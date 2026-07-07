https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/doc-dr-mutlu-nato-israil-merkezli-orta-dogu-pesinde-1107077342.html
Doç. Dr. Mutlu: ‘NATO İsrail merkezli Orta Doğu peşinde’
Doç. Dr. Mutlu: ‘NATO İsrail merkezli Orta Doğu peşinde’
Sputnik Türkiye
Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu, NATO’nun varlık nedeninin ortadan kalktığını ve savunma ittifakı niteliğini kaybederek müdahaleci bir yapıya dönüştüğünü söyledi... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T18:01+0300
2026-07-07T18:01+0300
2026-07-07T18:01+0300
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i̇srail
nato
siyaset
jeopolitik
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Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Hacettepe Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu, NATO Zirvesi’ne yönelik değerlendirmelerde bulundu.‘NATO savunma örgütü tanımının dışına çıktı’NATO’nun varlık gerekçesini yitirmesine rağmen dağılmak yerine yeni bir “işletim sistemi” ile müdahaleci bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Doç. Dr. Mutlu’ya göre, NATO bir savunma örgütü niteliğinden uzaklaştı ve Batı merkezli güç siyasetinin aracı haline geldi‘NATO İsrail merkezli Orta Doğu peşinde’NATO’nun yeni dönemde Orta Doğu’yu İsrail merkezli bir düzende yeniden şekillendirmeye yönelebileceğini savunan ve ABD’nin askeri yükü diğer ittifak ülkelerine devretmek istediğini belirten Doç. Dr. Mutlu, savunma harcamalarının yüzde 5’e çıkarılması talebinin Türkiye ve Yunanistan gibi ülkeler açısından gerçekçi olmadığı görüşünde:‘NATO propagandası yapanlar fonlananlar’Doç. Dr. Mutlu, NATO’nun Sovyet tehdidine karşı kurulan bir savunma ittifakı niteliğini kaybettiğini, Soğuk Savaş sonrasında yeni müdahale alanları yaratarak askeri ve siyasi olarak farklı bir yapıya dönüştüğünü söyledi:‘FETÖ NATO ürünüdür’Doç. Dr. Mutlu, FETÖ yapılanmasını NATO’nun Türkiye’deki etkisinin bir sonucu olarak nitelendirerek, “Komünizmle Mücadele Derneği’ni Erzurum’da kuran Fetullah Gülen’dir. Bu NATO 2.0’da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne darbe yapmaya evrildi. Fetullah Gülen bir NATO ürünüdür. Bunu düşündüğümüz zaman 3.0’da planlanan acaba nedir?” dedi.‘NATO Zirvesi’nde kararlar alınsa bile hayata geçmesi zor’NATO Zirvesi’nde Türkiye aleyhine kararlar çıksa bile bunların sahada uygulanmasının kolay olmadığını belirten Doç. Dr. Mutlu, Ankara’nın Doğu Akdeniz ve KKTC gibi başlıklarda geri adım atmasının beklenmemesi gerektiğini kaydetti:
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İsmet Özçelik
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
radyo, abd, i̇srail, nato, siyaset, jeopolitik
radyo, abd, i̇srail, nato, siyaset, jeopolitik
Doç. Dr. Mutlu: ‘NATO İsrail merkezli Orta Doğu peşinde’
Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu, NATO’nun varlık nedeninin ortadan kalktığını ve savunma ittifakı niteliğini kaybederek müdahaleci bir yapıya dönüştüğünü söyledi. Mutlu’ya göre ittifak yeni dönemde Orta Doğu’yu İsrail merkezli biçimde yeniden şekillendirmeyi hedefliyor, ancak NATO Zirvesi’nde alınan kararların uygulamaya geçmesi zor.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Hacettepe Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu, NATO Zirvesi’ne yönelik değerlendirmelerde bulundu.
‘NATO savunma örgütü tanımının dışına çıktı’
NATO’nun varlık gerekçesini yitirmesine rağmen dağılmak yerine yeni bir “işletim sistemi” ile müdahaleci bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Doç. Dr. Mutlu’ya göre, NATO bir savunma örgütü niteliğinden uzaklaştı ve Batı merkezli güç siyasetinin aracı haline geldi
“1.0, 2.0, 3.0… Her seferinde bir ‘işletim sistemi’ değişiyor. Bu çok ciddi bir şey. İşletim sisteminin değişmesi demek, 1945'te kurulan yapının değişmesi demek. 2.0'da ne oldu? Hatırlayalım. 1.0'da ‘Soğuk Savaş var’ dediler. Sovyetler, Varşova Paktı çok büyük. Biz buna karşı savunmasızız. NATO'yu bunun için kuruyoruz’ dediler. Ama ne zaman ki Varşova Paktı yıkıldı, NATO'nun varlık nedeni ortadan kalktı. Tabii bu sistemin içinde şimdi, ‘Biz böyle bir yapı yaptık. Bu yapıyla da her şeyi yapabilecek gücümüz var. Karşıda tehdit de kalktı. Biz bu dükkanı kapatmak yerine yeni bir şey satalım’ dediler. Yeni bir sürece evrildi bu. Karşımıza ne çıktı? Yugoslavya'nın parçalanması. O dönemden sonra işte özellikle Kosova'da Sırbistan'ın bombalanması. O süreçlerin hepsine baktığınız zaman NATO'nun artık o eski ortak savunma örgütü tanımının tamamen dışına çıkıp, tırnak içinde ‘dünyanın polisliği’ diyorlar ama bu iyimser bir tanım. Bu Batı gözüyle bir anlatım. Deyim yerindeyse kafasına göre kendi kurallarını dayatan bir kabadayılık sürecine evrildi. Bu süreç böyle başladı ve başladıktan sonra günümüzde geldiği noktayı anlatmaya gerek yok.
