https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/kirmizi-bultenle-araniyorlardi-turkiyeye-getirildiler-1107160519.html

Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Türkiye'ye getirildiler

Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Türkiye'ye getirildiler

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, haklarında arama kararı bulunan 54 şüphelinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T11:46+0300

2026-07-10T11:46+0300

2026-07-10T11:46+0300

türki̇ye

i̇çişleri bakanlığı

emniyet genel müdürlüğü (egm)

gürcistan

kırmızı bülten

kuzey makedonya

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Yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan 54 şüpheli Türkiye'ye getirildi.Kırmızı bültenle aranıyorlardıİçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde gerçekleşen operasyonlar sonucu Türkiye'ye getirilen şüphelilerden 29'unun kırmızı bültenle arandığını bildirdi.Diğer şüphelilerin ise ulusal seviyede arandığı kaydedildi.38'i Gürcistan'daydıBu kapsamda; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., S.O., Y.T., S.K., F.M., S.M., N.A., S.B., H.K., M.D., Y.B., B.D., L.T., T.Y., B.M., F.E., H.İ.Ç., Ü.M., N.T., K.N., Ç.Y., D.B., C.B., A.D., S.Ö., U.Ç., B.K., Ö.T. ve Y.L.'nin Türkiye'ye getirildiği ifade edildi.Bakanlık ulusal seviyede aranan M.A., S.B., M.A., Ü.K., H.M., F.C., S.Y., M.Ö., B.B., G.B., H.U., N.A., M.A., G.K., H.Ç., K.C., H.K., İ.U., A.İ., B.K., B.A., K.Y., B.Y., H.A. ve Ü.G. isimli şüphelilerin de Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi.Şüphelilerden 38'inin Gürcistan'da, beşinin Almanya'da, ikisinin Azerbaycan'da yakalandığı belirtildi.Diğer şüphelilerin ise Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalandığı kaydedildi.Türkiye'ye iadesi sağlanan şüphelilerin tasarlayarak cinayet, uyuşturucu, parada sahtecilik, fuhuş ve insan ticareti gibi suçlamalarla arandığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/mitten-sinir-otesinde-deas-operasyonu-kirmizi-bulten-ile-aranan-10-deasli-yakalanarak-turkiyeye-1105970509.html

türki̇ye

gürcistan

kuzey makedonya

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i̇çişleri bakanlığı, emniyet genel müdürlüğü (egm), gürcistan, kırmızı bülten, kuzey makedonya