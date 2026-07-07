MESEM bilançosu: 2016’dan bu yana 3 bin 80 iş kazası yaşandı
yeri ve zamanı
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Mesleki Eğitim Merkezleri’nde (MESEM) eğitim gören çocukların çalışma koşulları ve yaşanan iş kazaları oldu. Özgan, Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2016’dan bu yana MESEM’lerde 3 bin 80 iş kazası yaşandığını ve 13 çocuğun hayatını kaybettiğini aktardı.
Mesleki Eğitim Merkezleri’nde öğrenciler haftanın 1 ya da 2 günü okulda teorik eğitim alırken, kalan günlerde anlaşmalı işletmelerde çalışıyor. Kağıt üzerinde “beceri eğitimi” olarak tanımlanan sistemde öğrencilerin çalışma sürelerinin aşıldığı, eğitim amacı dışında işlerde çalıştırıldığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersiz kaldığı yönündeki eleştiriler sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı verileri ise 2016’dan bu yana MESEM’lerde 3 bin 80 iş kazası yaşandığını ortaya koyuyor.
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında MESEM sistemini ve çocukların karşı karşıya kaldığı çalışma koşullarını değerlendirdi.
Özgan, MESEM sisteminin işleyişini şöyle anlattı:
“Öğrenciler haftada 1 veya 2 gün okulda teorik eğitim alıyor. Geri kalan 3 ya da 4 günde anlaşmalı işletmelerde beceri eğitimi, yani kağıt üzerinde beceri eğitimi alıyorlar. İşletmelerdeki eğitim hafta içi günlük 8 saat olarak planlanmış durumda ancak bu sürenin çokça aşıldığını biliyoruz. Gelen raporlarda ve çocuklarla yapılan görüşmelerde de bunu görüyoruz. Yoğunlaştırılmış bazı eğitim programlarında velilerin ya da reşit öğrencilerin talebiyle haftada 6 güne kadar eğitim verilebiliyor.”
En az ortaokul mezunu öğrencilerin MESEM’lere kayıt olabildiğini ve eğitimin 4 yıl sürdüğünü belirten Özgan, öğrencilerin sınıf seviyelerine göre asgari ücretin belirli bir oranında ödeme aldığını aktardı.
‘Her şey kağıt üzerinde olduğu gibi ilerlemiyor’
Sistemin uygulamadaki işleyişine dikkat çeken Özgan, öğrencilerin ağır çalışma koşullarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi:
“Bunlar kağıt üzerinde olan uygulamalar. Ama her şey maalesef ülkemizde kağıt üzerinde olduğu gibi ilerlemiyor. Birincisi, çalışma koşullarının çok ağır olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi, sistemin amacı çocukların beceri eğitimi alması. Peki gerçekten böyle mi oluyor? Çocuklarla yapılan görüşmeler ve farklı sendikaların çalışmaları, öğrencilerin neredeyse yüzde 90’ının MESEM’e gidiş amacının dışında çalıştırıldığını gösteriyor. Öğle yemeği dahi verilmeyen öğrenciler var. 2016’dan bugüne kadar MESEM’lerde 3 bin 80 iş kazası yaşanmış. Burada çocuklardan bahsediyoruz ve büyük çoğunluğu 18 yaşın altında. Peki toplamda kaç çocuk hayatını kaybetmiş? Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2016’dan bugüne kadar 13 çocuk hayatını kaybetti. 13 çocuktan bahsediyorum. Bakanlığın verilerine göre bugüne kadar 253 bin 940 işletme incelendi. Bunların yaklaşık yüzde 10’u, yani 23 bini genelgeye uygun çalışmadığı gerekçesiyle sistemden çıkarıldı ve sözleşmeleri sonlandırıldı. Bu hiç azımsanmayacak bir rakam. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu işin içerisinde ama ortaya çıkan rakam gerçekten can yakıcı, can sıkıcı. 2016’dan bugüne kadar 3 bin 80 iş kazasının yaşandığı gerçeği var.”