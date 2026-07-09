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CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/bozkurt-kaanin-basarisi-abdnin-f-35-politikasini-degistirdi-1107135337.html
Bozkurt: KAAN'ın başarısı ABD'nin F-35 politikasını değiştirdi
Bozkurt: KAAN'ın başarısı ABD'nin F-35 politikasını değiştirdi
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Türkiye'nin F-35 yerine milli muharip uçak KAAN'a odaklanması gerektiğini söyledi. Bozkurt, ABD'nin F-35 konusundaki tutumunda KAAN... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T14:12+0300
2026-07-09T14:12+0300
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Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik'te yayınlanan Bölgenin Kalbi programında F-35 tartışmalarını değerlendirdi. Türkiye'nin önceliğinin F-35 programı için ödediği 1,4 milyar doları geri almak olması gerektiğini belirten Bozkurt, KAAN projesindeki ilerlemenin ABD'nin tutumunu değiştirdiğini savundu.Bozkurt şunları söyledi:'Türkiye önce hakkı olan parayı geri almalı''KAAN olmasaydı ABD bu kadar yumuşamazdı'Türkiye'nin milli savaş uçağı projesinin dengeleri değiştirdiğini ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:'KAAN'a karşı yeni bir propaganda başlayacaktır'F-35 tartışmalarının yeniden gündeme getirilmesini bu çerçevede değerlendiren Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:'Biz KAAN'dan yanayız'KAAN'ın desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Bozkurt, "Suudi Arabistan'dan Endonezya'ya kadar birçok ülke KAAN'ı yakından takip ediyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde KAAN'a yönelik eleştirilerin ve propaganda faaliyetlerinin artacağını düşünüyorum. Hangi siyasi görüşten olursa olsun herkesin bu projeye sahip çıkması gerekiyor. Ben F-35'in Türkiye'yi Amerika'ya tam bağımlı hale getireceğini düşünüyorum. Emekli Hava Pilot General Beyazıt Karataş'ın da defalarca anlattığı gibi bu sistem ciddi bir bağımlılık oluşturuyor. Biz KAAN'dan yanayız. Ancak Türkiye önce F-35 programı için ödediği parayı geri almalıdır" dedi.
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Bozkurt: KAAN'ın başarısı ABD'nin F-35 politikasını değiştirdi

14:12 09.07.2026
bölgenin kalbi
bölgenin kalbi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
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Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Türkiye'nin F-35 yerine milli muharip uçak KAAN'a odaklanması gerektiğini söyledi. Bozkurt, ABD'nin F-35 konusundaki tutumunda KAAN projesindeki ilerlemenin etkili olduğunu savundu.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik'te yayınlanan Bölgenin Kalbi programında F-35 tartışmalarını değerlendirdi. Türkiye'nin önceliğinin F-35 programı için ödediği 1,4 milyar doları geri almak olması gerektiğini belirten Bozkurt, KAAN projesindeki ilerlemenin ABD'nin tutumunu değiştirdiğini savundu.
Bozkurt şunları söyledi:

'Türkiye önce hakkı olan parayı geri almalı'

"F-35 meselesinde benim kanaatim şu: Türkiye biraz da verdiği paranın peşinde. Bu milletin vergileriyle 1,4 milyar dolar ödendi. Türkiye programın ortağıydı. Ancak S-400 gerekçesiyle programdan çıkarıldı, ödenen para geri verilmedi ve teslim edilmesi gereken uçaklara da el konuldu. Öncelikle Türkiye'nin kendi hakkı olan bu parayı geri alması gerekiyor."

'KAAN olmasaydı ABD bu kadar yumuşamazdı'

Türkiye'nin milli savaş uçağı projesinin dengeleri değiştirdiğini ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:
"Eğer Türkiye KAAN projesinde bu kadar ilerleme kaydetmemiş olsaydı Amerikalılar bugün F-35 konusunda bu kadar yumuşak davranmazdı. Türkiye kendi üretim kapasitesini artırarak diplomatik gücünü de artırdı. ABD, F-35'i Türkiye üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmayı planlıyordu ancak Türkiye kendi savaş uçağını geliştirmeye başlayınca bu hesap değişti."

'KAAN'a karşı yeni bir propaganda başlayacaktır'

F-35 tartışmalarının yeniden gündeme getirilmesini bu çerçevede değerlendiren Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
"Birileri çıkıp 'F-35 daha iyidir, mutlaka alınmalıdır' diyecektir. Ben bunun arkasında üretici firma Lockheed Martin'in ticari çıkarlarını ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerleyişini yavaşlatma çabasını görüyorum. Lockheed Martin elbette Türkiye'nin KAAN üretmesini istemez. Çünkü Türkiye hem rakip oluyor hem de kendi uçağını satın almıyor."

'Biz KAAN'dan yanayız'

KAAN'ın desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Bozkurt, "Suudi Arabistan'dan Endonezya'ya kadar birçok ülke KAAN'ı yakından takip ediyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde KAAN'a yönelik eleştirilerin ve propaganda faaliyetlerinin artacağını düşünüyorum. Hangi siyasi görüşten olursa olsun herkesin bu projeye sahip çıkması gerekiyor. Ben F-35'in Türkiye'yi Amerika'ya tam bağımlı hale getireceğini düşünüyorum. Emekli Hava Pilot General Beyazıt Karataş'ın da defalarca anlattığı gibi bu sistem ciddi bir bağımlılık oluşturuyor. Biz KAAN'dan yanayız. Ancak Türkiye önce F-35 programı için ödediği parayı geri almalıdır" dedi.
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