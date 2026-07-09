https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/vaka-i-hayriyeserriyeden-bugune-dogru-bilinen-yanlislar-1107150894.html

Vaka-i Hayriye/Şerriye’den bugüne, doğru bilinen yanlışlar

Vaka-i Hayriye/Şerriye’den bugüne, doğru bilinen yanlışlar

Sputnik Türkiye

Gazeteci Fethi Yılmaz, NATO Zirvesi'nde liderlerin mehter takımıyla karşılanmasının tarihî açıdan doğru bir tercih olduğunu söyledi. Yılmaz, mehterin... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T20:59+0300

2026-07-09T20:59+0300

2026-07-09T20:59+0300

fethi̇ yilmaz’la yazi-yorum

radyo

radyo

radyo

radyo sputnik

türkiye

nato

cumhuriyet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103754729_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f88ca60634898afc944268e6fa94aeb3.jpg

Gazeteci Fethi Yılmaz Yazı-Yorum programında, NATO Zirvesi kapsamında liderlerin mehter takımıyla karşılanmasına ilişkin tartışmaları değerlendirdi. Mehterin devlet protokolünde kullanılmasının tarihî ve diplomatik açıdan doğru olduğunu belirten Yılmaz, bunun Cumhuriyet karşıtı bir söyleme dönüştürülmesini ise eleştirdi. Yılmaz programın başında 1 milyondan fazla görüntülenen şu twiti aktardı:Yılmaz bu paylaşım üzerine şunları söyledi:"Mehter ilk kez kullanılmıyor"NATO Zirvesi'ndeki mehterli karşılamanın bazı çevrelerce yanlış bir şekilde sunulduğunu ifade eden Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:"Mehterin saygınlığı korunmalı"Mehterin kullanım alanlarına da değinen Yılmaz, "Devlet törenlerinde mehter kullanılmasını doğru buluyorum. Ancak mahalle açılışlarında, alışveriş merkezi ya da dükkân açılışlarında kullanılarak bu tarihî geleneğin sıradanlaştırılmasına karşıyım. Mehterin temsil ettiği tarihî anlam korunmalıdır." dedi."Mehteri yeniden canlandıran Enver Paşa'dır"Mehter geleneğinin tarihsel gelişimine dikkat çeken Yılmaz, şunları kaydetti:"Atatürk de tarihî sembolleri kullandı"Yılmaz, tarihî sembollerin Cumhuriyet döneminde de kullanıldığına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, türkiye, nato, cumhuriyet