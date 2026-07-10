Çağrı merkezlerinde yapay zeka kullanımı

“8 Haziran'da bir etkinlik yaptık. Sektörün büyük büyük etkinliklerinden biri yaklaşık bin kişi katıldı ve orada bol bol yapay zeka konuştuk. Bizim için çok keyifli bir etkinlikti. Buradaki gelişmeleri temelde ikiye bölüyoruz. Birincisi hizmet veren insanların hayatını kolaylaştıran teknolojiler var. Onların aradığı sorulara hızlı yanıt bulmasına imkan sağlayan böyle çeşitli teknolojiler var. Bir de insanın yerine geçen ve arayan kişiye hizmet veren otomasyon teknolojileri var. Yapay zeka böyle iki grupta kullanılıyor bolca çağrı merkezinde. Biz Alotech olarak her ihtiyaca yönelik çözümleri hızlıca geliştirmeye çalışıyoruz. Buradan önce olmaya gayret gösteriyoruz. Şimdi önceden kural bazlı sistemler vardı. Biz önceden kuralları tanımlıyorduk. İşte 1'e basarsa şunu yap, 3'e basarsa bunu yap gibi. Artık bu iş yapay zekaya döndü ve kural bazlı durumdan çıkmış durumda. Artık hem yazılı hem de sesli kanallarda bizim söylediğimizi anlayan, ona verilmiş kaynakları araştırarak en doğru cevabı oluşturan ve bunu bize ileten sistemler var. Ve bunların hepsinin arkasında büyük dil modelleri çalışıyor. Yeni nesil teknolojiler çalışıyor. Tabii el elemlerin, büyük dil modellerinin bu kadar yaygınlaşması bu anlamda da bizim elimizi oldukça rahatlattı. Çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz bu teknolojileri.”