Vaka-i Hayriye/Şerriye’den bugüne, doğru bilinen yanlışlar
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Gazeteci Fethi Yılmaz, NATO Zirvesi'nde liderlerin mehter takımıyla karşılanmasının tarihî açıdan doğru bir tercih olduğunu söyledi. Yılmaz, mehterin Cumhuriyet döneminde de devlet törenlerinde kullanıldığını belirterek bunun Cumhuriyet karşıtı bir söyleme dönüştürülmesini eleştirdi.
Gazeteci Fethi Yılmaz Yazı-Yorum programında, NATO Zirvesi kapsamında liderlerin mehter takımıyla karşılanmasına ilişkin tartışmaları değerlendirdi. Mehterin devlet protokolünde kullanılmasının tarihî ve diplomatik açıdan doğru olduğunu belirten Yılmaz, bunun Cumhuriyet karşıtı bir söyleme dönüştürülmesini ise eleştirdi. Yılmaz programın başında 1 milyondan fazla görüntülenen şu twiti aktardı:
"Artık yabancı devlet başkanlarını valsle, dansla karşılayan bir Türkiye yok. Mehter marşı ve Yeniçeri kıyafetleriyle karşılayan bir Türkiye var. İşte bunlar 100 yıldır uyutulmaya çalışılan Osmanlı torunlarının ayak sesleri. Birileri yine kuduracak."
Yılmaz bu paylaşım üzerine şunları söyledi:
"Mehter ilk kez kullanılmıyor"
NATO Zirvesi'ndeki mehterli karşılamanın bazı çevrelerce yanlış bir şekilde sunulduğunu ifade eden Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:
"Bir devlet, tarihindeki güçlü sembolleri psikolojik üstünlük oluşturmak amacıyla kullanabilir. Osmanlı'nın yaklaşık 600 yıllık mirası düşünüldüğünde mehterin devlet törenlerinde yer alması son derece doğaldır. Ancak yanlış olan, mehter takımının ilk kez kullanılıyormuş gibi bir algı oluşturulmasıdır. Mehter Bölüğü 1952 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yeniden kuruldu. Ayrıca 2004 yılındaki NATO Zirvesi'nde de liderler mehter takımıyla karşılanmıştı."
"Mehterin saygınlığı korunmalı"
Mehterin kullanım alanlarına da değinen Yılmaz, "Devlet törenlerinde mehter kullanılmasını doğru buluyorum. Ancak mahalle açılışlarında, alışveriş merkezi ya da dükkân açılışlarında kullanılarak bu tarihî geleneğin sıradanlaştırılmasına karşıyım. Mehterin temsil ettiği tarihî anlam korunmalıdır." dedi.
"Mehteri yeniden canlandıran Enver Paşa'dır"
Mehter geleneğinin tarihsel gelişimine dikkat çeken Yılmaz, şunları kaydetti:
"Mehter Ocağı 1826 yılında Vaka-i Hayriye sonrasında kaldırıldı. Daha sonra 1913-1914 yıllarında Enver Paşa'nın talimatıyla yeniden oluşturuldu ve yeni marşlar yazdırıldı. Mehterin temel amacı tarih boyunca psikolojik üstünlük sağlamaktı. Bugün de devlet törenlerinde kullanılmasının mantığı aynıdır. En bilinen marşlardan biri olan ‘Ceddin Deden’ de 1917 yılında Enver Paşa'nın talimatıyla yazıldı."
"Atatürk de tarihî sembolleri kullandı"
Yılmaz, tarihî sembollerin Cumhuriyet döneminde de kullanıldığına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
"Mustafa Kemal Atatürk de Bulgaristan'da askerî ataşe olarak görev yaptığı dönemde Avrupalı diplomatların bulunduğu bir kostümlü baloya Yeniçeri kıyafetiyle katılmıştır. Bu, tarihî sembollerin diplomatik mesaj vermek amacıyla kullanılmasına bir örnektir. Devlet törenlerinde mehter ve tarihî figürlerin kullanılması doğrudur. Ancak bundan hareketle Cumhuriyet'e yönelik bir karşıtlık üretmeye çalışmak doğru değildir."