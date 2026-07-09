https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/market-raflarinda-2016-tarihli-urunler-bulundu-isletmeye-ceza-kesildi-1107135302.html
Market raflarında 2016 tarihli ürünler bulundu: İşletmeye ceza kesildi
Market raflarında 2016 tarihli ürünler bulundu: İşletmeye ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Kilis'te zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği market denetiminde, aralarında 2016 yılında son kullanma tarihi dolan ürünlerin de bulunduğu yüzlerce tarihi... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde halk sağlığını korumak amacıyla marketlerde etiket ve son kullanma tarihi denetimi gerçekleştirdi.Denetimler kapsamında Ekrem Çetin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir markette, son tüketim tarihi geçmiş, ambalajı ve etiket bilgisi bulunmayan, tüketilmesi sakıncalı çok sayıda ürün tespit edildi.2016 tarihli ürünler raflarda çıktıYapılan incelemelerde, aralarında 2016 yılında son kullanma tarihi dolan ürünlerin de bulunduğu yüzlerce ürünün satışa sunulduğu belirlendi.Denetim sırasında bazı ürünlerde böcek ve kurtlanma olduğu da tespit edildi.Ürünler imha edildi, işletmeye ceza kesildiZabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen ürünlere el koyarak gerekli işlemlerin ardından imha etti.Tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu belirlenen iş yeri hakkında ise Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/fenomen-ogretmenler-radarda-meb-butun-okullari-uyardi-inceleyin-varsa-hemen-kaldirin-1107129761.html
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kilis, market, tarih
Market raflarında 2016 tarihli ürünler bulundu: İşletmeye ceza kesildi
Kilis'te zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği market denetiminde, aralarında 2016 yılında son kullanma tarihi dolan ürünlerin de bulunduğu yüzlerce tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin tamamı imha edildi. İşletmeye ise idari para cezası uygulandı.
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde halk sağlığını korumak amacıyla marketlerde etiket ve son kullanma tarihi denetimi gerçekleştirdi.
Denetimler kapsamında Ekrem Çetin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir markette, son tüketim tarihi geçmiş, ambalajı ve etiket bilgisi bulunmayan, tüketilmesi sakıncalı çok sayıda ürün tespit edildi.
2016 tarihli ürünler raflarda çıktı
Yapılan incelemelerde, aralarında 2016 yılında son kullanma tarihi dolan ürünlerin de bulunduğu yüzlerce ürünün satışa sunulduğu belirlendi.
Denetim sırasında bazı ürünlerde böcek ve kurtlanma olduğu da tespit edildi.
Ürünler imha edildi, işletmeye ceza kesildi
Zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen ürünlere el koyarak gerekli işlemlerin ardından imha etti.
Tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu belirlenen iş yeri hakkında ise Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.