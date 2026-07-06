https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/ticaret-bakanligindan-perakende-ticarette-yeni-duzenleme-hazirligi-1107027601.html

Ekmek fiyatları için harekete geçildi: Bakanlık duyurdu, dev fırınlar oluşturulacak

Ekmek fiyatları için harekete geçildi: Bakanlık duyurdu, dev fırınlar oluşturulacak

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, temel gıda maddelerinden olan ekmeğin daha uygun fiyatlara satılması için kitlesel ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik düzenleme... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T09:38+0300

2026-07-06T09:38+0300

2026-07-06T10:26+0300

türki̇ye

ticaret bakanlığı

ekonomi

perakende

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/16/1066036961_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_80568dd3d67ddbcb7c61f26eb9ad8bfe.jpg

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yönetmelik taslağının, uygulamada elde edilen deneyimler ve sektörden gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak hazırlandığı bildirildi.Yönetmelik hazırlandıTaslağın, ilgili kurum ile kuruluşların görüşüne açıldığı ve söz konusu düzenlemelerle, tedarik zincirinin güçlendirilmesi, yerel ticareti rahatlatacak adımların atılması ve kadın emeğinin ekonomik değerinin artırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, tedarik zincirini güçlendirmek için yönetmeliğin adının üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkileri yansıtacak şekilde değiştirilerek "Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik" olacağı ifade edildi.Sorgulama ekranı oluşturulacakTereddütleri ortadan kaldıracak şekilde üretici ve tedarikçi kavramlarının yönetmeliğin amaç ve kapsam kısımlarına eklenmesinin planlandığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Öte yandan açıklamada, bu değişikliklerin yanı sıra en temel gıda maddelerinden ekmeğin daha uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşabilmesi için kitlesel ekmek üretimi yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, ekonomi, perakende