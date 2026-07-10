https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/istanbulda-yatacak-yer-kalmadi-mezarliklar-tamamen-doldu-1107165966.html

İstanbul’da ‘yatacak yer’ kalmadı: Mezarlıklar tamamen doldu

İstanbul’da ‘yatacak yer’ kalmadı: Mezarlıklar tamamen doldu

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, İstanbul’da mezarlıkların birçoğunun tamamen dolduğunu belirtti. Aslan, “Kent içindeki mezar yeri fiyatları lüks daire... 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T14:52+0300

2026-07-10T14:52+0300

2026-07-10T14:52+0300

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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda İstanbul mezarlıklarının doluluk oranıyla ilgili konuştu. Özellikle merkezi ve eski mezarlıkların neredeyse tamamının dolduğunu belirten Aslan, “Yeni açılan mezarlık alanları ise şehrin çok dışındaki ücra köşelerde kalıyor ve buralar da hızla tükeniyor” dedi.Kent içindeki sınırlı sayıdaki mezar yeri fiyatlarının lüks bir daire fiyatıyla yarışır hale geldiğini ifade eden Aslan, “Dar gelirli vatandaşın İstanbul içinde sıfırdan bir aile mezarlığı alması ekonomik olarak imkansızlaştı.İstanbul’da yer bulamayan ya da fahiş fiyatları ödeyemeyen vatandaşlar, çaresizliği cenazelerini memleketlerine götürmekte buluyor” diye konuştu.“Bir karış toprak bulunamıyor”İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerinden aktarımlar yapan Aslan, “Her gün onlarca cenaze, şehirlerarası nakil araçlarıyla veya uçakla Anadolu'nun çeşitli illerine taşınıyor” ifadelerini kullandı. Aslan, “Bu durum, son günlerde peş peşe konuştuğumuz Hazine borçlanmaları, ekonomik sıkışmışlık ve altyapı yetersizliği başlıklarıyla doğrudan birleşiyor. Vatandaş yaşarken yüksek kiralar, enflasyon ve geçim derdi yüzünden İstanbul’da barınacak yer bulamazken hayatını kaybettiğinde de defnedilecek bir karış toprak bulamıyor” dedi.

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2026

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)