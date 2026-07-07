https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/sanatci-zihni-goktay-icin-toren-duzenlendi-pek-cok-filmde-onun-sesini-duyduk-1107065151.html

Sanatçı Zihni Göktay için tören düzenlendi: 'Pek çok filmde onun sesini duyduk'

Sanatçı Zihni Göktay için tören düzenlendi: 'Pek çok filmde onun sesini duyduk'

Sputnik Türkiye

Türk tiyatrosunda yarım asrı aşan sanat yaşamında, kendine özgü üslubu ve canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer edinen usta oyuncu Zihni Göktay için... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T12:58+0300

2026-07-07T12:58+0300

2026-07-07T12:58+0300

yaşam

zihni göktay

tiyatro

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

şehir tiyatroları

ekrem i̇mamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen törene, sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.Törende konuşan sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz, babasının mesleğine aşık ve ailesine çok bağlı olduğunu belirterek, oyunculuğa başlarken babasının kendisine yazdığı mektubu okudu.'Bir kez olsun naifliğinden, mütevazılığından vazgeçmedi'Törene katılan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Zihni Göktay'ın yaklaşık 66 yıl sahnede kaldığına işaret ederek, "Ömrünü sanata adadı. Hepimizin aklında, kalbinde yer edindi ve tüm bunları yaparken bir kez olsun naifliğinden, mütevazılığından vazgeçmedi. Büyük ustayı düşündüğümde aklıma meyve dolu ağaçlar geliyor. Çünkü ancak meyvesi olan ağacın başı eğiktir. Bilgisi, birikimiyle bize hep örnek olduğu için teşekkür ediyorum." dedi."Lüküs Hayat" oyununda da akla ilk Göktay'ın geldiğine dikkati çeken Aslan, şunları kaydetti:Aslan, Göktay'ın Şehir Tiyatroları sahnesinde 72 farklı oyunda oynadığını söyleyerek, Ekrem İmamoğlu'nun başsağlığı mektubunu okudu.'Genç sanatçılara çok şey öğretti'İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Emrah Özertem, Göktay'ın herkesin "Zihni abisi" olduğunu dile getirerek, "Bu tiyatroya ilk geldiğim zaman onun olduğu oyunlardan bir tanesi sahneleniyordu. Bana sahne üzerinde çok şey anlattı. Genç sanatçılara çok şey öğretti, yolumuza pusula oldu." diye konuştu.Oyuncu Hikmet Körmükçü de 53 yıl oyunlarda Göktay'la birlikte rol aldıklarını söyleyerek, "Beraber ağladık, güldük, çok sevindik. Bazen mutsuz, bazen çok mutsuz olduk. Birbirimize hep destek olduk. Onun şakalarını, fıkralarını, sahnede beni deli etmelerini özleyeceğim. Onunla son oyunumuz 'Gidiş Dönüş Moskova'ydı." ifadelerini kullandı.Oyuncu Hakan Altıner ise geçen hafta İBB Şehir Tiyatroları bünyesinde "Tiyatromuzun Çınarları" başlıklı bir projeye imza attıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:Şehir Tiyatrolarından emekli sanatçı Uğurtan Atakan, orkestra şefi ve müzisyen Ertan Ergül ve müzisyen Selim Atakan da törende Zihni Göktay ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.Göktay'ın naaşı, öğle namazına müteakip Üsküdar Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Sputnik Türkiye

zihni göktay, tiyatro, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), şehir tiyatroları, ekrem i̇mamoğlu