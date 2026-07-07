https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/trafik-sigortalari-duzenlemeleri-neleri-degistirdi--1107072454.html

Trafik sigortaları düzenlemeleri neleri değiştirdi?

Trafik sigortaları düzenlemeleri neleri değiştirdi?

Sputnik Türkiye

Okan Aslan’la Gün Ortası’nın konuğu olan TÜKONFED Sigorta Komisyonu Üyesi Enver Şişeci, trafik sigortaları düzenlemesindeki değişikliklerin tüketici lehine... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T15:13+0300

2026-07-07T15:13+0300

2026-07-07T15:13+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

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tüketici konfederasyonu

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Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Üyesi Enver Şişeci Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.Trafik sigortalarına ilişkin düzenlemelerle ilgili konuşan Şişeci, trafik sigortası ile kasko sigortasının ayrımı konusunda dahi çelişki yaşandığını söyledi. Bu düzenlemenin 30 milyonu aşkın ehliyet sahibini ilgilendirdiğini söyleyen Şişeci “Trafik sigortası, hasar süreçleri, değer kaybı ve ekspertiz süreçleri kökten değişti. Bu değişimler tüketici lehine oldu” ifadelerini kullandı. Unvansız aracılar, kendilerine ‘değer kaybı uzmanı’ diyen vatandaşların kendi ekosistemlerini oluşturup bu süreci yıprattığını söyleyen Şişeci, vatandaşın haklarının gasp edildiğini kaydetti.“Vatandaşlar gelişmeleri kontrol edebilecek”“Yeni sistemle birlikte değer kaybı, eksper gördüğünde hasar raporuyla birlikte yazılacak” diyen Şişeci, şunları söyledi:Basamak ve hasar frekansında değişimTrafik sigortasındaki basamak ve hasar frekansında da değişiklik yapıldığını ifade eden Şişeci, şöyle konuştu:

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2026

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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