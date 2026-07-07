“Avrupa’nın otonom stratejisi yok, NATO’nun yeni yönü iki günde belirlenemez”
© SputnikCeyda Karan'la Eksen
© Sputnik
Abone ol
Hasan Köni’ye göre yeni bir yön belirlemeye çalışan Avrupa’nın otonom bir stratejisi yok. Avrupa’nın savaş sürdürecek gücünün olmadığını belirten Köni, NATO’nun yeni rotasının Ankara’daki iki günlük toplantıyla belirlenemeyeceği görüşünde.
NATO’nun ABD’nin küresel çıkarlarına hizmet eden bir yapıya bürünmesi ve Washington’ın odağını Çin ile Doğu Asya’ya kaydırma eğilimi, askeri açıdan bağımlı konumdaki Avrupa’yı uzun vadeli ve yüksek maliyetli bir stratejik otonomi arayışına sürüklüyor. Halkın refahı ile askeri üretim arasında sıkışan kıta ülkeleri, ciddi bir ekonomik kriz ve göçmen baskısıyla karşı karşıya. İki günlük zirvelerle yönü tayin edilemeyecek kadar karmaşık olan bu küresel dönüşüm sürecinde, küresel güçlerin ABD’nin yeni yönetimi altında nasıl bir pozisyon alacağı henüz belirsizliğini koruyor.
Bu büyük jeopolitik kırılmanın tam merkezinde yer alan Türkiye ise hem Doğu merkezli ortaklıklara yönelerek hem de Rusya ile ilişkileri koruyarak çok boyutlu bir denge politikası yürütmeye çalışıyor. Doğu Akdeniz’deki enerji rekabetinde Yunanistan ve İsrail ittifakı üzerinden baskılanmak istenen ve Suriye kıyılarındaki stratejik kaynaklardan uzak tutulan Ankara, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz aksındaki kritik askeri konuşlanmalarına rağmen, sınır hattındaki kazanımlarını ve F-16 tedariki gibi askeri bağımlılıklarını yeni ABD yönetimiyle yürüteceği zorlu diplomasi trafiğiyle çözme arayışını sürdürüyor.
NATO Zirvesi öncesi görünümü Prof. Dr. Hasan Köni ile konuştuk.
“Avrupa’nın otonomluğu için zaman lazım”
Avrupa’nın otonom olabilmesi için zaman gerektiğini belirten Köni, askeri harcamalara ayırdıkları bütçenin büyüklüğüne dikkat çekti:
“NATO’da büyük değişim için zaman lazım. Belli ortaklıkların kurulması ve Avrupa’nın otonom olabilmesi birdenbire olabilecek bir şey değil. Rusya ile yaptıkları savaş 2030’lara kadar süremez. Trump giderken bu savaş biterse ne olacak? Avrupa bu kadar masrafı nereye harcayacak? Bir yandan da göçmenler konusunda reaksiyonlar var. Son zamanlarda Transatlantik Birliği için uğraşıyorlar. Rusya, ‘Ukrayna’da değil Avrupa ile savaşıyorum’ diyor. Amerika’nın tavrı değişti, Putin’in görüşeceğini söylüyorlar. Putin’i masaya oturtmaya çalışıyorlar ve Putin bunun farkında. Aslında Trump’ın önem verdiği yer Rusya değil. Ekonomik ve teknolojik açıdan Çin ve Doğu Asya’yı önemli görüyor. NATO sistematiğini harekete geçirmek istiyorlar. Avrupa NATO’sundaki olaylarda ABD’nin bulunması bunları Güneydoğu Asya’ya sürükler mi? Bundan korktukları için Avrupa otonom bir yapı kurmak istiyor. Avrupa’nın otonom stratejisinin olması lazım. Normalde NATO’nun 1999’da sona ermesi lazımdı. ABD, NATO’yu kendi elinde bir yumruk gibi kullandı. NATO’nun kuruluş amacı güvenliği sağlamaktı bu yüzden İran’a hiç müdahale etmediler. Avrupalılar ‘Zenginleşmeye yöneldik ancak güvenlik de önemliymiş’ dediler. Bu güvenlik de Biden’ın yarattığı bir durumdan ortaya çıktı. Askeri üretim batık giderdir. Tank yapılır ve savaş çıkmazsa o tank elde kalır. Avrupalılar atom bombası yaptılar 1945’ten beri duruyor.”
