https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/f-35-ucagi-turkiyeye-neler-kaybettirecek---1107083760.html
F-35 uçağı Türkiye’ye neler kaybettirecek?
F-35 uçağı Türkiye’ye neler kaybettirecek?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fethi Yılmaz, F-35'in yazılım kontrolü ve yüksek işletme maliyeti nedeniyle Türkiye açısından ciddi riskler taşıdığını söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T20:47+0300
2026-07-07T20:47+0300
2026-07-07T20:47+0300
fethi̇ yilmaz’la yazi-yorum
radyo
radyo
radyo
radyo sputnik
türkiye
kaan
beyazıt karataş
abd
f-35
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100355735_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3510abc6c8f2ab090fac76af2c7aa492.jpg
ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ziyareti sırasında yeniden gündeme gelen ABD’nin Türkiye’ye F-35 satışıyla ilgili Yazı-Yorum programında konuşan Gazeteci Fethi Yılmaz, savaş uçağının teknik bağımlılığı ve yüksek işletme maliyetinin Türkiye açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu söyledi. Yılmaz, F-35'in yazılım kontrolü nedeniyle ABD'nin onayı olmadan etkin şekilde kullanılamayacağını savundu.Yılmaz şunları söyledi:'S-400 gerekçesi işin bahanesiydi'Türkiye'nin programdan çıkarılma gerekçesinin S-400 alımı olarak gösterildiğini belirten Yılmaz, "Türkiye'ye NATO müttefikleri hava savunma sistemi satmadı. Bunun üzerine Türkiye S-400 aldı. Sonrasında ise F-35 programından çıkarıldı. Hatta teslim edilmesi gereken uçaklar hangarda tutuluyor ve o hangarın maliyetinin bile Türkiye'den tahsil edildiği ifade ediliyor" dedi.'Kendi uçağınızı üretirseniz F-35 almazsınız'Türkiye'nin KAAN savaş uçağı projesi ve İHA-SİHA alanındaki ilerlemesinin ardından F-35 tartışmalarının yeniden gündeme getirildiğini söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:'Şifresi ABD'de olan uçağı kullanamazsınız'F-35'in teknik bağımlılığına dikkat çeken Yılmaz, Emekli Hava Pilot General Beyazıt Karataş'ın değerlendirmesini aktararak şu ifadeleri kullandı:'100 milyon dolarlık uçak 400 milyon dolara çıkıyor'F-35'in uzun vadeli maliyetine de değinen Yılmaz, "Bir F-35'in fiyatı yaklaşık 100 milyon dolar. Ancak yedek parçaları, yazılım güncellemeleri ve bakım giderleri nedeniyle 50 yıllık kullanım sürecinde bu maliyet yaklaşık 400 milyon dolara ulaşıyor. Bu nedenle F-35'in Türkiye'ye gerçekten fayda sağlayıp sağlamayacağı ciddi şekilde tartışılmalıdır" dedi.
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100355735_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d14a44c711347e83d2385cc25ca44817.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, türkiye, kaan, beyazıt karataş, abd, f-35
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, türkiye, kaan, beyazıt karataş, abd, f-35
F-35 uçağı Türkiye’ye neler kaybettirecek?
Gazeteci Fethi Yılmaz, F-35'in yazılım kontrolü ve yüksek işletme maliyeti nedeniyle Türkiye açısından ciddi riskler taşıdığını söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin kendi savunma sanayisindeki ilerleyişinin daha önemli olduğunu savundu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ziyareti sırasında yeniden gündeme gelen ABD’nin Türkiye’ye F-35 satışıyla ilgili Yazı-Yorum programında konuşan Gazeteci Fethi Yılmaz, savaş uçağının teknik bağımlılığı ve yüksek işletme maliyetinin Türkiye açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu söyledi. Yılmaz, F-35'in yazılım kontrolü nedeniyle ABD'nin onayı olmadan etkin şekilde kullanılamayacağını savundu.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde F-35 konusu yeniden gündeme geldi. Erdoğan, Türkiye'nin beş uçak için verilen sözü hatırlattı. Trump da 'Türkiye çoğu ülkeden daha sadık' ifadelerini kullandı. Ancak F-35 meselesi tam anlamıyla bir yılan hikâyesine dönüştü. Türkiye bu projenin üretici ortaklarından biriydi. Fabrikalar kuruldu, 1,4 milyar dolar ödeme yapıldı. Buna rağmen Türkiye programdan çıkarıldı, teslim edilmesi gereken uçaklara el konuldu ve ödenen para da iade edilmedi."
'S-400 gerekçesi işin bahanesiydi'
Türkiye'nin programdan çıkarılma gerekçesinin S-400 alımı olarak gösterildiğini belirten Yılmaz, "Türkiye'ye NATO müttefikleri hava savunma sistemi satmadı. Bunun üzerine Türkiye S-400 aldı. Sonrasında ise F-35 programından çıkarıldı. Hatta teslim edilmesi gereken uçaklar hangarda tutuluyor ve o hangarın maliyetinin bile Türkiye'den tahsil edildiği ifade ediliyor" dedi.
'Kendi uçağınızı üretirseniz F-35 almazsınız'
Türkiye'nin KAAN savaş uçağı projesi ve İHA-SİHA alanındaki ilerlemesinin ardından F-35 tartışmalarının yeniden gündeme getirildiğini söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:
"Türkiye KAAN'ı geliştirmeye başladı. İHA ve SİHA teknolojilerinde önemli başarı elde etti. Bunun ardından ABD merkezli kuruluşlarda yeniden 'Türkiye F-35 alacak' haberleri çıkmaya başladı. Daha önce ilgili bakanlıklar bu haberleri yalanladı. Çünkü siz kendi savaş uçağınızı üretirseniz onların uçağını almazsınız."
'Şifresi ABD'de olan uçağı kullanamazsınız'
F-35'in teknik bağımlılığına dikkat çeken Yılmaz, Emekli Hava Pilot General Beyazıt Karataş'ın değerlendirmesini aktararak şu ifadeleri kullandı:
"F-35 sadece satın alınan bir uçak değil. Yazılımı ve kullanım sistemi tamamen ABD'nin kontrolünde. Operasyon yapacağınız bölge için onay verilmezse uçağı etkin şekilde kullanamazsınız. Emekli Hava Pilot General Beyazıt Karataş'ın da söylediği gibi, 'İsterse uçarsınız, istemezse uçamazsınız. Uçağınızı yerden kaldıramazsınız. Uçağınızı yerden kaldıramadığınız için elinizde uçan bir çöp olarak kalır.'"
'100 milyon dolarlık uçak 400 milyon dolara çıkıyor'
F-35'in uzun vadeli maliyetine de değinen Yılmaz, "Bir F-35'in fiyatı yaklaşık 100 milyon dolar. Ancak yedek parçaları, yazılım güncellemeleri ve bakım giderleri nedeniyle 50 yıllık kullanım sürecinde bu maliyet yaklaşık 400 milyon dolara ulaşıyor. Bu nedenle F-35'in Türkiye'ye gerçekten fayda sağlayıp sağlamayacağı ciddi şekilde tartışılmalıdır" dedi.