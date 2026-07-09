https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/cin-yapay-zeka-ajanlariyla-batiyi-sikistiriyor-1107131204.html
Çin, yapay zeka ajanlarıyla batıyı sıkıştırıyor
Çin, yapay zeka ajanlarıyla batıyı sıkıştırıyor
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu, Çin’in yapay zeka dosyası oldu. Serhat Ayan, Çin’in ucuz yapay zeka... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T11:53+0300
2026-07-09T11:53+0300
2026-07-09T11:53+0300
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silikon vadisi
batı
yapay zeka
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Yapay zeka yarışında dengeler hızla değişirken, Çin geliştirdiği yeni nesil yapay zeka ajanlarıyla küresel teknoloji rekabetinde dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle düşük maliyetli ve görev odaklı yapısıyla öne çıkan yeni modellerin, yalnızca sohbet etmek yerine kullanıcı adına işlem gerçekleştirebilmesi, Silikon Vadisi'nde de geniş yankı uyandırdı. Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'te yayımlanan Yeni Şeyler Rehberi programında Çin'in yapay zeka hamlesini ve Batı üzerindeki etkilerini değerlendirdi.Serhat Ayan, şunları aktardı:
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Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, çin, silikon vadisi, batı, yapay zeka
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, çin, silikon vadisi, batı, yapay zeka
Çin, yapay zeka ajanlarıyla batıyı sıkıştırıyor
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu, Çin’in yapay zeka dosyası oldu. Serhat Ayan, Çin’in ucuz yapay zeka ajanlarıyla batıyı sıkıştırdığını söyledi.
Yapay zeka yarışında dengeler hızla değişirken, Çin geliştirdiği yeni nesil yapay zeka ajanlarıyla küresel teknoloji rekabetinde dikkatleri üzerine çekiyor.
Özellikle düşük maliyetli ve görev odaklı yapısıyla öne çıkan yeni modellerin, yalnızca sohbet etmek yerine kullanıcı adına işlem gerçekleştirebilmesi, Silikon Vadisi'nde de geniş yankı uyandırdı.
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'te yayımlanan Yeni Şeyler Rehberi programında Çin'in yapay zeka hamlesini ve Batı üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
Serhat Ayan, şunları aktardı:
“Batı’nın ayrımcılık yapan bakış açısını, kendi işine geldiği gibi anlatan bakış açısını Çin çok iyi gösteriyor. Çin’i genellikle ucuz, kötü teknoloji, sıradan teknoloji gibi sunmaya çalışıyorlar. Çin’in GLM 5.2 modelinin ucuz yapay zeka ajanlarıyla Silikon Vadisi’ni sıkıştırdığı belirtiliyor. Bu yapay zeka modeli Silikon Vadisi’nde son haftada en çok konuşulan yapay zeka modellerinden biri haline gelmiş. Özellikle kodlama ve ajan görevlerine dikkat çekilmiş. Yalnızca sohbet edebilen değil, kullanıcının yerine iş yapabilen, yazılım geliştiren sistemler sınıfında değerlendirilmeye başlanmış. Eskiden biz chatbot gibi kullanıyorduk yapay zekaları. Şimdi ise verilen görevi gerçekleştirme şeklinde ilerliyor. Bu model de biraz öyle.”