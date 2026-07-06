Prof. Dr. İlhan Uzgel: Yiyorsa monarşiyi Türkiye'ye getirmeye çalışsınlar!
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP Gölge Tarım Bakanı Sencer Solakoğlu ve CHP Gölge Dışişleri Bakanı İlhan Uzgel oldu.
CHP Gölge Tarım Bakanı Sencer Solakoğlu’nun sahip olduğu çiftliğin izni, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iptal edildi. Solakoğlu, yaşananları canlı yayında anlatı. CHP Gölge Dışişleri Bakanı İlhan Uzgel ise Türkiye’yi abluka altına alan ve Trump’ın ABD’dekinden daha fazla itibar gördüğü NATO toplantısının perde arkasını, tartışmaları ve yaşanan gelişmeleri canlı yayında anlattı.
CHP Gölge Tarım Bakanı Sencer Solahoğlu şunları söyledi:
Tarım Bakanlığında yaşanan şu andaki beceriksizliklerinin, iş bilmezliklerinden kaynaklandığından değil de, sanki başka etkenlerden kaynaklanıyormuş imajını vermeye çalışmanın sonucunda baktığımız zaman bir suçlu aranıyor. Bakın, tavuk etif fiyatlarında tavukçular, et tarafında işleyen patronlar, işte her konuda bir canavar yaratıyorlar ve bu canavarın enflasyonun suçlusu olduğu iddia ediliyor. İki yıl önce don oldu, don olduktan sonra 12 Nisan'da yanlış hatırlamıyorsam, don olduktan sonra bakanın hem Niğde'de hem Malatya'da iki tane talihsiz açıklaması var.Diyor ki, ya ne oldu diyor işte 60 küsür bin, hatırlamıyorum tam rakamı, üretici için o halini ilan edeceğiz diyip küçümseyip, ondan sonra o yılın gıda enflasyonunu dona bağlayıp, ondan sonra bu sene Hürmüz Boğazı'nı, İran-İsrail Savaşı'nı, gıda enflasyonuna baskı olarak Merkez Bankası'nın gösterip, tamam Hürmüz Boğazı madem bir gıda enflasyonunun sebebi, ya o zaman İsviçre neredeyse her şeyini ithal eden, İsviçre'de nasıl gıda enflasyonu, eksi 0.5'ken bizde %34, %35 çıkıyor sorusunu sorduğumuz zaman köşeye sıkışılıyor ve bu eleştirilerin dozunun yeniden düşürülmesi açısından zorbalık ve baskı başlıyor. Ben bunu ancak böyle anlamlandırabiliyorum. Çünkü aldıkları sertifika şunu gösteriyor, diyor ki bu adamın işletmeleri tüberküloz ve brussela yönünden hayvan hastalığı içermiyor, yani hastalıklardan ağır bir sertifika isteniyor.Bir de Avrupa Birliği normlarında üretim yaptığımızın sertifikalandırması var. Niye bunları alıyorlar? Bakın tam net söyleyeceğim, örnekle arasında 20 metre olan iki ağırımın arasında bir ağırdan öbür hayvana transfer yaptım diye benim karantina kurallarına uymadığımı iptal edip sertifikalarımı iptal ettiler. Halbuki bizim yaptığımız her uygulama Tarım İl Müdürlüğü'nün, yani bakanlığın, yetkililerin bilgisi ve önerisi doğrultusunda yapılmış şeydir.Yıllardır yapılan aynı uygulamalara karşın şu anda aslında işte gözdağı vermek, zorbalıkla, insanları tehditle sindirmek için uygulanan bir sistemden öteye gitmiyor. Çünkü test yapmalarına rağmen ve defalarca test yapmalarına rağmen gördüler ki bizim işletmede bir problem yok. O zaman ancak böyle bir teknik konudan giderek kılıfına uydurabiliriz diye kılıfına uydurdular. Hala da hiçbir gerekçe de verilmedi. Yani gerekçesiz bir şekilde iptal edilmesi de aydı yetençe. Gerekçe için onun için yazılı başvuracaksınız, 15 gün süremiz var diyorlar.
