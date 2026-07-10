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OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/istanbulda-yatacak-yer-kalmadi-mezarliklar-tamamen-doldu-1107165966.html
İstanbul’da ‘yatacak yer’ kalmadı: Mezarlıklar tamamen doldu
İstanbul’da ‘yatacak yer’ kalmadı: Mezarlıklar tamamen doldu
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, İstanbul’da mezarlıkların birçoğunun tamamen dolduğunu belirtti. Aslan, “Kent içindeki mezar yeri fiyatları lüks daire... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T14:52+0300
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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda İstanbul mezarlıklarının doluluk oranıyla ilgili konuştu. Özellikle merkezi ve eski mezarlıkların neredeyse tamamının dolduğunu belirten Aslan, “Yeni açılan mezarlık alanları ise şehrin çok dışındaki ücra köşelerde kalıyor ve buralar da hızla tükeniyor” dedi.Kent içindeki sınırlı sayıdaki mezar yeri fiyatlarının lüks bir daire fiyatıyla yarışır hale geldiğini ifade eden Aslan, “Dar gelirli vatandaşın İstanbul içinde sıfırdan bir aile mezarlığı alması ekonomik olarak imkansızlaştı.İstanbul’da yer bulamayan ya da fahiş fiyatları ödeyemeyen vatandaşlar, çaresizliği cenazelerini memleketlerine götürmekte buluyor” diye konuştu.“Bir karış toprak bulunamıyor”İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerinden aktarımlar yapan Aslan, “Her gün onlarca cenaze, şehirlerarası nakil araçlarıyla veya uçakla Anadolu'nun çeşitli illerine taşınıyor” ifadelerini kullandı. Aslan, “Bu durum, son günlerde peş peşe konuştuğumuz Hazine borçlanmaları, ekonomik sıkışmışlık ve altyapı yetersizliği başlıklarıyla doğrudan birleşiyor. Vatandaş yaşarken yüksek kiralar, enflasyon ve geçim derdi yüzünden İstanbul’da barınacak yer bulamazken hayatını kaybettiğinde de defnedilecek bir karış toprak bulamıyor” dedi.
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radyo sputnik, radyo, radyo, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
radyo sputnik, radyo, radyo, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

İstanbul’da ‘yatacak yer’ kalmadı: Mezarlıklar tamamen doldu

14:52 10.07.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
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Okan Aslan
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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, İstanbul’da mezarlıkların birçoğunun tamamen dolduğunu belirtti. Aslan, “Kent içindeki mezar yeri fiyatları lüks daire ile yarışır halde” dedi.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda İstanbul mezarlıklarının doluluk oranıyla ilgili konuştu. Özellikle merkezi ve eski mezarlıkların neredeyse tamamının dolduğunu belirten Aslan, “Yeni açılan mezarlık alanları ise şehrin çok dışındaki ücra köşelerde kalıyor ve buralar da hızla tükeniyor” dedi.
Kent içindeki sınırlı sayıdaki mezar yeri fiyatlarının lüks bir daire fiyatıyla yarışır hale geldiğini ifade eden Aslan, “Dar gelirli vatandaşın İstanbul içinde sıfırdan bir aile mezarlığı alması ekonomik olarak imkansızlaştı.İstanbul’da yer bulamayan ya da fahiş fiyatları ödeyemeyen vatandaşlar, çaresizliği cenazelerini memleketlerine götürmekte buluyor” diye konuştu.

“Bir karış toprak bulunamıyor”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerinden aktarımlar yapan Aslan, “Her gün onlarca cenaze, şehirlerarası nakil araçlarıyla veya uçakla Anadolu'nun çeşitli illerine taşınıyor” ifadelerini kullandı. Aslan, “Bu durum, son günlerde peş peşe konuştuğumuz Hazine borçlanmaları, ekonomik sıkışmışlık ve altyapı yetersizliği başlıklarıyla doğrudan birleşiyor. Vatandaş yaşarken yüksek kiralar, enflasyon ve geçim derdi yüzünden İstanbul’da barınacak yer bulamazken hayatını kaybettiğinde de defnedilecek bir karış toprak bulamıyor” dedi.
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