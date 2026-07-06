Siber güvenlikte yeni dönem: Yapay zekâ hem fırsat hem tehdit

“Siber güvenlik her şirkette olması gereken bir şey. Hem savunma teknolojileri hem de atak yapan hackerlar açısından güvenlik alanına dokunuyor. Hepimiz yapay zeka kullanıyoruz ama 2025’te özellikle şirketlerde büyük bir dönüşüm başladı. Soru sor cevap al değil görevi yap sonucu al yaklaşımı başlamış oldu. Eskiden şirketlerdeki data çıkışını engellemek için USB’ye data aktarımını kapatırdınız biterdi. Şimdi artık bu risk çok daha büyümüş durumda. Yapay zekayla birçok çözüm oluşmaya başladı ama AI güvenlik çok geniş bir alan. Hepimiz için ciddi bir konu olarak önümüzde duruyor. Yapay zekayla artık şirket verileri çok hızlı erişilebilir hale geldi. Artık internetteki bütün bilgiler işlenmiş ve kolaylıkla ulaşılabiliyor. Şirketler içindeki bilgilerin değerli olması ise farklılaşmayı gösteriyor. Yapay zekalar şirketlerdeki iç bilgilerin peşinde. Fırsatlar çok artıyor ama risk de aynı oranda büyüyor.”