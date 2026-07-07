MESEM bilançosu: 2016’dan bu yana 3 bin 80 iş kazası yaşandı

“Bunlar kağıt üzerinde olan uygulamalar. Ama her şey maalesef ülkemizde kağıt üzerinde olduğu gibi ilerlemiyor. Birincisi, çalışma koşullarının çok ağır olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi, sistemin amacı çocukların beceri eğitimi alması. Peki gerçekten böyle mi oluyor? Çocuklarla yapılan görüşmeler ve farklı sendikaların çalışmaları, öğrencilerin neredeyse yüzde 90’ının MESEM’e gidiş amacının dışında çalıştırıldığını gösteriyor. Öğle yemeği dahi verilmeyen öğrenciler var. 2016’dan bugüne kadar MESEM’lerde 3 bin 80 iş kazası yaşanmış. Burada çocuklardan bahsediyoruz ve büyük çoğunluğu 18 yaşın altında. Peki toplamda kaç çocuk hayatını kaybetmiş? Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2016’dan bugüne kadar 13 çocuk hayatını kaybetti. 13 çocuktan bahsediyorum. Bakanlığın verilerine göre bugüne kadar 253 bin 940 işletme incelendi. Bunların yaklaşık yüzde 10’u, yani 23 bini genelgeye uygun çalışmadığı gerekçesiyle sistemden çıkarıldı ve sözleşmeleri sonlandırıldı. Bu hiç azımsanmayacak bir rakam. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu işin içerisinde ama ortaya çıkan rakam gerçekten can yakıcı, can sıkıcı. 2016’dan bugüne kadar 3 bin 80 iş kazasının yaşandığı gerçeği var.”