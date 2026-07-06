‘Otomotivde satış alarmı büyüyor’

“Ekonominin temel lokomotif unsurlarından bir tanesi otomotiv sektörü, inşaat, tekstil. Türkiye ekonomisinin ihracatında ve canlı, dinamik bir şekilde ayakta durmasında önemli unsurlardan bir tanesiydi. Otomotiv sektörü bu konuda 5. ayda da alarm vermeye devam etti. Otomobil ve Hafif Ticari araç distribütörleri derneğinin açıkladığı verilere göre haziran ayında otomobil satışlarında ve hafif ticari araç satışlarında çok sert düşüşler yaşandı. Ocak-Haziran döneminde sektörün satışları yaklaşık yüzde 9 oranında daraldı. 5 aydır üst üste otomotiv sektöründeki bu satış düşüşü devam ediyor. Sadece haziran ayında toplam pazarda gözlenen daralma yüzde 11,44 oldu. Bu olağanüstü bir rakam; bugüne kadar görülen en yüksek düşüşlerden bir tanesi. Ocak-Haziran döneminde yani 6 ayda otomobil satışları yüzde 9,79, hafif ticari araç satışları ise yüzde 1,60 geriledi.

Halkın alım gücünün düşmesi bunun önemli etkenlerinden bir tanesi. Bunun yanı sıra özellikle otomobil kredisi, konut kredisi gibi faizlerin yüksekliği hem ipotekli konut alımlarını hem de otomobil kredisiyle veya taşıt kredisiyle araç alımlarını negatif etkiliyor. Çünkü alınan kredilerin faizleri öylesine fahiş düzeylerde ki bu faizle araç almak akıl kârı değil, geri ödemek olanaksız ve aldığınız zaman da krediyi geri ödeyemediğiniz için yasal takibe düşme ihtimaliniz yüksek. O yüzden insanlar kredili taşıt kredisiyle otomobil veya taşıt aracı almayı tercih etme noktasından uzaklaşmış durumda. Tabii bir de bunun üzerine Türkiye'deki vergi sisteminin özellikle otomobil, telefon, elektronik cihazlarda uyguladığı sistemin getirdiği ağır yükler var. Çünkü banka kredi faizlerinin yüksekliğinin ötesinde Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi oranları da çok yüksek. Avrupa ve OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkeleri içerisinde bu konuda en yüksek vergi ve otomobil ve ticari araçlarda en yüksek fiyat uygulaması Türkiye'de. İnsanlar bu vergi ve faizlerle adeta bir otomobil kendisine alırken bir otomobili de devlete alıyorlar. O yüzden de 5 aydan bu yana otomobil pazarında satışlar geriliyor. Araç piyasasındaki satışlarda düşüş yüzde 11-12'ye dayanmış vaziyette. Bu da tabii üretim düşüşünü beraberinde getiriyor. Çünkü Türkiye'nin ihracatında da otomotiv sektörünün ağırlığı oldukça fazla. Ama bu fiyatlarla neredeyse Türk otomotiv sektörü Çin ve diğer otomotiv üreticisi ülkelerle rekabet etme konumundan hızla uzaklaşıyor.”