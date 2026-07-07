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MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/ilic-maden-faciasinda-tutuklu-sanik-kalmadi-davada-yalniz-birakildik-biz-suclu-olduk-1107080385.html
İliç maden faciasında tutuklu sanık kalmadı: "Davada yalnız bırakıldık, biz suçlu olduk"
İliç maden faciasında tutuklu sanık kalmadı: "Davada yalnız bırakıldık, biz suçlu olduk"
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu İliç maden faciasında yaşamını yitiren Uğur Yıldız’ın kardeşi Duygu Yıldız oldu. 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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Erzincan İliç ilçesinde, 2 yıl önce gerçekleşen maden kazasında 9 işçinin yaşamını yitirdiği davanın 8. duruşması bugün yapıldı. Kan parasını reddeden tek aile olan Uğur Yıldız’ın kardeşi Duygu Yıldız, duruşmada yaşananları canlı yayında anlattı.Duygu Yıldız şunları söyledi:
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mustafa hoş, radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, haberler, murat kurum, i̇liç, anadolu
mustafa hoş, radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, haberler, murat kurum, i̇liç, anadolu

İliç maden faciasında tutuklu sanık kalmadı: "Davada yalnız bırakıldık, biz suçlu olduk"

18:56 07.07.2026
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın' - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
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Mustafa Hoş
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu İliç maden faciasında yaşamını yitiren Uğur Yıldız’ın kardeşi Duygu Yıldız oldu.
Erzincan İliç ilçesinde, 2 yıl önce gerçekleşen maden kazasında 9 işçinin yaşamını yitirdiği davanın 8. duruşması bugün yapıldı. Kan parasını reddeden tek aile olan Uğur Yıldız’ın kardeşi Duygu Yıldız, duruşmada yaşananları canlı yayında anlattı.
Duygu Yıldız şunları söyledi:
Bugün daha fazla hissediyoruz bunu. Sadece avukatımız ve biz vardık mahkemede. Tek bir vekil dahi, tek bir sivil örgüt dahi gelmedi.Bu vekiller bu olaylara gelmeyecekse, bu davalara sahip çıkmayacaklarsa ne için varlar, biz onları niçin seçtik? Çok kırgın ve kızgınız onlara. Bu yalnızlıkta hiçbir tutuklu kalmadı Mustafa Bey. İki tutuklumuz vardı.Ev hapsiyle serbest takıldılar. Ülkenin en büyük çevre katliamını sebebiyet verenler, sekiz mağdemizi öldürenler, Anadolu şirketinden hiç kimse tutuklu kalmadı. Oradaki avukatın bir cümlesini söylemek istiyorum.Demek ki her şey planlanmış ya da yargıya o kadar hakimler ki her şeyi biliyorlar. Kendinizi bu kadar fazla yıpratmayın, alın bu parayı, davası yüzünde yıpranmayın, tekrar üzülmeyin denildi. Ya öngörüsü çok yüksek, yargıyı çok iyi tanıyor ya da bu yargı talimatla ilerliyor.Sanık Kenan Özdemir'in avukatı Anadolu'nun çalışanlarının pozisyonlarını değiştirdiğini belge yolunda bu belgeyi de mahkemeye sunduğunu belimlerle mahkemede belirtti ve belimleri de mahkemeye sundu. Lakin heyet hiçbir şey yapmadı.Yani Cengiz Yatun bir gün ilk tutuklandığında bir gün belki ondan bile daha kısa ben finans müdürüyüm, üretimle ilgilenmiyorum dedi örneğin.Bunun gibi birkaç tane aradan iki yıl geçti. Ve biz suçlu olduk. Ağabeyim ve diğer sekiz maden işçisi kardeşimiz öldüğünde kaldı.Herkes hayatına devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. 20 Ekim, 20 Ekim'de tekrar duruşmamız olacak.O kadar yanlış üzerine yanlış gidiliyor ki. Yani heyet bir kere keşfe gitmedi. 200 metrelik o yıkılandan bir defa görmedi.Kapasite artışının altında İmza Soğan, Murat Kurum ve Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yatun Demirci'nin ellerinde dokuz madencilik kanı var. Onlar unutmuş olabilir ama biz bunu unutmuyoruz. Unutmayacağız da.
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