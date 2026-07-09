https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/altinda-dengeler-degisti-dev-banka-tahminini-dusurdu-1107127714.html

Altında dengeler değişti: Dev banka tahminini düşürdü

Altında dengeler değişti: Dev banka tahminini düşürdü

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, küresel piyasalarda yeniden artan enflasyon ve faiz endişeleriyle birlikte yönünü aşağı çevirdi. ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T09:26+0300

2026-07-09T09:26+0300

2026-07-09T09:26+0300

ekonomi̇

altın

ons altın

gram altın

i̇ran

abd

hürmüz boğazı

fed

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ABD ile İran arasında artan gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşırken, enflasyon endişeleri ve Fed’in faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi altın fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Spot altın son bir haftanın en düşük seviyesini görürken, bugün kayıplarını bir miktar geri aldı. Bank of America da 2026 yılına ilişkin altın tahminini aşağı yönlü revize etti.Altında satış baskısı arttıGeçtiğimiz gün son bir haftanın en düşük seviyesini gören spot altın, perşembe günü de düşüşünü sürdürdü. Enflasyona ilişkin endişeler ile Fed’in faiz oranlarını uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı beklentisi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.Spot altın yüzde 0,4 değer kaybederek ons başına 4 bin 60 dolara kadar geriledi. Spot altın saat 09:00 sularında yönünü yukarı çevirdi ve yüzde 0,46 primle 4 bin 93 dolardan işlem görüyor. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi bulunmayan altına yönelik yatırım iştahını zayıflattı.Petrol yükseldiPiyasalardaki hareketliliğin temel nedenlerinden biri Orta Doğu’da tırmanan gerilim oldu. ABD ordusu, Hürmüz Boğazı’nın deniz taşımacılığına açık kalmasını sağlamak amacıyla İran’a yeni saldırılar düzenlediğini açıkladı.Buna karşılık İran’ın Kuveyt ve Bahreyn’e yönelik saldırıları, bölgedeki ateşkes girişimlerini sekteye uğratırken, küresel enerji arzına yönelik endişeleri artırdı. Gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları perşembe günü de yükselişini sürdürdü.Yıl sonu altın tahminleri aşağı çekildiKüresel finans kuruluşu Bank of America (BofA), Fed’in beklenenden daha şahin bir para politikası izleyeceği öngörüsüyle altın fiyat tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitti.Banka, 2026 yılı için ortalama altın fiyatı beklentisini yüzde 14 düşürerek ons başına 4.360 dolar seviyesine indirdi.

i̇ran

abd

hürmüz boğazı

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