https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/bozkurt-kaanin-basarisi-abdnin-f-35-politikasini-degistirdi-1107135337.html

Bozkurt: KAAN'ın başarısı ABD'nin F-35 politikasını değiştirdi

Bozkurt: KAAN'ın başarısı ABD'nin F-35 politikasını değiştirdi

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Türkiye'nin F-35 yerine milli muharip uçak KAAN'a odaklanması gerektiğini söyledi. Bozkurt, ABD'nin F-35 konusundaki tutumunda KAAN... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T14:12+0300

2026-07-09T14:12+0300

2026-07-09T14:12+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

radyo

radyo

radyo

radyo sputnik

kaan

türkiye

abd

lockheed martin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01162f04186e05c4acb37798ea3fbffe.jpg

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik'te yayınlanan Bölgenin Kalbi programında F-35 tartışmalarını değerlendirdi. Türkiye'nin önceliğinin F-35 programı için ödediği 1,4 milyar doları geri almak olması gerektiğini belirten Bozkurt, KAAN projesindeki ilerlemenin ABD'nin tutumunu değiştirdiğini savundu.Bozkurt şunları söyledi:'Türkiye önce hakkı olan parayı geri almalı''KAAN olmasaydı ABD bu kadar yumuşamazdı'Türkiye'nin milli savaş uçağı projesinin dengeleri değiştirdiğini ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:'KAAN'a karşı yeni bir propaganda başlayacaktır'F-35 tartışmalarının yeniden gündeme getirilmesini bu çerçevede değerlendiren Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:'Biz KAAN'dan yanayız'KAAN'ın desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Bozkurt, "Suudi Arabistan'dan Endonezya'ya kadar birçok ülke KAAN'ı yakından takip ediyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde KAAN'a yönelik eleştirilerin ve propaganda faaliyetlerinin artacağını düşünüyorum. Hangi siyasi görüşten olursa olsun herkesin bu projeye sahip çıkması gerekiyor. Ben F-35'in Türkiye'yi Amerika'ya tam bağımlı hale getireceğini düşünüyorum. Emekli Hava Pilot General Beyazıt Karataş'ın da defalarca anlattığı gibi bu sistem ciddi bir bağımlılık oluşturuyor. Biz KAAN'dan yanayız. Ancak Türkiye önce F-35 programı için ödediği parayı geri almalıdır" dedi.

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, kaan, türkiye, abd, lockheed martin