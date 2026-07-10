“NATO ‘ortak düşman’ belirleyemedi, F-35 konusu şüpheli”

“En zor görev Mark Rutte’deydi. Rutte, güç ve dengeyi korumakla görevliydi. Kendisine zor sorular soruldu. Trump patavatsızca cevap verebiliyor ancak Rutte’nin böyle bir lüksü yok. Rutte, 30 küsür ülkenin kalbini kırmayacak açıklamalar yapmakla görevliydi. Bu anlamda liderler arasındaki en ‘başarılı’ isim Rutte idi. Trump’ı hoş tutmak hepsinin stratejisi. Merz’den de garip açıklamalar dinledik. Nasıl sonuçlanacağı belli olmayan durum nitelikten çok niceliğe odaklı bir NATO stratejisi. Doktrinlerinde sofistike teknolojilerle niceliğin önüne geçen, az üreten ama değerli üretimler yaparak savaşma modeli belirleyen bir NATO vardı. Ancak modern çağda niceliğin de ciddi bir şekilde önemli olduğu bir dönemdeyiz. ABD imha etmede iyi bir ay geçiriyor ancak diğer ay bunu yapamıyor. Bir strateji değişikliğine gidiyorlar. Bunu endüstri forumunda gözlemledik. Kurulmaya çalışılan yeni projeler düşük bütçeli balistik füzeler, entegre edilmiş hava savunma sistemleri, SİHA kabiliyetleri üzerine. SİHA için 40 milyar dolarlık inisiyatif açıklandı. Daha önceki yıllarda vurgulanan yapay zeka teknolojileri hiç konuşulmadı değil elbet ancak biraz arka planda kaldı. Askeri şirketler bir araya gelip NATO’nun neye ihtiyacı varsa ona entegre olabileceği taban oluşturma derdinde. Üretim kapasitelerinin yetersiz kaldığı bir dönemdeyiz. Her gün binlerce yüzlerce mühimmat kullanılıyor. Batılı endüstriler pay kapma telaşı içindeyse bu ihtiyacı tek başına karşılayabiliyor olması gerekirdi. Bunu karşılayamadıkları için NATO’nun itibarının sarsıldığı bir durum söz konusu oldu. Bu da Türkiye açısından şans oldu. Türkiye’nin droneların ötesinde Obüs mermileri, SPV dronelar gibi birçok noktada kritik anlaşmalar imzaladığını gördük. Pay kapma konusunda askeri ihtiyaçları karşılamaya çalışan Batı endüstrisinin yetersiz kaldığını ve panik içinde kaldığını gördük. Bir de Avrupa ülkelerinin NATO içinde inisiyatif alması tartışma konularından bir tanesi. Avrupa bu konuda çekingen kaldı. Ordularının büyümesi, bazı operasyonlara katılmaları pek söz konusu olamadı. Trump’ın, ‘Yüzde beş hedefini bulmazsanız asker çekeceğim’ tehditleri oldu. Bugün artık büyük bir ikilem var. Avrupa, NATO içindeki güvenlik mimarisini ABD üzerine kurduğu için ABD’nin talepleri doğrultusunda hareket etmek zorundaydı. ABD bir hedefi gösteriyorsa Avrupa bunu reddedemiyordu. Eğer Avrupa Birliği askeri konularda NATO içinde daha fazla inisiyatif almaya, ordusunu büyütmeye başlarsa ABD’nin onlara çizdiği yolu neden izlesin? ABD, birçok noktada kendi askeri operasyonlarında hoyratça davranıyor. ABD’nin Orta Doğu’da yaptığı herhangi bir operasyondan, o ülkede çıkabilecek terör örgütlerinden veya göç akınlarından daha çok çekecek Avrupa ülkeleri oluyor. ABD’nin bedel ödeme ihtimali hiç yok. Avrupa bugüne kadar NATO üyesi olduğu için hep ABD’nin peşinden gitti. Bence önümüzdeki yıllarda en çok bu konu konuşulacak. Avrupa’nın inşa etmeye çalıştığı güvenlik mimarisi olacak ve ABD ile birçok noktada ters düşmesi çok olası.”