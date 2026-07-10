Kartalkaya'da ailesini kaybetmişti: Bolu'dan Ankara'ya yürüyecek

“Bizler hukukçu değiliz. Hukukun detaylarını bilmiyoruz. Ama vicdan sahibi insanlar olarak ortada bir yanlışlık olduğunu görüyoruz. Görevden uzaklaştırma yapılmamış, soruşturma yarım yamalak yürütülmüş. Bu insanlar görevlerinin başında. Delilleri yok edebilirler, işlerine geldiği gibi evrakları düzenleyebilirler. Biz vicdan sahibi aileler olarak bunu görüyoruz da yargı makamı niye görmüyor? Bir buçuk yıl geçti. Neyi bekliyorsunuz? Ortam yumuşasın, unutulsun; ondan sonra alttan alta dosyayı kapatırız ya da kamuoyunu tatmin etmese de bir ceza veririz diye düşünülüyorsa bu olmaz. Biz aileler olarak duruşmalarda şuna dikkat çektik: Burada organize bir kötülük var, diyorduk. Burada da organize bir vicdansızlık var. Vicdanlarını, merhametlerini tamamen yitirmiş bir grup var karşımızda. Ama mücadelemizi bırakmayacağız. Onlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz.”