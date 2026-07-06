https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/siber-guvenlikte-yeni-donem-yapay-zek-hem-firsat-hem-tehdit-1107042001.html
Siber güvenlikte yeni dönem: Yapay zekâ hem fırsat hem tehdit
Siber güvenlikte yeni dönem: Yapay zekâ hem fırsat hem tehdit
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu, Kron Teknoloji Ürün ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T15:59+0300
2026-07-06T15:59+0300
2026-07-06T15:59+0300
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serhat ayan
yeni̇ şeyler rehberi̇
yapay zeka
siber güvenlik
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Yapay zekânın iş dünyasında hızla yaygınlaşması, şirketler için yeni fırsatlar sunarken siber güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programına konuk olan Kron Teknoloji Ürün ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ilgaz, yapay zekâ çağında şirket verilerinin korunmasının her zamankinden daha kritik hale geldiğini belirterek, kurumların karşı karşıya olduğu yeni tehditleri ve güvenlik anlayışındaki dönüşümü değerlendirdi.Ilgaz, siber güvenliği hangi açıdan ele aldıklarını şöyle anlattı:
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Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, yapay zeka, siber güvenlik
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, yapay zeka, siber güvenlik
Siber güvenlikte yeni dönem: Yapay zekâ hem fırsat hem tehdit
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu, Kron Teknoloji Ürün ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ilgaz oldu. Ilgaz, yapay zeka çağında siber güvenliğin geleceğini değerlendirdi.
Yapay zekânın iş dünyasında hızla yaygınlaşması, şirketler için yeni fırsatlar sunarken siber güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programına konuk olan Kron Teknoloji Ürün ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ilgaz, yapay zekâ çağında şirket verilerinin korunmasının her zamankinden daha kritik hale geldiğini belirterek, kurumların karşı karşıya olduğu yeni tehditleri ve güvenlik anlayışındaki dönüşümü değerlendirdi.
Ilgaz, siber güvenliği hangi açıdan ele aldıklarını şöyle anlattı:
“Siber güvenlik her şirkette olması gereken bir şey. Hem savunma teknolojileri hem de atak yapan hackerlar açısından güvenlik alanına dokunuyor. Hepimiz yapay zeka kullanıyoruz ama 2025’te özellikle şirketlerde büyük bir dönüşüm başladı. Soru sor cevap al değil görevi yap sonucu al yaklaşımı başlamış oldu. Eskiden şirketlerdeki data çıkışını engellemek için USB’ye data aktarımını kapatırdınız biterdi. Şimdi artık bu risk çok daha büyümüş durumda. Yapay zekayla birçok çözüm oluşmaya başladı ama AI güvenlik çok geniş bir alan. Hepimiz için ciddi bir konu olarak önümüzde duruyor. Yapay zekayla artık şirket verileri çok hızlı erişilebilir hale geldi. Artık internetteki bütün bilgiler işlenmiş ve kolaylıkla ulaşılabiliyor. Şirketler içindeki bilgilerin değerli olması ise farklılaşmayı gösteriyor. Yapay zekalar şirketlerdeki iç bilgilerin peşinde. Fırsatlar çok artıyor ama risk de aynı oranda büyüyor.”