Çin, yapay zeka ajanlarıyla batıyı sıkıştırıyor

“Batı’nın ayrımcılık yapan bakış açısını, kendi işine geldiği gibi anlatan bakış açısını Çin çok iyi gösteriyor. Çin’i genellikle ucuz, kötü teknoloji, sıradan teknoloji gibi sunmaya çalışıyorlar. Çin’in GLM 5.2 modelinin ucuz yapay zeka ajanlarıyla Silikon Vadisi’ni sıkıştırdığı belirtiliyor. Bu yapay zeka modeli Silikon Vadisi’nde son haftada en çok konuşulan yapay zeka modellerinden biri haline gelmiş. Özellikle kodlama ve ajan görevlerine dikkat çekilmiş. Yalnızca sohbet edebilen değil, kullanıcının yerine iş yapabilen, yazılım geliştiren sistemler sınıfında değerlendirilmeye başlanmış. Eskiden biz chatbot gibi kullanıyorduk yapay zekaları. Şimdi ise verilen görevi gerçekleştirme şeklinde ilerliyor. Bu model de biraz öyle.”