https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/f-35-ucagi-turkiyeye-neler-kaybettirecek---1107083760.html

F-35 uçağı Türkiye’ye neler kaybettirecek?

F-35 uçağı Türkiye’ye neler kaybettirecek?

Sputnik Türkiye

Gazeteci Fethi Yılmaz, F-35'in yazılım kontrolü ve yüksek işletme maliyeti nedeniyle Türkiye açısından ciddi riskler taşıdığını söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T20:47+0300

2026-07-07T20:47+0300

2026-07-07T20:47+0300

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ziyareti sırasında yeniden gündeme gelen ABD’nin Türkiye’ye F-35 satışıyla ilgili Yazı-Yorum programında konuşan Gazeteci Fethi Yılmaz, savaş uçağının teknik bağımlılığı ve yüksek işletme maliyetinin Türkiye açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu söyledi. Yılmaz, F-35'in yazılım kontrolü nedeniyle ABD'nin onayı olmadan etkin şekilde kullanılamayacağını savundu.Yılmaz şunları söyledi:'S-400 gerekçesi işin bahanesiydi'Türkiye'nin programdan çıkarılma gerekçesinin S-400 alımı olarak gösterildiğini belirten Yılmaz, "Türkiye'ye NATO müttefikleri hava savunma sistemi satmadı. Bunun üzerine Türkiye S-400 aldı. Sonrasında ise F-35 programından çıkarıldı. Hatta teslim edilmesi gereken uçaklar hangarda tutuluyor ve o hangarın maliyetinin bile Türkiye'den tahsil edildiği ifade ediliyor" dedi.'Kendi uçağınızı üretirseniz F-35 almazsınız'Türkiye'nin KAAN savaş uçağı projesi ve İHA-SİHA alanındaki ilerlemesinin ardından F-35 tartışmalarının yeniden gündeme getirildiğini söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:'Şifresi ABD'de olan uçağı kullanamazsınız'F-35'in teknik bağımlılığına dikkat çeken Yılmaz, Emekli Hava Pilot General Beyazıt Karataş'ın değerlendirmesini aktararak şu ifadeleri kullandı:'100 milyon dolarlık uçak 400 milyon dolara çıkıyor'F-35'in uzun vadeli maliyetine de değinen Yılmaz, "Bir F-35'in fiyatı yaklaşık 100 milyon dolar. Ancak yedek parçaları, yazılım güncellemeleri ve bakım giderleri nedeniyle 50 yıllık kullanım sürecinde bu maliyet yaklaşık 400 milyon dolara ulaşıyor. Bu nedenle F-35'in Türkiye'ye gerçekten fayda sağlayıp sağlamayacağı ciddi şekilde tartışılmalıdır" dedi.

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2026

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Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

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