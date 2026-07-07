https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/avrupanin-otonom-stratejisi-yok-natonun-yeni-yonu-iki-gunde-belirlenemez-1107071631.html

“Avrupa’nın otonom stratejisi yok, NATO’nun yeni yönü iki günde belirlenemez”

“Avrupa’nın otonom stratejisi yok, NATO’nun yeni yönü iki günde belirlenemez”

Sputnik Türkiye

Hasan Köni’ye göre yeni bir yön belirlemeye çalışan Avrupa’nın otonom bir stratejisi yok. Avrupa’nın savaş sürdürecek gücünün olmadığını belirten Köni... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T14:45+0300

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NATO’nun ABD’nin küresel çıkarlarına hizmet eden bir yapıya bürünmesi ve Washington’ın odağını Çin ile Doğu Asya’ya kaydırma eğilimi, askeri açıdan bağımlı konumdaki Avrupa’yı uzun vadeli ve yüksek maliyetli bir stratejik otonomi arayışına sürüklüyor. Halkın refahı ile askeri üretim arasında sıkışan kıta ülkeleri, ciddi bir ekonomik kriz ve göçmen baskısıyla karşı karşıya. İki günlük zirvelerle yönü tayin edilemeyecek kadar karmaşık olan bu küresel dönüşüm sürecinde, küresel güçlerin ABD’nin yeni yönetimi altında nasıl bir pozisyon alacağı henüz belirsizliğini koruyor.Bu büyük jeopolitik kırılmanın tam merkezinde yer alan Türkiye ise hem Doğu merkezli ortaklıklara yönelerek hem de Rusya ile ilişkileri koruyarak çok boyutlu bir denge politikası yürütmeye çalışıyor. Doğu Akdeniz’deki enerji rekabetinde Yunanistan ve İsrail ittifakı üzerinden baskılanmak istenen ve Suriye kıyılarındaki stratejik kaynaklardan uzak tutulan Ankara, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz aksındaki kritik askeri konuşlanmalarına rağmen, sınır hattındaki kazanımlarını ve F-16 tedariki gibi askeri bağımlılıklarını yeni ABD yönetimiyle yürüteceği zorlu diplomasi trafiğiyle çözme arayışını sürdürüyor.NATO Zirvesi öncesi görünümü Prof. Dr. Hasan Köni ile konuştuk.“Avrupa’nın otonomluğu için zaman lazım”Avrupa’nın otonom olabilmesi için zaman gerektiğini belirten Köni, askeri harcamalara ayırdıkları bütçenin büyüklüğüne dikkat çekti:“Avrupa’nın savaş sürdürecek gücü yok”ABD’nin, savaşı sürdürecek güce sahip olmayan Avrupa ülkelerini besleyemeyeceğini belirten Köni, NATO’daki değişimin iki günlük toplantıyla gerçekleşmeyeceği görüşünde. Türkiye’nin hem Batı hem Doğu’ya gösterdiği yakınlığı eleştiren Köni, bu durumun sürdürülebilir olmadığını söyledi:“Türkiye çok boyutlu dengeler sistematiği içinde”Suriye’deki petrol araştırmalarının Türkiye yerine Katarlı şirketlere verildiğini hatırlatan Köni, Ankara’nın çok boyutlu dengeler sistematiği içinde olduğunu kaydetti:

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