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Ceyhun Bozkurt: ABD çekilirse Avrupa'nın güvenlik mimarisi çöker
Ceyhun Bozkurt: ABD çekilirse Avrupa'nın güvenlik mimarisi çöker
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, ABD'nin Avrupa'dan askeri desteğini azaltmasının NATO içinde ciddi bir güvenlik krizine yol açtığını söyledi. Bozkurt, Avrupa'nın... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T16:47+0300
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Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi programında ABD ile Avrupa arasındaki güvenlik krizini değerlendirdi. Trump yönetiminin Avrupa'nın savunmasına yönelik yaklaşımının NATO içinde yeni tartışmaları beraberinde getirdiğini belirten Bozkurt, ABD'nin çekilmesi halinde Avrupa'nın ciddi askeri zafiyet yaşayacağını söyledi.Avrupa'ya ‘Kendi güvenliğini kendin sağla’ mesajı verdiBozkurt şunları söyledi:Bozkurt, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırmasının tek başına sorunu çözmediğini belirterek, "Gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 3,5'ini savunmaya ayırınca sorunlar bitecek miydi? Bakın, bitmedi. Bu kez Amerika, 'Beni yalnız bıraktınız. Gerekirse NATO'dan çıkarım.' dedi. Şimdi Avrupa, 'Amerikan gücü olmadan savaş çıkarsa ne yapacağız?' sorusunu tartışıyor." ifadelerini kullandı.'Kâğıt üzerinde denge var ama koordinasyon ve askeri kültür eksik'Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) analizine dikkat çeken Bozkurt, Avrupa ile Rusya'nın sayısal kapasite bakımından denk görünmesine rağmen Avrupa’nın ciddi yapısal eksikleri bulunduğunu söyledi.Bozkurt şöyle konuştu:'ABD çekilirse Avrupa kritik kabiliyetlerini kaybeder'ABD'nin Avrupa güvenliğine yalnızca askeri güç değil, yüksek teknoloji ve istihbarat desteği de sağladığını belirten Bozkurt, bu desteğin çekilmesi halinde Avrupa'nın önemli bir boşlukla karşı karşıya kalacağını ifade etti.Bozkurt, "Amerika'nın Avrupa'ya kattığı en büyük güç; istihbarat, gözetleme ve keşif kapasitesi, uydu destekli sistemler, erken uyarı, hava ve füze savunması, uzun menzilli ateş gücü ile siber, yapay zekâ ve elektronik harp yetenekleri. Amerika bunları çektiği anda Avrupa bu alanlarda büyük ölçüde yalnız kalıyor. Elbette sıfırdan başlamayacak ama mevcut kapasitesi Rusya'nın askeri gücüyle denk seviyede değil." dedi.
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radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, ceyhun bozkurt, rusya, nato, amerika, abd
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, ceyhun bozkurt, rusya, nato, amerika, abd
Ceyhun Bozkurt: ABD çekilirse Avrupa'nın güvenlik mimarisi çöker
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, ABD'nin Avrupa'dan askeri desteğini azaltmasının NATO içinde ciddi bir güvenlik krizine yol açtığını söyledi. Bozkurt, Avrupa'nın ABD'nin istihbarat ve savunma kapasitesi olmadan Rusya'ya karşı caydırıcılık sağlayamayacağını söyledi.
Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi programında ABD ile Avrupa arasındaki güvenlik krizini değerlendirdi. Trump yönetiminin Avrupa'nın savunmasına yönelik yaklaşımının NATO içinde yeni tartışmaları beraberinde getirdiğini belirten Bozkurt, ABD'nin çekilmesi halinde Avrupa'nın ciddi askeri zafiyet yaşayacağını söyledi.
Avrupa'ya ‘Kendi güvenliğini kendin sağla’ mesajı verdi
"Trump geldi ve bir anda, 'Kardeşim, bana ne Avrupa'nın savunmasından? Benim param yok.' dedi. İlk döneminde de Avrupa ülkelerine savunma harcamalarını artırmaları çağrısı yapıyordu. İkinci döneminde ise asker çekme, asker azaltma ve bazı askeri unsurları geri çekme gibi adımlarla, 'Ben çekiliyorum, kendi güvenliğini kendin sağla.' mesajını vermeye başladı."
Bozkurt, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırmasının tek başına sorunu çözmediğini belirterek, "Gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 3,5'ini savunmaya ayırınca sorunlar bitecek miydi? Bakın, bitmedi. Bu kez Amerika, 'Beni yalnız bıraktınız. Gerekirse NATO'dan çıkarım.' dedi. Şimdi Avrupa, 'Amerikan gücü olmadan savaş çıkarsa ne yapacağız?' sorusunu tartışıyor." ifadelerini kullandı.
'Kâğıt üzerinde denge var ama koordinasyon ve askeri kültür eksik'
Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) analizine dikkat çeken Bozkurt, Avrupa ile Rusya'nın sayısal kapasite bakımından denk görünmesine rağmen Avrupa’nın ciddi yapısal eksikleri bulunduğunu söyledi.
"IISS'de Kara Savaşları Kıdemli Araştırmacısı Ruben Stewart'ın analizine göre Avrupa ile Rusya arasında tank, uçak ve gemi sayısı bakımından kâğıt üzerinde bir denge var. Ancak iki büyük sorun bulunuyor. Birincisi koordinasyon eksikliği, ikincisi ise askeri yetenek. Askerlik başka bir kabiliyettir. Rusya ile Avrupa'yı, hatta Rus askeriyle Alman askerini bir tutamazsınız. Rusya'da insanlar gönüllü olarak savaşa gider. Türkiye'de de böyledir. Almanya ise gönüllü asker bulmakta zorlanıyor. Bu tamamen askeri kültürle ilgilidir."
'ABD çekilirse Avrupa kritik kabiliyetlerini kaybeder'
ABD'nin Avrupa güvenliğine yalnızca askeri güç değil, yüksek teknoloji ve istihbarat desteği de sağladığını belirten Bozkurt, bu desteğin çekilmesi halinde Avrupa'nın önemli bir boşlukla karşı karşıya kalacağını ifade etti.
Bozkurt, "Amerika'nın Avrupa'ya kattığı en büyük güç; istihbarat, gözetleme ve keşif kapasitesi, uydu destekli sistemler, erken uyarı, hava ve füze savunması, uzun menzilli ateş gücü ile siber, yapay zekâ ve elektronik harp yetenekleri. Amerika bunları çektiği anda Avrupa bu alanlarda büyük ölçüde yalnız kalıyor. Elbette sıfırdan başlamayacak ama mevcut kapasitesi Rusya'nın askeri gücüyle denk seviyede değil." dedi.