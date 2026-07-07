https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/yururlukteki-ateskese-ragmen-guney-lubnanda-bir-gun-bile-israil-saldirilari-olmadan-gecmiyor-1107083147.html
Yürürlükteki ateşkese rağmen, Güney Lübnan'da bir gün bile İsrail saldırıları olmadan geçmiyor
Yürürlükteki ateşkese rağmen, Güney Lübnan'da bir gün bile İsrail saldırıları olmadan geçmiyor
Sputnik Türkiye
Bu taktiğin son kurbanı okul müdürü Esperanza Ghandor, annesi, yabancı bir çalışan ve Ghandor'un komşularından biri oldu. Bu dört kişinin bulunduğu otomobil... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T21:33+0300
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Yerel sakinlerin anlattıklarına göre aile, Deir mahallesindeki evlerini kontrol etmek ve kişisel eşyalarını almak için geldikleri sırada saldırıya uğradı.Nabatieh al-Fawqa sakini Hassan Ghandor:“Kasabamız işgal altında değil, burada İsrail askerleri yok, ancak buraya geri dönebilecek miyiz bilmiyoruz. Esperanza gibi biri evini ziyaret etmek için geldiğinde hemen saldırıya uğruyor. İsrailliler, Esperanza'nın Hizbullah savaşçısı olduğundan şüphelendiklerini açıkladı. Bu, kendilerinin tamamen varsayımlara dayalı saldırı yöntemine geçtikleri anlamına geliyor, ki bu son derece tehlikeli, zira potansiyel hedefler listesi sınırsız hale geliyor. Esperanza, sıradan bir insan olarak evine geldi ve buna rağmen hedef oldu. Şunu bilmek istiyoruz: Nabatieh al-Fawqa, İran-Amerikan anlaşmaları ya da Lübnan-İsrail çerçevesi kapsamına giriyor mu? Kasabada İsrailli yok, fakat biz geri dönemiyoruz.”
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Yürürlükteki ateşkese rağmen, Güney Lübnan'da bir gün bile İsrail saldırıları olmadan geçmiyor
Sputnik Türkiye
Yürürlükteki ateşkese rağmen, Güney Lübnan'da bir gün bile İsrail saldırıları olmadan geçmiyor
2026-07-07T21:33+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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vi̇deo, ortadoğu, güney lübnan, i̇srail, i̇ran, видео
vi̇deo, ortadoğu, güney lübnan, i̇srail, i̇ran, видео
Yürürlükteki ateşkese rağmen, Güney Lübnan'da bir gün bile İsrail saldırıları olmadan geçmiyor
Bu taktiğin son kurbanı okul müdürü Esperanza Ghandor, annesi, yabancı bir çalışan ve Ghandor'un komşularından biri oldu. Bu dört kişinin bulunduğu otomobil, Nabatieh al-Fawqa girişinde İsrail’e ait insansız hava aracı (İHA) tarafından ateşlenen füzeyle vuruldu.
Yerel sakinlerin anlattıklarına göre aile, Deir mahallesindeki evlerini kontrol etmek ve kişisel eşyalarını almak için geldikleri sırada saldırıya uğradı.
Nabatieh al-Fawqa sakini Hassan Ghandor:
“Kasabamız işgal altında değil, burada İsrail askerleri yok, ancak buraya geri dönebilecek miyiz bilmiyoruz. Esperanza gibi biri evini ziyaret etmek için geldiğinde hemen saldırıya uğruyor. İsrailliler, Esperanza'nın Hizbullah savaşçısı olduğundan şüphelendiklerini açıkladı. Bu, kendilerinin tamamen varsayımlara dayalı saldırı yöntemine geçtikleri anlamına geliyor, ki bu son derece tehlikeli, zira potansiyel hedefler listesi sınırsız hale geliyor. Esperanza, sıradan bir insan olarak evine geldi ve buna rağmen hedef oldu. Şunu bilmek istiyoruz: Nabatieh al-Fawqa, İran-Amerikan anlaşmaları ya da Lübnan-İsrail çerçevesi kapsamına giriyor mu? Kasabada İsrailli yok, fakat biz geri dönemiyoruz.”