CHP Gölge Dışişleri Bakanı İlhan Uzgel, şöyle konuştu:
Türkiye'nin çok abarttığı, hükümetin özellikle çok abarttığı doğru. Sonuçta NATO zirveleri olur. NATO zirve yapar diyeyim.2004'te de yapmıştı yine burada Türkiye'de. 2004'te de yaptı. Lisbon'da da yapıldı, Frank'ta da yapıldı.NATO zirve yapıyor. Mesela bu sonraki zirve yine bir yerde yapılacak. Dolayısıyla NATO'da alınacak kararlarla zirvenin yapıldığı yer arasında müthiş bir şey kuruldu.Yani Ankara'da yapılıyorsa bu dünyayı dönüştürecektir. Böyle bir hastalık var bir defa. Bunu bir tarafa koyalım.İkincisi hükümetin NATO fırsatçılığı var. Yani hazır zirve yapılıyorken biz toplumun üzerinden geçelim. Yüzlerce insan tutuklandı.İnanılır gibi değil. Yani şimdi tamam NATO'nun demokrasi yayma örgütü olduğunu düşünmüyoruz ama batılı devletlerin dahil olduğu, demokratik olduğu varsayılan devletlerin üye olduğu bir örgütün toplantısından önce basın mensuplarına akreditasyon vermemekten komedyen tutuklamaya, gazeteci tutuklamaya, gençleri tutuklamaya, akademisyenleri tutuklamaya varan toplumun üzerine hani bir türlü şey testi bu. Hani stres testi nereye kadar dayanacak? Biz NATO çerçevesinde bunu yapalım.Yani NATO önlemi yok şu anda Ankara'da. Ankara'da hani iktidarın toplum üzerindeki baskısını yeni bir NATO'yu bahane ederek yeni bir seviyeye çıkartması var. Biz bunu yaşıyoruz.Şu an Ankara'da alınacak kararların bir kısmı mesela Madrid'de alındı. Dolayısıyla bana sorarsanız hani böyle ittifakı 6'yı seçecek bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Diğer zirvelerde ne olduysa yani tek bir zirve hani şöyle 91 zirvesi önemlidir mesela.90 Roma, 91 Londra. Çünkü Varşova Paktı dağılmıştı, onun üzerine toplanmıştı falan. Yeni dönemi şey yaptı.Burada da Amerika Avrupa'dan çekiliyor. Afgeri olarak çekilmek istiyor biliyorsunuz. Buradaki sorumluluğu bırakmak istiyor.Dolayısıyla yani bunu biraz belki netleştirecekler. İlkelerin yani siyasat sistemi tartışılmaz zaten. Hani onun yeri burası değil.Evet Barack öyle saçma sapan laflar etti ama bunlar fantezi. Öyle söyleyeyim. Yani şu an Türkiye böyle Suriye, Irak falan buralardan bir şey çıkmaz.Bunu kimse de yapamaz. Türkiye'ye böyle bir şey de giydirilemez. Yani rejim, yeni bir rejim, yeni bir devlet şekli falan giydirilemez.Buna toplum itiraz eder. Bugün AKP %30'un altına düşmüş oyuyla mı yapacak? O %70 mi yapacak yani? Mesela bunların hiçbirinin uygulanılma ihtimali yoktur. Yani bu topluma çarpar kalır.Monarşi bilmem ne falan. Hani çıksın da monarşiyi uygulasın bakalım hani kolaysa Türkiye'de. Ben bütün her şeyiyle Erdoğan'ın ideolojisinin arkasındayım diyor Trump yani.O benim adamım. O benim anıt kabiri ziyaret etmemi tercih etmezdi. Ben de etmiyorum diyor.Belki de konuşmuşlardır. Yani sormuşlardır. Anıt kabiri ziyaretini tercih eder misiniz? Onlarda gerek yok demiştik falan hani.Ya da sormadan yapalım işte. Ziyaret etse. Ya ben Türkiye'nin demokratik demeyeyim hadi ama cumhuriyetçi, layık, modern yönünü tercih ediyorum.Şu doğru bakın. Amerika yani ben size kestirmeden bir şey söyleyeyim. Avrupa Türkiye'yi Karadeniz'de Amerika Türkiye'yi Orta Doğu'da kullanmak istiyor.Yani Türkiye'yi bu bunu da bakın sizi orada büyütüyoruz diye sunuyorlar. Büyüttüğü falan yok Türkiye'yi. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan ekseni kurmaya çalışıyorlar.Ya Orta Doğu işlerini yaptırmaya çalışıyorlar Türkiye'nin. Dolayısıyla zaten Amerika bu süredir Türkiye'yi Orta Doğu'ya doğru itiyor. Avrupa da bundan çok rahatsız değil.Amerika Orta Doğu kısmını alacak. Avrupa Birliği de Avrupa ülkeleri de yani bu Baltıklar Karadeniz ekseninde Türkiye'yi istiyorlar. Dolayısıyla hikayemiz bu.Onun arasına böyle yok monarşidir bilmem nedir onu yiyorsa yiyorsa yapsınlar. Türkiye'ye monarşiyi getirsinler bakalım da bu toplum kabul ediyor mu görelim. Yani Türkiye'nin Erdoğan yönetimi altında giderek batının bölgesel işlerini yapan bir ülkeye dönüşüyor olması.Bizim için önemli olan bu.