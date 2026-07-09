Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/market-raflarinda-2016-tarihli-urunler-bulundu-isletmeye-ceza-kesildi-1107135302.html
Market raflarında 2016 tarihli ürünler bulundu: İşletmeye ceza kesildi
Market raflarında 2016 tarihli ürünler bulundu: İşletmeye ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Kilis'te zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği market denetiminde, aralarında 2016 yılında son kullanma tarihi dolan ürünlerin de bulunduğu yüzlerce tarihi... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T14:25+0300
2026-07-09T14:25+0300
türki̇ye
kilis
market
tarih
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/09/1107135965_0:693:1206:1371_1920x0_80_0_0_b4408b2dfd30d4386874ef22231cde6b.jpg
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde halk sağlığını korumak amacıyla marketlerde etiket ve son kullanma tarihi denetimi gerçekleştirdi.Denetimler kapsamında Ekrem Çetin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir markette, son tüketim tarihi geçmiş, ambalajı ve etiket bilgisi bulunmayan, tüketilmesi sakıncalı çok sayıda ürün tespit edildi.2016 tarihli ürünler raflarda çıktıYapılan incelemelerde, aralarında 2016 yılında son kullanma tarihi dolan ürünlerin de bulunduğu yüzlerce ürünün satışa sunulduğu belirlendi.Denetim sırasında bazı ürünlerde böcek ve kurtlanma olduğu da tespit edildi.Ürünler imha edildi, işletmeye ceza kesildiZabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen ürünlere el koyarak gerekli işlemlerin ardından imha etti.Tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu belirlenen iş yeri hakkında ise Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/fenomen-ogretmenler-radarda-meb-butun-okullari-uyardi-inceleyin-varsa-hemen-kaldirin-1107129761.html
türki̇ye
kilis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/09/1107135965_0:466:1206:1371_1920x0_80_0_0_bb339d70726d1d9776d6529b6dba77fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kilis, market, tarih
kilis, market, tarih

Market raflarında 2016 tarihli ürünler bulundu: İşletmeye ceza kesildi

14:25 09.07.2026
© Fotoğraf : Sosyal medyaMarket raflarında 2016 tarihli ürünler bulundu: İşletmeye ceza kesildi
Market raflarında 2016 tarihli ürünler bulundu: İşletmeye ceza kesildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© Fotoğraf : Sosyal medya
Abone ol
Kilis'te zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği market denetiminde, aralarında 2016 yılında son kullanma tarihi dolan ürünlerin de bulunduğu yüzlerce tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin tamamı imha edildi. İşletmeye ise idari para cezası uygulandı.
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde halk sağlığını korumak amacıyla marketlerde etiket ve son kullanma tarihi denetimi gerçekleştirdi.
Denetimler kapsamında Ekrem Çetin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir markette, son tüketim tarihi geçmiş, ambalajı ve etiket bilgisi bulunmayan, tüketilmesi sakıncalı çok sayıda ürün tespit edildi.

2016 tarihli ürünler raflarda çıktı

Yapılan incelemelerde, aralarında 2016 yılında son kullanma tarihi dolan ürünlerin de bulunduğu yüzlerce ürünün satışa sunulduğu belirlendi.
Denetim sırasında bazı ürünlerde böcek ve kurtlanma olduğu da tespit edildi.

Ürünler imha edildi, işletmeye ceza kesildi

Zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen ürünlere el koyarak gerekli işlemlerin ardından imha etti.
Tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu belirlenen iş yeri hakkında ise Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.
Sınıfta öğretmen ve öğrenciler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
TÜRKİYE
Fenomen öğretmenler radarda: MEB bütün okulları uyardı, 'İnceleyin, varsa hemen kaldırın'
12:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала