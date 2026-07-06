“Kıbrıs’ta NATO’ya karşı hazırlıklı olunmalı, çözüm dengeli politikada”

“Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta iki NATO üyesi ülke olarak başka bir anlaşma da yapılabilir. İki NATO üyesi savaşmayacağına göre onların güvenlik korkusu ortadan kalkar Türkiye’nin de statü elde etme şansları olur. Rumlar, Türklerin yönetimde yer alacağı bir yapıya hazır değiller. Buna İsrail de müsaade etmez. İsrail’in uzun vadeli çıkarlarına da uygun değil. Avrupa Birliği hikayeleri, Birleşmiş Milletler tartışmalarını ‘Birinci plana da hazırlanalım’ olarak okuyorum. Bir referandumla bir şey almadan Kıbrıs’ı NATO üyesi yapacaklar. Bu NATO’daki ikili görüşmelere yansıyacak. Türkiye, 1958’e göre bölgesel ve küresel anlamda güçlü bir ülke. Rusya-Ukrayna savaşında, İran meselesinde son derece yapıcı bir tutumdaydı. NATO üyesi bir ülke olarak Rusya ile münasebetleri taktire şayan. Sovyet faktörü vardı. Sovyet çizgisine yakın AKEL, ‘Kıbrıs NATO üssü olamaz’ diyordu. Şu an NATO’cu çözümü konuşuyoruz. Fransa, ABD, Yunanistan, İngiltere o tarafta. Bizim tarafta sadece Türkiye var. Türkiye’nin konumu da belli. İsrail ile ilişkiler inanılmaz düzeyde. NATO, barışı nereye götürdü ki Kıbrıs’a getirsin? NATO’ya üye olunca çözüm mü gelecek? Amerikalılar, Batılılar konuları kafalarında çok kolay çözüyorlar. FARC ile Kolombiya arasındaki deneyimin Kıbrıs’ta tutmayacağını söylemek gerek. Kuzeyde de akıllarınca ‘işgali’ sona erdireceklerdi ancak İsrail ile girmedikleri münasebet kalmadı. Şu an NATO bayrağı altında Kıbrıs’ta çözüm olacağını söylüyorlar. Bence siyasi kültür ortadayken Avrupa Birliği’nin 20 küsür yıllık Güney’deki uygulamalarına ve Kuzey’deki yansımalara bakıldığında bu mevzu uzun yıllar konuşulacak gibi duruyor. 1974’ten beri Kuzey’de ve Güney’de palavra siyasetiyle cumhurbaşkanı olunuyor. Palavra Kıbrıs’ın siyasi kültüründe geçerli bir akçe. Rumlara verilecek bölgenin hiçbir kısmından İsrailliler tapu almadı. İlginç. On binlerce daire yapıldı ancak Rumlara verilecek kısımlardan tapu alınmadı. NATO 3.0, algıyla Rusya tehdidi yaratıp Türkiye’ye de hem Rusya’da hem İran konusunda rol biçecekler. Türkiye bu oyunlara gelmeyecek kadar güçlü. Kıbrıs’ta konuşulması gereken transformasyon değil dengeliçözüm. Şu an böyle bir şey görünmüyor. NATO üyeliği olursa da anomali yaşanacak. Ortaklık devletinde Türkler ve Rumlar kendi kaderlerini tayin hakkını ortak kullandılar. Avrupa Birliği üyeliği alıp verdikleri hiçbir sözü tutmadılar. Hesapta izolasyonlar kalkacaktı ancak hiçbiri olmadı.”