“Avrupa’nın savaş sürdürecek gücü yok”
ABD’nin, savaşı sürdürecek güce sahip olmayan Avrupa ülkelerini besleyemeyeceğini belirten Köni, NATO’daki değişimin iki günlük toplantıyla gerçekleşmeyeceği görüşünde. Türkiye’nin hem Batı hem Doğu’ya gösterdiği yakınlığı eleştiren Köni, bu durumun sürdürülebilir olmadığını söyledi:
“Sistem değişiyor bu sistemi kendi aralarında ortak olarak yapmak istiyorlar. Hepsini Amerika’dan almak istemiyorlar. Amerika’nın o gücü yok. Avrupa’nın hem kendisi üretecek hem de lisanssız uçaklar alıp göçmen besleyerek savaş sürdürecek gücü yok. Bu akla yatkın değil. İngiltere’nin yeni başbakanı ne söyleyecek bakalım? İki günlük NATO görüşmeleriyle olacak iş değil. Diplomatlar, askeri isimlerle konular belirlenir. İki günde NATO’nun yeni yolu belli olmaz. Bütün konu Avrupa’nın daha stratejik otonomiye sahip olabilmesi. Çok büyük masraf. Avrupa, saavunma harcamalarını yüzde 2,5-3’lere çıkardı. Gayrisafi milli hasılalarını hesapladığımızda 3 trilyon 270 milyar liralık bir bütçe ediyor. Ya askeri üretim yapacaksın ya halkını besleyeceksin. Avrupalılar serbest atış konuşmalar yaparak idare ediyorlar. Konuşmalarda Tayyip Erdoğan’ı övüp ‘Büyük bir ordusu var’ diyorlar. Bu ordu silah üretiyor ancak Türkiye’ye ortak üretim için para verilmesi lazım. Sistematiği çıkaracak bir paralarının olduğunu sanmıyorum. Avrupa Savunma Fonları’ndan Türkiye faydalanamıyor. Hakan Fidan Rusya’ya gitti. Orada ‘Avrupa güvenlik sistematiğine Rusya’yı dahil etmek lazım’ dedi. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Aynı zamanda Çin’in kurduğu örgütlere de dahil olmaya çalışıyorlar. Sistem bu şekilde devam edebilir mi bilmiyorum.”
“Türkiye çok boyutlu dengeler sistematiği içinde”
Suriye’deki petrol araştırmalarının Türkiye yerine Katarlı şirketlere verildiğini hatırlatan Köni, Ankara’nın çok boyutlu dengeler sistematiği içinde olduğunu kaydetti:
“Avrupa’nın Rusya’ya karşı olan yapısı içinde kara kuvvetleri önemli mi bilmiyorum. İran’da hiç kara kuvveti görmedik. Amerika’nın istekleri üzerine bu sistem Güneydoğu Asya’ya taşınabilir mi? Türkiye’ye Orta Doğu’da da rol biçiliyor. Mısır, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın İran’a karşı olması konuşuluyor.Suriye kıyılarındaki petrol araştırmalarını Katarlı Amerikan şirketlerine vermişler. Bu neden Türkiye’ye verilmedi? Türkiye iç politikada imaj oluşturması açısından çok boyutlu dengeler sistematiği içinde diye düşünüyorum. 2023’ten sonra Trump gelince daha çok bağlanıldı. Ancak şu an F-16’ları verilebilir. CAATSA yaptırımlarını bilemiyoruz. İngiltere ile savunma anlaşması var. Bu kadar uçak biraz fazla. Türkiye zaten NATO üyesi. Kıbrıs’ı Türkiye’ye alabilirler. NATO, Türkiye’ye 75 kilometrelik bir mesafede. Yunanistan, İsrail’i kullanarak Türkiye’yi sıkıştırmak istiyor. Amerika İsrail’e kendisini feda etmez ancak İsrail’in yanında duracak elbette. Petrol aramalarında Amerika ve Doğu Akdeniz’in koruması içinde İsrail ve Yunanistan ile birlikte. 1580 kilometrelik Doğu Akdeniz sınırı olan Türkiye, NATO üyesi ve Adana’da da kolordu kuruluyor. Türkiye bu dengeleri Trump ile çözebilecek mi? Trump sıkıştığı için Avrupa’ya sert davranabilir.”