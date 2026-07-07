https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/yururlukteki-ateskese-ragmen-guney-lubnanda-bir-gun-bile-israil-saldirilari-olmadan-gecmiyor-1107083147.html

Yürürlükteki ateşkese rağmen, Güney Lübnan'da bir gün bile İsrail saldırıları olmadan geçmiyor

Yürürlükteki ateşkese rağmen, Güney Lübnan'da bir gün bile İsrail saldırıları olmadan geçmiyor

Sputnik Türkiye

Bu taktiğin son kurbanı okul müdürü Esperanza Ghandor, annesi, yabancı bir çalışan ve Ghandor'un komşularından biri oldu. Bu dört kişinin bulunduğu otomobil... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T21:33+0300

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Yerel sakinlerin anlattıklarına göre aile, Deir mahallesindeki evlerini kontrol etmek ve kişisel eşyalarını almak için geldikleri sırada saldırıya uğradı.Nabatieh al-Fawqa sakini Hassan Ghandor:“Kasabamız işgal altında değil, burada İsrail askerleri yok, ancak buraya geri dönebilecek miyiz bilmiyoruz. Esperanza gibi biri evini ziyaret etmek için geldiğinde hemen saldırıya uğruyor. İsrailliler, Esperanza'nın Hizbullah savaşçısı olduğundan şüphelendiklerini açıkladı. Bu, kendilerinin tamamen varsayımlara dayalı saldırı yöntemine geçtikleri anlamına geliyor, ki bu son derece tehlikeli, zira potansiyel hedefler listesi sınırsız hale geliyor. Esperanza, sıradan bir insan olarak evine geldi ve buna rağmen hedef oldu. Şunu bilmek istiyoruz: Nabatieh al-Fawqa, İran-Amerikan anlaşmaları ya da Lübnan-İsrail çerçevesi kapsamına giriyor mu? Kasabada İsrailli yok, fakat biz geri dönemiyoruz.”

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Yürürlükteki ateşkese rağmen, Güney Lübnan'da bir gün bile İsrail saldırıları olmadan geçmiyor Sputnik Türkiye Yürürlükteki ateşkese rağmen, Güney Lübnan'da bir gün bile İsrail saldırıları olmadan geçmiyor 2026-07-07T21:33+0300 true PT2M30S

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