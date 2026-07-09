https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/market-raflarinda-2016-tarihli-urunler-bulundu-isletmeye-ceza-kesildi-1107135302.html

Market raflarında 2016 tarihli ürünler bulundu: İşletmeye ceza kesildi

Market raflarında 2016 tarihli ürünler bulundu: İşletmeye ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Kilis'te zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği market denetiminde, aralarında 2016 yılında son kullanma tarihi dolan ürünlerin de bulunduğu yüzlerce tarihi... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T14:25+0300

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Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde halk sağlığını korumak amacıyla marketlerde etiket ve son kullanma tarihi denetimi gerçekleştirdi.Denetimler kapsamında Ekrem Çetin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir markette, son tüketim tarihi geçmiş, ambalajı ve etiket bilgisi bulunmayan, tüketilmesi sakıncalı çok sayıda ürün tespit edildi.2016 tarihli ürünler raflarda çıktıYapılan incelemelerde, aralarında 2016 yılında son kullanma tarihi dolan ürünlerin de bulunduğu yüzlerce ürünün satışa sunulduğu belirlendi.Denetim sırasında bazı ürünlerde böcek ve kurtlanma olduğu da tespit edildi.Ürünler imha edildi, işletmeye ceza kesildiZabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen ürünlere el koyarak gerekli işlemlerin ardından imha etti.Tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu belirlenen iş yeri hakkında ise Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

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