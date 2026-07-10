https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/itiraz-kabul-edildi-tahliye-edilen-paparanin-kurucusu-ahmet-faruk-karsli-yakalandi--1107163593.html
İtiraz kabul edildi: Tahliye edilen Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı yeniden yakalandı
İtiraz kabul edildi: Tahliye edilen Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı yeniden yakalandı
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında dün tahliye edilen Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı yeniden yakalandı. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T13:38+0300
2026-07-10T13:38+0300
2026-07-10T13:51+0300
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ahmet faruk karslı
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Papara'nın kurucusu ve eski sahibi Ahmet Faruk Karslı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında dün tahliye edilmesinin ardından bugün yeniden yakalandı.Yeniden tutuklama kararı çıktı Habertürk'ün haberine göre, Karslı hakkında dün mahkemece tahliye kararı verilmişti. Kararın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılığın itirazını değerlendiren mahkeme, itirazı kabul ederek Karslı hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.Kararın ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Karslı, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Karslı hakkındaki soruşturma ve yargı süreci devam ediyor.Ne olmuştu?Ekim ayında Papara’ya yönelik yasadışı bahis ve kara para suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın arasında olduğu 5 yöneticinin 28’er yıla kadar hapsi istendi. 2 yıl içerisinde Papara üzerinden 12 milyar TL civarında yasadışı bahis parası çıkışı gerçekleştirildiği anlatılan iddianamede, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 20 kişinin ise 24’er yıla kadar hapsi istenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/paparanin-yeni-sahibi-belli-oldu-1105074243.html
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ahmet faruk karslı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, papara
ahmet faruk karslı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, papara
İtiraz kabul edildi: Tahliye edilen Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı yeniden yakalandı
13:38 10.07.2026 (güncellendi: 13:51 10.07.2026)
Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında dün tahliye edilen Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı yeniden yakalandı.
Papara'nın kurucusu ve eski sahibi Ahmet Faruk Karslı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında dün tahliye edilmesinin ardından bugün yeniden yakalandı.
Yeniden tutuklama kararı çıktı
Habertürk'ün haberine göre, Karslı hakkında dün mahkemece tahliye kararı verilmişti. Kararın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılığın itirazını değerlendiren mahkeme, itirazı kabul ederek Karslı hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.
Kararın ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Karslı, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Karslı hakkındaki soruşturma ve yargı süreci devam ediyor.
Ekim ayında Papara’ya yönelik yasadışı bahis ve kara para suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın arasında olduğu 5 yöneticinin 28’er yıla kadar hapsi istendi. 2 yıl içerisinde Papara üzerinden 12 milyar TL civarında yasadışı bahis parası çıkışı gerçekleştirildiği anlatılan iddianamede, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 20 kişinin ise 24’er yıla kadar hapsi istenmişti.