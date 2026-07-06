Prof. Dr. İlhan Uzgel: Yiyorsa monarşiyi Türkiye'ye getirmeye çalışsınlar!

Türkiye'nin çok abarttığı, hükümetin özellikle çok abarttığı doğru. Sonuçta NATO zirveleri olur. NATO zirve yapar diyeyim.2004'te de yapmıştı yine burada Türkiye'de. 2004'te de yaptı. Lisbon'da da yapıldı, Frank'ta da yapıldı.NATO zirve yapıyor. Mesela bu sonraki zirve yine bir yerde yapılacak. Dolayısıyla NATO'da alınacak kararlarla zirvenin yapıldığı yer arasında müthiş bir şey kuruldu.Yani Ankara'da yapılıyorsa bu dünyayı dönüştürecektir. Böyle bir hastalık var bir defa. Bunu bir tarafa koyalım.İkincisi hükümetin NATO fırsatçılığı var. Yani hazır zirve yapılıyorken biz toplumun üzerinden geçelim. Yüzlerce insan tutuklandı.İnanılır gibi değil. Yani şimdi tamam NATO'nun demokrasi yayma örgütü olduğunu düşünmüyoruz ama batılı devletlerin dahil olduğu, demokratik olduğu varsayılan devletlerin üye olduğu bir örgütün toplantısından önce basın mensuplarına akreditasyon vermemekten komedyen tutuklamaya, gazeteci tutuklamaya, gençleri tutuklamaya, akademisyenleri tutuklamaya varan toplumun üzerine hani bir türlü şey testi bu. Hani stres testi nereye kadar dayanacak? Biz NATO çerçevesinde bunu yapalım.Yani NATO önlemi yok şu anda Ankara'da. Ankara'da hani iktidarın toplum üzerindeki baskısını yeni bir NATO'yu bahane ederek yeni bir seviyeye çıkartması var. Biz bunu yaşıyoruz.Şu an Ankara'da alınacak kararların bir kısmı mesela Madrid'de alındı. Dolayısıyla bana sorarsanız hani böyle ittifakı 6'yı seçecek bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Diğer zirvelerde ne olduysa yani tek bir zirve hani şöyle 91 zirvesi önemlidir mesela.90 Roma, 91 Londra. Çünkü Varşova Paktı dağılmıştı, onun üzerine toplanmıştı falan. Yeni dönemi şey yaptı.Burada da Amerika Avrupa'dan çekiliyor. Afgeri olarak çekilmek istiyor biliyorsunuz. Buradaki sorumluluğu bırakmak istiyor.Dolayısıyla yani bunu biraz belki netleştirecekler. İlkelerin yani siyasat sistemi tartışılmaz zaten. Hani onun yeri burası değil.Evet Barack öyle saçma sapan laflar etti ama bunlar fantezi. Öyle söyleyeyim. Yani şu an Türkiye böyle Suriye, Irak falan buralardan bir şey çıkmaz.Bunu kimse de yapamaz. Türkiye'ye böyle bir şey de giydirilemez. Yani rejim, yeni bir rejim, yeni bir devlet şekli falan giydirilemez.Buna toplum itiraz eder. Bugün AKP %30'un altına düşmüş oyuyla mı yapacak? O %70 mi yapacak yani? Mesela bunların hiçbirinin uygulanılma ihtimali yoktur. Yani bu topluma çarpar kalır.Monarşi bilmem ne falan. Hani çıksın da monarşiyi uygulasın bakalım hani kolaysa Türkiye'de. Ben bütün her şeyiyle Erdoğan'ın ideolojisinin arkasındayım diyor Trump yani.O benim adamım. O benim anıt kabiri ziyaret etmemi tercih etmezdi. Ben de etmiyorum diyor.Belki de konuşmuşlardır. Yani sormuşlardır. Anıt kabiri ziyaretini tercih eder misiniz? Onlarda gerek yok demiştik falan hani.Ya da sormadan yapalım işte. Ziyaret etse. Ya ben Türkiye'nin demokratik demeyeyim hadi ama cumhuriyetçi, layık, modern yönünü tercih ediyorum.Şu doğru bakın. Amerika yani ben size kestirmeden bir şey söyleyeyim. Avrupa Türkiye'yi Karadeniz'de Amerika Türkiye'yi Orta Doğu'da kullanmak istiyor.Yani Türkiye'yi bu bunu da bakın sizi orada büyütüyoruz diye sunuyorlar. Büyüttüğü falan yok Türkiye'yi. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan ekseni kurmaya çalışıyorlar.Ya Orta Doğu işlerini yaptırmaya çalışıyorlar Türkiye'nin. Dolayısıyla zaten Amerika bu süredir Türkiye'yi Orta Doğu'ya doğru itiyor. Avrupa da bundan çok rahatsız değil.Amerika Orta Doğu kısmını alacak. Avrupa Birliği de Avrupa ülkeleri de yani bu Baltıklar Karadeniz ekseninde Türkiye'yi istiyorlar. Dolayısıyla hikayemiz bu.Onun arasına böyle yok monarşidir bilmem nedir onu yiyorsa yiyorsa yapsınlar. Türkiye'ye monarşiyi getirsinler bakalım da bu toplum kabul ediyor mu görelim. Yani Türkiye'nin Erdoğan yönetimi altında giderek batının bölgesel işlerini yapan bir ülkeye dönüşüyor olması.Bizim için önemli olan bu.