https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/trafik-sigortalari-duzenlemeleri-neleri-degistirdi--1107072454.html
Trafik sigortaları düzenlemeleri neleri değiştirdi?
Trafik sigortaları düzenlemeleri neleri değiştirdi?
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’la Gün Ortası’nın konuğu olan TÜKONFED Sigorta Komisyonu Üyesi Enver Şişeci, trafik sigortaları düzenlemesindeki değişikliklerin tüketici lehine... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T15:13+0300
2026-07-07T15:13+0300
2026-07-07T15:13+0300
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Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Üyesi Enver Şişeci Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.Trafik sigortalarına ilişkin düzenlemelerle ilgili konuşan Şişeci, trafik sigortası ile kasko sigortasının ayrımı konusunda dahi çelişki yaşandığını söyledi. Bu düzenlemenin 30 milyonu aşkın ehliyet sahibini ilgilendirdiğini söyleyen Şişeci “Trafik sigortası, hasar süreçleri, değer kaybı ve ekspertiz süreçleri kökten değişti. Bu değişimler tüketici lehine oldu” ifadelerini kullandı. Unvansız aracılar, kendilerine ‘değer kaybı uzmanı’ diyen vatandaşların kendi ekosistemlerini oluşturup bu süreci yıprattığını söyleyen Şişeci, vatandaşın haklarının gasp edildiğini kaydetti.“Vatandaşlar gelişmeleri kontrol edebilecek”“Yeni sistemle birlikte değer kaybı, eksper gördüğünde hasar raporuyla birlikte yazılacak” diyen Şişeci, şunları söyledi:Basamak ve hasar frekansında değişimTrafik sigortasındaki basamak ve hasar frekansında da değişiklik yapıldığını ifade eden Şişeci, şöyle konuştu:
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MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, tükonfed, tüketici konfederasyonu
radyo sputnik, radyo, radyo, tükonfed, tüketici konfederasyonu
Trafik sigortaları düzenlemeleri neleri değiştirdi?
Okan Aslan’la Gün Ortası’nın konuğu olan TÜKONFED Sigorta Komisyonu Üyesi Enver Şişeci, trafik sigortaları düzenlemesindeki değişikliklerin tüketici lehine olduğunu belirterek “Yeni sistemle birlikte değer kaybı hasar raporuyla birlikte yazılacak” dedi.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Üyesi Enver Şişeci Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.
Trafik sigortalarına ilişkin düzenlemelerle ilgili konuşan Şişeci, trafik sigortası ile kasko sigortasının ayrımı konusunda dahi çelişki yaşandığını söyledi. Bu düzenlemenin 30 milyonu aşkın ehliyet sahibini ilgilendirdiğini söyleyen Şişeci “Trafik sigortası, hasar süreçleri, değer kaybı ve ekspertiz süreçleri kökten değişti. Bu değişimler tüketici lehine oldu” ifadelerini kullandı.
Unvansız aracılar, kendilerine ‘değer kaybı uzmanı’ diyen vatandaşların kendi ekosistemlerini oluşturup bu süreci yıprattığını söyleyen Şişeci, vatandaşın haklarının gasp edildiğini kaydetti.
“Vatandaşlar gelişmeleri kontrol edebilecek”
“Yeni sistemle birlikte değer kaybı, eksper gördüğünde hasar raporuyla birlikte yazılacak” diyen Şişeci, şunları söyledi:
“Yani tek eksper ve tek süreç yaşanacak. Hem değer kaybı hem aracın onarım raporu aynı anda çıkacak. Vatandaş değer kaybını sigorta şirketinden anlık tahsil etmiş olacak. Vatandaşlar e-Devlet’ten de Sigorta Bilgi Merkezi’nin platformlarından kontrol edebilecek”
Basamak ve hasar frekansında değişim
Trafik sigortasındaki basamak ve hasar frekansında da değişiklik yapıldığını ifade eden Şişeci, şöyle konuştu:
“Hasar geçmişi eskiden aracı takip ediyordu. Araç kazaya karışmışsa aracı takip ediyordu, sürücü ise nötr basamakta devam ediyordu. Beş yıl arka arkaya kaza yapmamış sürücü, yeni araç aldığında bu indirimi kaybedebiliyordu. 0’dan 8’e kadarki basamak sistemiyle artık hasar sürücüyü takip edecek. Bir yıl boyunca kazalara karışmış kusurlu sürücüler bu aracı satıp geçmişini silemeyecek. Yeni araç aldığında da geçmişteki hasar frekansı vatandaşla birlikte gelecek. Vatandaş pahalı frekanstan yani 0 frekansından poliçe yaptırmak zorunda kalacak. İyi sürücü ise poliçesini ucuza yaptıracak. Kaskoda ağır hasar ve pert hasar sadece eksper onayına bağlandı. Sigorta şirketinin herhangi bir kanaati yok"