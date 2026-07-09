https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/arjantinli-uzmandan-fifaya-sert-elestiri-adalet-herkes-icin-esit-degilse-bana-guvenmesinler-1107149995.html

Arjantinli uzmandan FIFA'ya sert eleştiri: Adalet herkes için eşit değilse bana güvenmesinler

Arjantinli uzmandan FIFA'ya sert eleştiri: Adalet herkes için eşit değilse bana güvenmesinler

Sputnik Türkiye

Arjantin milli takımının eski teknik direktörü Signorini, FIFA'da olup biten her şeyin ABD hükümeti tarafından manipüle edildiğine dikkat çekti. 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T20:07+0300

2026-07-09T20:07+0300

2026-07-09T20:07+0300

görüş

abd

abd

rusya

belçika

fifa

radyo sputnik

dünya kupası

fbi

diego maradona

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/09/1107149592_0:47:1162:701_1920x0_80_0_0_a4efb0ad26b9314fa014aeaaa5e10700.png

Arjantin milli takımının eski teknik direktörü ve Diego Maradona'nın eski antrenörü Fernando Signorini, Radyo Sputnik'e verdiği röportajda FIFA'nın son tartışmalı kararlarını yorumladı."FIFA'nın, Rusya'yı cezalandırıp Katar'daki Dünya Kupası'na katılmasını yasakladığı gibi ABD'ye de aynı önlemi uygulamayacağını öğrendiğimde, şöyle düşündüm: Eğer adalet herkes için eşit değilse, bana güvenmesinler" diye konuşan Signorini, yapılanlara tepki olarak ABD'de oynanan tek bir maçı bile izlemediğini anlattı: "Bizi aptal yerine koyuyorlar."Eski teknik adam şöyle devam etti:Son olarak Amerikalı oyuncuya uygulanan yaptırımın, Belçika maçında oynayabilmesi için kaldırıldığını ve böylelikle yeni bir skandala imza atıldığını anlatan Signorini, şöyle devam etti:

abd

rusya

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, rusya, belçika, fifa, radyo sputnik, dünya kupası, fbi, diego maradona