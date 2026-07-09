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Ömür Gedik: Barınaklar yetersiz, hayvanlar ölüme götürülüyor
Ömür Gedik: Barınaklar yetersiz, hayvanlar ölüme götürülüyor
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’la Gün Ortası’na konuk olan Yazar Ömür Gedik, mevcut barınak kapasitesinin azlığına dikkat çekerek hayvanların ölüme terk edildiğini belirtti... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T15:47+0300
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Şarkıcı/Yazar Ömür Gedik, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. Kurucusu olduğu Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği’nde sokak hayvanları için yapılanlara ilişkin bilgiler veren Gedik, “Armutlu Belediyesi’nin barınağını devraldık ancak İstanbul’daki barınağımızı da koruyacağız. Bunu Çekmeköy’den Beykoz’a taşıyacağız” dedi.Gedik, “Biz onların gezdirildiği, insanlarla temaslarının devam ettirildiği ve sahiplendirildiği iki örnek yeri devam ettirmeye çalışıyoruz. Cins değil sokak köpekleri sahiplenilmeli. Evlerine alamayanlar ise Koruyucu Aile kampanyası ile kulübelere isim yazdırıp köpeklere sahip çıkabilirler. Kendilerine hayvansever diyen insanların konuyla ilgilenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.“Türkiye’deki barınakların çoğunda aşı dahi yapılmıyor”“Türkiye’deki barınakların yüzde 80-90’ı çok kötü durumda” diyen Gedik, “Çoğunda aşı bile yapılmıyor, yemek artıklarıyla besleniyorlar. Küçücük alanlarda bir sürü köpek işkenceyle öldürülüyor” diye konuştu.Yetkililere çağrıda bulunan Gedik, şunları söyledi:
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radyo sputnik, radyo, radyo, ömür gedik, i̇stanbul

Ömür Gedik: Barınaklar yetersiz, hayvanlar ölüme götürülüyor

15:47 09.07.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
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Okan Aslan
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Okan Aslan’la Gün Ortası’na konuk olan Yazar Ömür Gedik, mevcut barınak kapasitesinin azlığına dikkat çekerek hayvanların ölüme terk edildiğini belirtti. Gedik, HAÇİKO’da Koruyucu Aile kampanyası ile hayvanlara sahip çıkılabileceğini söyledi.
Şarkıcı/Yazar Ömür Gedik, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. Kurucusu olduğu Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği’nde sokak hayvanları için yapılanlara ilişkin bilgiler veren Gedik, “Armutlu Belediyesi’nin barınağını devraldık ancak İstanbul’daki barınağımızı da koruyacağız. Bunu Çekmeköy’den Beykoz’a taşıyacağız” dedi.
Gedik, “Biz onların gezdirildiği, insanlarla temaslarının devam ettirildiği ve sahiplendirildiği iki örnek yeri devam ettirmeye çalışıyoruz. Cins değil sokak köpekleri sahiplenilmeli. Evlerine alamayanlar ise Koruyucu Aile kampanyası ile kulübelere isim yazdırıp köpeklere sahip çıkabilirler. Kendilerine hayvansever diyen insanların konuyla ilgilenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’deki barınakların çoğunda aşı dahi yapılmıyor”

“Türkiye’deki barınakların yüzde 80-90’ı çok kötü durumda” diyen Gedik, “Çoğunda aşı bile yapılmıyor, yemek artıklarıyla besleniyorlar. Küçücük alanlarda bir sürü köpek işkenceyle öldürülüyor” diye konuştu.
Yetkililere çağrıda bulunan Gedik, şunları söyledi:
“2028’e kadar her belediyenin barınak yapma zorunluluğu var. Çoğu yapmadı, hiçbiri barınakları düzeltmedi. İçişleri Bakanlığı hayvanlarının toplatılması çağrısına barınakların zorunlu olarak yaptırılması gerektiğini de eklemeliydi. Hayvanları topladıkları yerler çok kötü yerler. Bütün hayvanlar yer olmadığı için ölüme götürülüyor. ‘Aşılat, kısırlaştır ve yerinde yaşat’ referans alınmalıydı. Köpeklerin saldırgan olması yetkililerin görevlerini yerine getirmemesinden kaynaklanıyor”
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