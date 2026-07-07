İliç maden faciasında tutuklu sanık kalmadı: "Davada yalnız bırakıldık, biz suçlu olduk"

Bugün daha fazla hissediyoruz bunu. Sadece avukatımız ve biz vardık mahkemede. Tek bir vekil dahi, tek bir sivil örgüt dahi gelmedi.Bu vekiller bu olaylara gelmeyecekse, bu davalara sahip çıkmayacaklarsa ne için varlar, biz onları niçin seçtik? Çok kırgın ve kızgınız onlara. Bu yalnızlıkta hiçbir tutuklu kalmadı Mustafa Bey. İki tutuklumuz vardı.Ev hapsiyle serbest takıldılar. Ülkenin en büyük çevre katliamını sebebiyet verenler, sekiz mağdemizi öldürenler, Anadolu şirketinden hiç kimse tutuklu kalmadı. Oradaki avukatın bir cümlesini söylemek istiyorum.Demek ki her şey planlanmış ya da yargıya o kadar hakimler ki her şeyi biliyorlar. Kendinizi bu kadar fazla yıpratmayın, alın bu parayı, davası yüzünde yıpranmayın, tekrar üzülmeyin denildi. Ya öngörüsü çok yüksek, yargıyı çok iyi tanıyor ya da bu yargı talimatla ilerliyor.Sanık Kenan Özdemir'in avukatı Anadolu'nun çalışanlarının pozisyonlarını değiştirdiğini belge yolunda bu belgeyi de mahkemeye sunduğunu belimlerle mahkemede belirtti ve belimleri de mahkemeye sundu. Lakin heyet hiçbir şey yapmadı.Yani Cengiz Yatun bir gün ilk tutuklandığında bir gün belki ondan bile daha kısa ben finans müdürüyüm, üretimle ilgilenmiyorum dedi örneğin.Bunun gibi birkaç tane aradan iki yıl geçti. Ve biz suçlu olduk. Ağabeyim ve diğer sekiz maden işçisi kardeşimiz öldüğünde kaldı.Herkes hayatına devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. 20 Ekim, 20 Ekim'de tekrar duruşmamız olacak.O kadar yanlış üzerine yanlış gidiliyor ki. Yani heyet bir kere keşfe gitmedi. 200 metrelik o yıkılandan bir defa görmedi.Kapasite artışının altında İmza Soğan, Murat Kurum ve Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yatun Demirci'nin ellerinde dokuz madencilik kanı var. Onlar unutmuş olabilir ama biz bunu unutmuyoruz. Unutmayacağız da.