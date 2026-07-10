https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/ispanyada-orman-yangini-en-az-12-kisi-hayatini-kaybetti-23-kisi-kayip-1107173629.html

İspanya'da orman yangını: En az 12 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi kayıp

İspanya'da orman yangını: En az 12 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi kayıp

Sputnik Türkiye

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde çıkan orman yangını büyük bir felakete dönüştü. Almeria iline bağlı Los Gallardos çevresinde etkili olan yangında en az 12 kişi yaşamını yitirirken, 23 kişiden ise hala haber alınamıyor.

2026-07-10T19:16+0300

2026-07-10T19:16+0300

2026-07-10T19:16+0300

dünya

i̇spanya

yangın

endülüs

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0a/1107173461_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_17f593031d2698a06228ca6ae5908cee.jpg

Bölgede yüzlerce itfaiyeci, asker ve güvenlik görevlisi alevleri kontrol altına almak için mücadele ederken, yangın nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi. Yetkililer, Endülüs'ün şimdiye kadar karşılaştığı "en yıkıcı orman yangını" ile mücadele edildiğini belirtti.Yangında hayatını kaybedenlerin cesetleri, Los Gallardos yakınındaki Bedar köyü çevresinde bulundu. Yerel yetkililer, ilk bulgulara göre ölenlerden dördünün İngiliz vatandaşı olabileceğini açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise İspanyol makamlarıyla temas halinde olduklarını duyurdu.Tahliyeler sürüyorYangının başladığı Los Gallardos çevresindeki Bedar ve Alfaix yerleşimlerinden tahliye edilenler, Garrucha kentindeki spor salonlarına yerleştirildi. Burada kayıp yakınlarını arayan aileler için de özel bir destek merkezi oluşturuldu.Endülüs Bölgesel Yönetimi Başkanı Juanma Moreno, yangının "büyük bir trajediye" dönüştüğünü belirterek, kayıp kişilerin farklı bölgelere ulaşmış olabileceğini, bu nedenle ölü sayısıyla ilgili kesin sonuca varmak için arama çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini söyledi.30 uçak ve yüzlerce personel görevdeYangını söndürme çalışmalarına 30 yangın söndürme uçağı, helikopterler ve yüzlerce acil durum personeli katılıyor. Bölgeye ulaşan amfibi uçaklar denizden aldıkları suyu alevlerin üzerine boşaltırken, yetkililer yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ancak rüzgârın yeniden şiddetlenmesi halinde durumun hızla kötüleşebileceği uyarısında bulundu.Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı. Bölgesel yönetim ilk etapta kopan bir elektrik hattını işaret ederken, elektrik şirketi Endesa bu iddiaya itiraz etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/cinde-selin-vurdugu-ciftlikteki-900e-yakin-yilan-kacti-acil-durum-ilan-edildi-1107165597.html

i̇spanya

endülüs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇spanya, yangın, endülüs