:10+0300
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Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programının konuğu olan Prof. Dr. Oğuz Oyan, 36. NATO Liderler Zirvesi sonrasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Oyan, şunları söyledi:‘NATO 3. Dünya Savaşı’nın körükleyicisi bir güç olabilecek durumda’NATO’nun Türkiye’de hâlâ bir güvenlik ve işbirliği örgütü gibi sunulmasını büyük bir yanılsama olarak nitelendirerek, ittifakın küresel ölçekte savaşları körükleyen bir yapıya dönüştüğünü savunan Oyan, yeniden silahlanan ülkelerin de devreye girmesi halinde bu tehdidin daha da büyüyebileceğini söyledi:‘Bağımsızlığımıza darbe indirecek kararlar alınıyor’Kurulması gündemde olan NATO kolordusunun Türkiye’nin bağımsızlığına ve Karadeniz’deki barış ortamına zarar vereceğini dile getiren Oyan, şunları kaydetti:‘ABD’nin gücü Rus-Çin ittifakına yetmez’
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İsmet Özçelik
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Sputnik Türkiye
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
radyo, nato, karadeniz, venezuela, abd, çin, rusya
radyo, nato, karadeniz, venezuela, abd, çin, rusya
Prof. Dr. Oğuz Oyan: ‘NATO dünyanın en organize terör örgütüdür’
Prof. Dr. Oğuz Oyan’a göre NATO artık bir güvenlik ittifakı değil, küresel ölçekte savaşları körükleyen bir yapı haline gelmiş durumda. NATO’nun 3. Dünya Savaşı’nın körükleyicisi bir güç olabilecek durumda olduğunu da vurgulayan Oyan, gündeme gelen NATO kolordusunun Türkiye’nin bağımsızlığı açısından risk taşıdığı görüşünde.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programının konuğu olan Prof. Dr. Oğuz Oyan, 36. NATO Liderler Zirvesi sonrasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Oyan, şunları söyledi:
‘NATO 3. Dünya Savaşı’nın körükleyicisi bir güç olabilecek durumda’
NATO’nun Türkiye’de hâlâ bir güvenlik ve işbirliği örgütü gibi sunulmasını büyük bir yanılsama olarak nitelendirerek, ittifakın küresel ölçekte savaşları körükleyen bir yapıya dönüştüğünü savunan Oyan, yeniden silahlanan ülkelerin de devreye girmesi halinde bu tehdidin daha da büyüyebileceğini söyledi:
“NATO gibi bir savaş örgütü Türkiye’de bir barış ve demokrasi işbirliği ittifakı olarak sunulabiliyor. Burada büyük bir yanılsama var. İktidar partisinin yanındaki bütün medya NATO’cu. İktidara muhalif olan medyada bile doğrudan NATO’ya karşı bir şey yok. NATO’dan çıkılsın diye bir Allah’ın kulu yok mu? NATO’nun nasıl bir savaş kışkırtıcısı olduğunu iyi anlamalıyız. NATO dünyanın en organize terör örgütüdür. Bunu bir şekilde topluma anlatabilmek gerekiyor. İş çığırından çıkmadan bunu yapmak gerekli. Çünkü NATO 3. Dünya Savaşı’nın körükleyicisi bir güç olabilecek durumda. Hele buna Almanya, Japonya gibi yeniden silahlanan ülkeler yeniden sahneye dönerlerse tehdit büyür.”
‘Bağımsızlığımıza darbe indirecek kararlar alınıyor’
Kurulması gündemde olan NATO kolordusunun Türkiye’nin bağımsızlığına ve Karadeniz’deki barış ortamına zarar vereceğini dile getiren Oyan, şunları kaydetti:
“Erdoğan demeçlerinde ‘Savunma harcamalarımızı 2035’e kalmaz yüzde 5’e çıkarırız’ diyor. Yani bir yaranma politikası var. Erdoğan iktidarı meşruiyetini ABD’den almaya önem veriyor. Çünkü ciddi anlamda yıpranmış bir iktidar. Türkiye’nin ulusal stratejik çıkarlarından sürekli ödün veriliyor. NATO kolordusunun kurulacak olması çok ciddi bir gelişmedir. Türkiye’nin bağımsızlığına yeni bir darbe olacaktır. Aynı zamanda Montrö’ye darbe olacaktır. Aynı zamanda Karadeniz’in bir ‘barış denizi’ olmaktan ‘savaş denizi’ne çevrilmesinde etkisi olacaktır. Türkiye Soğuk Savaş döneminde bile bu kadar risk almadı. Soğuk Savaş döneminde bir nükleer denge vardı ve savaş tehdidi yoktu.”
‘ABD’nin gücü Rus-Çin ittifakına yetmez’
“ABD kendi ‘arka bahçesi’ olarak gördüğü Latin Amerika’da da Çin’den rahatsız. O yüzden de Venezuela operasyonunu yaptı. Bu hem Çin’e hem de Küba’ya dönük bir operasyondu. Oradan çok ciddi bir enerji alışverişi hem Küba hem Venezuela hem de Çin lehineydi. Çin sömürgeci mantığı gütmüyor. Askeri ilişkileri hiç kullanmıyor, tamamen ekonomik ve toplumsal ilişkiler üzerinden gidiyor. Güney’deki ülkelere yeni seçenekler sunuyor. Dolayısıyla onlar da bu seçenekleri kullanarak daha bağımsız olma yoluna girebiliyorlar. İşte bunun önünü kesmek istiyorlar. Bunun o kadar kolay olmayacağını söyleyelim. Yani bir kere birleşik bir Çin ve Rusya meselesine ABD’nin karşı koyma ihtimali yok. ABD şu an İran ile baş etmekte zorlanırken Rusya ve Çin’in birleşik cephesine gücü yetmez. Bunun farkında. O nedenle baştan itibaren bölmeye çalıştı. Bunu o kadar kaba bir şekilde yürütüyor ki hiç inandırıcılığı olmayan bir ABD var.”