Doç. Dr. Mutlu: ‘NATO İsrail merkezli Orta Doğu peşinde’

“1.0, 2.0, 3.0… Her seferinde bir ‘işletim sistemi’ değişiyor. Bu çok ciddi bir şey. İşletim sisteminin değişmesi demek, 1945'te kurulan yapının değişmesi demek. 2.0'da ne oldu? Hatırlayalım. 1.0'da ‘Soğuk Savaş var’ dediler. Sovyetler, Varşova Paktı çok büyük. Biz buna karşı savunmasızız. NATO'yu bunun için kuruyoruz’ dediler. Ama ne zaman ki Varşova Paktı yıkıldı, NATO'nun varlık nedeni ortadan kalktı. Tabii bu sistemin içinde şimdi, ‘Biz böyle bir yapı yaptık. Bu yapıyla da her şeyi yapabilecek gücümüz var. Karşıda tehdit de kalktı. Biz bu dükkanı kapatmak yerine yeni bir şey satalım’ dediler. Yeni bir sürece evrildi bu. Karşımıza ne çıktı? Yugoslavya'nın parçalanması. O dönemden sonra işte özellikle Kosova'da Sırbistan'ın bombalanması. O süreçlerin hepsine baktığınız zaman NATO'nun artık o eski ortak savunma örgütü tanımının tamamen dışına çıkıp, tırnak içinde ‘dünyanın polisliği’ diyorlar ama bu iyimser bir tanım. Bu Batı gözüyle bir anlatım. Deyim yerindeyse kafasına göre kendi kurallarını dayatan bir kabadayılık sürecine evrildi. Bu süreç böyle başladı ve başladıktan sonra günümüzde geldiği noktayı anlatmaya gerek yok.

Artık NATO da değil, İsrail kendi başına yapıyor bunu. Sonra ABD bir anda sebepsiz kuvvet kullanmaya başladı. İşte önce Venezuela'da başladı, sonra İran'da... 1.0’ı yaparken şu söyleniyordu, ‘Sovyetler ve Varşova Paktı o kadar büyük bir güç ki ve burnumuzun dibindeler, Berlin Duvarı'nın arkasındalar. ABD yetişmezse üç günde işimiz biter’ diyorlardı. Bütün merkez Amerika'ydı. Şimdi Amerika bunu yapınca güç siyaseti gereği bunları karşısına boncuk gibi koyabiliyor.“