Artık NATO da değil, İsrail kendi başına yapıyor bunu. Sonra ABD bir anda sebepsiz kuvvet kullanmaya başladı. İşte önce Venezuela'da başladı, sonra İran'da... 1.0’ı yaparken şu söyleniyordu, ‘Sovyetler ve Varşova Paktı o kadar büyük bir güç ki ve burnumuzun dibindeler, Berlin Duvarı'nın arkasındalar. ABD yetişmezse üç günde işimiz biter’ diyorlardı. Bütün merkez Amerika'ydı. Şimdi Amerika bunu yapınca güç siyaseti gereği bunları karşısına boncuk gibi koyabiliyor.“
‘NATO İsrail merkezli Orta Doğu peşinde’
NATO’nun yeni dönemde Orta Doğu’yu İsrail merkezli bir düzende yeniden şekillendirmeye yönelebileceğini savunan ve ABD’nin askeri yükü diğer ittifak ülkelerine devretmek istediğini belirten Doç. Dr. Mutlu, savunma harcamalarının yüzde 5’e çıkarılması talebinin Türkiye ve Yunanistan gibi ülkeler açısından gerçekçi olmadığı görüşünde:
”3.0’da yeni bir değişiklik bekleniyor. Temel sorun nedir? ‘Orta Doğu’yu İsrail merkezli olarak yeniden nasıl yapılandıracağız’ meselesi. ABD askeri kanattan çekilmek istiyor, zaten jeopolitik ve siyasi kanattan ayrılamaz. ABD ‘Bugüne kadar benden faydalandılar, biraz da ben kazanayım. Savunma harcamalarını yüzde 5’e çıkarın’ dedi. Türkiye’nin savunma harcamaları yüzde 30 milyar dolarla hala yüzde 2’leri zorluyor. Yüzde 5’e hangi şartlarda çıkacak? Yunanistan’ın ise bu koşulu sağlama olanağı yok. Bazı istekler olanak dahilinde görünmüyor. Bazı sözleşmeler getirilebilir, sözleşmenin gereği yerine getirilmezse ‘Benim istediğimi yap’ gibi…”
‘NATO propagandası yapanlar fonlananlar’
Doç. Dr. Mutlu, NATO’nun Sovyet tehdidine karşı kurulan bir savunma ittifakı niteliğini kaybettiğini, Soğuk Savaş sonrasında yeni müdahale alanları yaratarak askeri ve siyasi olarak farklı bir yapıya dönüştüğünü söyledi:
“Siz başınızı kaldırıp rekabet edemeyin diye başınıza bin bir tane bela sarıyorlar. Bunun içinde en önemlisi, içinize bol fonlu, finansmanlı etki ajanları yerleştiriyorlar; onlar propaganda yapıyor. Terör belası çıkarıyor. Sizi finansal olarak borçlandırıyor. Siz bütün bunlarla mücadele ederken ilerleyip büyüme ihtimaliniz kalmıyor.”
Doç. Dr. Mutlu, FETÖ yapılanmasını NATO’nun Türkiye’deki etkisinin bir sonucu olarak nitelendirerek, “Komünizmle Mücadele Derneği’ni Erzurum’da kuran Fetullah Gülen’dir. Bu NATO 2.0’da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne darbe yapmaya evrildi. Fetullah Gülen bir NATO ürünüdür. Bunu düşündüğümüz zaman 3.0’da planlanan acaba nedir?” dedi.
‘NATO Zirvesi’nde kararlar alınsa bile hayata geçmesi zor’
NATO Zirvesi’nde Türkiye aleyhine kararlar çıksa bile bunların sahada uygulanmasının kolay olmadığını belirten Doç. Dr. Mutlu, Ankara’nın Doğu Akdeniz ve KKTC gibi başlıklarda geri adım atmasının beklenmemesi gerektiğini kaydetti:
“Bir yapı oluşturduk’ diyecekler ama tehdit tanımlamasında anlaşılabileceğini düşünmüyorum. Türkiye geneli bildirgenin altına imza atsa bile pratikte Türkiye aleyhine sonuçların uygulanmasına izin verileceği kanısında değilim. Bazı kararlar alınsa bile hayata geçmez. Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarımızı mı verecekler, KKTC’yi tanıyacaklar mı? Neyi verecekler? Hiçbir şeyden vazgeçmiyorlar.”