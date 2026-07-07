“NATO ‘ortak düşman’ vurgusu yapamıyor, militarizasyon cisimleşti”

“İlginç bir sahne yaşandı. Avrupa Birliği’nin savunma sanayi ile ilgili SAFE Projesi var. Avrupa Birliği 2030 yılına kadar savunma sanayiye 800 milyar Euro aktaracak. Moderatör, Türk firmalarla iş birliğinin yönünü sorunca Leyen’in kaçamak bir yanıt verdiğini gördüm. ‘150 milyar Euro’luk kısmı SAFE Projesi, bunun da yüzde 35’ine dahil olabilir’ dedi. Leyen, taahhütkar bir şey söylemedi. ROKETSAN ile Palantir’in ortak yürüteceği bir proje ilan edildi. Buna da dikkatli bakmak lazım. Palantir’e Avrupa’da bile yan gözle bakılıyor. Bu yüzden bunu kuşkuyla karşıladım. NATO içinde bir bütünlüğün olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Trump yola çıkmadan önce Ukrayna’da ‘barış’ vurgusu yaptı. Bugün ise forumda Von der Leyen’in, Rutte’nin diğer yetkililerin Ukrayna konusuyla ilgili savaş tamtamlarını çaldıkları konuşmalar yapıldı. Zelenskiy de benzer bir konuşma yaptı. Leyen, ‘Ukrayna’dan çok şey öğrenmeliyiz’ dedi. ‘Savunma sanayisini Ukrayna ile birlikte güçlendirelim’ mesajı verdi. Ukrayna vurgusu içeren konuşma yaptı Leyen. Rutte de aynı şekilde. Bugün Ukrayna’ya silah desteğini artırma konusuyla ilgili aynı şeyleri söylediler. Yarın bu konuda bir ayrılık ve bir tartışma bekliyorum. NATO’daki birliğin olmadığını gösteren bir şey daha var. NATO’da Soğuk Savaş’ta olduğu gibi Rusya’ya karşı konumlanma var ancak ‘ortak düşman’ tarifi yapılamıyor. Rutte, ‘Bugün Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran giderek daha fazla birlikte hareket edip birlikte çalışıyor. Bu bizim faydamıza değil. Transatlantik bir savunma sanayi devrimi yapmalıyız’ dedi. Buradan ortak düşman algısı çıkmıyor. NATO üyesi ülkeler birbirinden farklı düşünüyor. Ancak böyle bir düşman algısı yaratabiliyorlar. Rutte, dünyanın yarısından fazlasını düşman kategorisinde gibi gösterdi. Zirvede birlik görüntüsünü görmeyeceğimizi düşünüyorum.”