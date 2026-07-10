https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/itiraz-kabul-edildi-tahliye-edilen-paparanin-kurucusu-ahmet-faruk-karsli-yakalandi--1107163593.html

İtiraz kabul edildi: Tahliye edilen Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı yeniden yakalandı

İtiraz kabul edildi: Tahliye edilen Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı yeniden yakalandı

Sputnik Türkiye

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında dün tahliye edilen Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı yeniden yakalandı. 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T13:38+0300

2026-07-10T13:38+0300

2026-07-10T13:51+0300

türki̇ye

ahmet faruk karslı

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

papara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102851586_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9e81ffa0eaf51e04c07ee9775c31ec8f.jpg

Papara'nın kurucusu ve eski sahibi Ahmet Faruk Karslı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında dün tahliye edilmesinin ardından bugün yeniden yakalandı.Yeniden tutuklama kararı çıktı Habertürk'ün haberine göre, Karslı hakkında dün mahkemece tahliye kararı verilmişti. Kararın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılığın itirazını değerlendiren mahkeme, itirazı kabul ederek Karslı hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.Kararın ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Karslı, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Karslı hakkındaki soruşturma ve yargı süreci devam ediyor.Ne olmuştu?Ekim ayında Papara’ya yönelik yasadışı bahis ve kara para suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın arasında olduğu 5 yöneticinin 28’er yıla kadar hapsi istendi. 2 yıl içerisinde Papara üzerinden 12 milyar TL civarında yasadışı bahis parası çıkışı gerçekleştirildiği anlatılan iddianamede, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 20 kişinin ise 24’er yıla kadar hapsi istenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/paparanin-yeni-sahibi-belli-oldu-1105074243.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet faruk karslı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, papara