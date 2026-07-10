Prof. Dr. Oğuz Oyan: ‘NATO dünyanın en organize terör örgütüdür’

“ABD kendi ‘arka bahçesi’ olarak gördüğü Latin Amerika’da da Çin’den rahatsız. O yüzden de Venezuela operasyonunu yaptı. Bu hem Çin’e hem de Küba’ya dönük bir operasyondu. Oradan çok ciddi bir enerji alışverişi hem Küba hem Venezuela hem de Çin lehineydi. Çin sömürgeci mantığı gütmüyor. Askeri ilişkileri hiç kullanmıyor, tamamen ekonomik ve toplumsal ilişkiler üzerinden gidiyor. Güney’deki ülkelere yeni seçenekler sunuyor. Dolayısıyla onlar da bu seçenekleri kullanarak daha bağımsız olma yoluna girebiliyorlar. İşte bunun önünü kesmek istiyorlar. Bunun o kadar kolay olmayacağını söyleyelim. Yani bir kere birleşik bir Çin ve Rusya meselesine ABD’nin karşı koyma ihtimali yok. ABD şu an İran ile baş etmekte zorlanırken Rusya ve Çin’in birleşik cephesine gücü yetmez. Bunun farkında. O nedenle baştan itibaren bölmeye çalıştı. Bunu o kadar kaba bir şekilde yürütüyor ki hiç inandırıcılığı olmayan bir ABD var.”