https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/arjantinli-uzmandan-fifaya-sert-elestiri-adalet-herkes-icin-esit-degilse-bana-guvenmesinler-1107149995.html
Arjantinli uzmandan FIFA'ya sert eleştiri: Adalet herkes için eşit değilse bana güvenmesinler
Arjantinli uzmandan FIFA'ya sert eleştiri: Adalet herkes için eşit değilse bana güvenmesinler
Sputnik Türkiye
Arjantin milli takımının eski teknik direktörü Signorini, FIFA'da olup biten her şeyin ABD hükümeti tarafından manipüle edildiğine dikkat çekti. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T20:07+0300
2026-07-09T20:07+0300
2026-07-09T20:07+0300
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dünya kupası
fbi
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Arjantin milli takımının eski teknik direktörü ve Diego Maradona'nın eski antrenörü Fernando Signorini, Radyo Sputnik'e verdiği röportajda FIFA'nın son tartışmalı kararlarını yorumladı."FIFA'nın, Rusya'yı cezalandırıp Katar'daki Dünya Kupası'na katılmasını yasakladığı gibi ABD'ye de aynı önlemi uygulamayacağını öğrendiğimde, şöyle düşündüm: Eğer adalet herkes için eşit değilse, bana güvenmesinler" diye konuşan Signorini, yapılanlara tepki olarak ABD'de oynanan tek bir maçı bile izlemediğini anlattı: "Bizi aptal yerine koyuyorlar."Eski teknik adam şöyle devam etti:Son olarak Amerikalı oyuncuya uygulanan yaptırımın, Belçika maçında oynayabilmesi için kaldırıldığını ve böylelikle yeni bir skandala imza atıldığını anlatan Signorini, şöyle devam etti:
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abd, abd, rusya, belçika, fifa, radyo sputnik, dünya kupası, fbi, diego maradona
abd, abd, rusya, belçika, fifa, radyo sputnik, dünya kupası, fbi, diego maradona
Arjantinli uzmandan FIFA'ya sert eleştiri: Adalet herkes için eşit değilse bana güvenmesinler
Arjantin milli takımının eski teknik direktörü Signorini, FIFA'da olup biten her şeyin ABD hükümeti tarafından manipüle edildiğine dikkat çekti.
Arjantin milli takımının eski teknik direktörü ve Diego Maradona'nın eski antrenörü Fernando Signorini, Radyo Sputnik'e verdiği röportajda FIFA'nın son tartışmalı kararlarını yorumladı.
"FIFA'nın, Rusya'yı cezalandırıp Katar'daki Dünya Kupası'na katılmasını yasakladığı gibi ABD'ye de aynı önlemi uygulamayacağını öğrendiğimde, şöyle düşündüm: Eğer adalet herkes için eşit değilse, bana güvenmesinler" diye konuşan Signorini, yapılanlara tepki olarak ABD'de oynanan tek bir maçı bile izlemediğini anlattı: "Bizi aptal yerine koyuyorlar."
Eski teknik adam şöyle devam etti:
Son yıllarda FIFA'da yaşanan her şeyin, FBI aracılığıyla işlerine karışan ve daha sonra yaptığı ve bu Dünya Kupası ile yapmaya devam ettiği ABD hükümeti tarafından şu veya bu şekilde manipüle edildiğini unutmayalım.
Son olarak Amerikalı oyuncuya uygulanan yaptırımın, Belçika maçında oynayabilmesi için kaldırıldığını ve böylelikle yeni bir skandala imza atıldığını anlatan Signorini, şöyle devam etti:
Ancak bunun dışında İran milli takımına da ayrımcılık yapıldı, terörist sanılarak yedi saatten fazla gözaltında tutulan Iraklı oyuncu ne çile çekti, Afrika kıtasının en iyi hakemi sınır dışı edildi ve katılımı yasaklandı, Özbekistan ile diğer Afrika takımlarının ülkeye girişlerinde katlanmak zorunda kaldıkları diğer şeyler yaşandı.