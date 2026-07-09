https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/omur-gedik-barinaklar-yetersiz-hayvanlar-olume-goturuluyor-1107141087.html

Ömür Gedik: Barınaklar yetersiz, hayvanlar ölüme götürülüyor

Ömür Gedik: Barınaklar yetersiz, hayvanlar ölüme götürülüyor

Sputnik Türkiye

Okan Aslan’la Gün Ortası’na konuk olan Yazar Ömür Gedik, mevcut barınak kapasitesinin azlığına dikkat çekerek hayvanların ölüme terk edildiğini belirtti... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T15:47+0300

2026-07-09T15:47+0300

2026-07-09T15:47+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

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Şarkıcı/Yazar Ömür Gedik, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. Kurucusu olduğu Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği’nde sokak hayvanları için yapılanlara ilişkin bilgiler veren Gedik, “Armutlu Belediyesi’nin barınağını devraldık ancak İstanbul’daki barınağımızı da koruyacağız. Bunu Çekmeköy’den Beykoz’a taşıyacağız” dedi.Gedik, “Biz onların gezdirildiği, insanlarla temaslarının devam ettirildiği ve sahiplendirildiği iki örnek yeri devam ettirmeye çalışıyoruz. Cins değil sokak köpekleri sahiplenilmeli. Evlerine alamayanlar ise Koruyucu Aile kampanyası ile kulübelere isim yazdırıp köpeklere sahip çıkabilirler. Kendilerine hayvansever diyen insanların konuyla ilgilenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.“Türkiye’deki barınakların çoğunda aşı dahi yapılmıyor”“Türkiye’deki barınakların yüzde 80-90’ı çok kötü durumda” diyen Gedik, “Çoğunda aşı bile yapılmıyor, yemek artıklarıyla besleniyorlar. Küçücük alanlarda bir sürü köpek işkenceyle öldürülüyor” diye konuştu.Yetkililere çağrıda bulunan Gedik, şunları söyledi:

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2026

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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