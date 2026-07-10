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Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Türkiye'ye getirildiler
Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Türkiye'ye getirildiler
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, haklarında arama kararı bulunan 54 şüphelinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T11:46+0300
2026-07-10T11:46+0300
türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
emniyet genel müdürlüğü (egm)
gürcistan
kırmızı bülten
kuzey makedonya
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Yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan 54 şüpheli Türkiye'ye getirildi.Kırmızı bültenle aranıyorlardıİçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde gerçekleşen operasyonlar sonucu Türkiye'ye getirilen şüphelilerden 29'unun kırmızı bültenle arandığını bildirdi.Diğer şüphelilerin ise ulusal seviyede arandığı kaydedildi.38'i Gürcistan'daydıBu kapsamda; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., S.O., Y.T., S.K., F.M., S.M., N.A., S.B., H.K., M.D., Y.B., B.D., L.T., T.Y., B.M., F.E., H.İ.Ç., Ü.M., N.T., K.N., Ç.Y., D.B., C.B., A.D., S.Ö., U.Ç., B.K., Ö.T. ve Y.L.'nin Türkiye'ye getirildiği ifade edildi.Bakanlık ulusal seviyede aranan M.A., S.B., M.A., Ü.K., H.M., F.C., S.Y., M.Ö., B.B., G.B., H.U., N.A., M.A., G.K., H.Ç., K.C., H.K., İ.U., A.İ., B.K., B.A., K.Y., B.Y., H.A. ve Ü.G. isimli şüphelilerin de Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi.Şüphelilerden 38'inin Gürcistan'da, beşinin Almanya'da, ikisinin Azerbaycan'da yakalandığı belirtildi.Diğer şüphelilerin ise Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalandığı kaydedildi.Türkiye'ye iadesi sağlanan şüphelilerin tasarlayarak cinayet, uyuşturucu, parada sahtecilik, fuhuş ve insan ticareti gibi suçlamalarla arandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/mitten-sinir-otesinde-deas-operasyonu-kirmizi-bulten-ile-aranan-10-deasli-yakalanarak-turkiyeye-1105970509.html
türki̇ye
gürcistan
kuzey makedonya
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i̇çişleri bakanlığı, emniyet genel müdürlüğü (egm), gürcistan, kırmızı bülten, kuzey makedonya
i̇çişleri bakanlığı, emniyet genel müdürlüğü (egm), gürcistan, kırmızı bülten, kuzey makedonya

Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Türkiye'ye getirildiler

11:46 10.07.2026
Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Türkiye'ye getirildiler
Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Türkiye'ye getirildiler - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
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İçişleri Bakanlığı, haklarında arama kararı bulunan 54 şüphelinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
Yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan 54 şüpheli Türkiye'ye getirildi.

Kırmızı bültenle aranıyorlardı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde gerçekleşen operasyonlar sonucu Türkiye'ye getirilen şüphelilerden 29'unun kırmızı bültenle arandığını bildirdi.
Diğer şüphelilerin ise ulusal seviyede arandığı kaydedildi.

38'i Gürcistan'daydı

Bu kapsamda; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., S.O., Y.T., S.K., F.M., S.M., N.A., S.B., H.K., M.D., Y.B., B.D., L.T., T.Y., B.M., F.E., H.İ.Ç., Ü.M., N.T., K.N., Ç.Y., D.B., C.B., A.D., S.Ö., U.Ç., B.K., Ö.T. ve Y.L.'nin Türkiye'ye getirildiği ifade edildi.
Bakanlık ulusal seviyede aranan M.A., S.B., M.A., Ü.K., H.M., F.C., S.Y., M.Ö., B.B., G.B., H.U., N.A., M.A., G.K., H.Ç., K.C., H.K., İ.U., A.İ., B.K., B.A., K.Y., B.Y., H.A. ve Ü.G. isimli şüphelilerin de Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi.
Şüphelilerden 38'inin Gürcistan'da, beşinin Almanya'da, ikisinin Azerbaycan'da yakalandığı belirtildi.
Diğer şüphelilerin ise Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalandığı kaydedildi.
Türkiye'ye iadesi sağlanan şüphelilerin tasarlayarak cinayet, uyuşturucu, parada sahtecilik, fuhuş ve insan ticareti gibi suçlamalarla arandığı bildirildi.
MİT - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2026
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