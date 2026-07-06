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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/iran-halki-eski-ruhani-lideri-hamaneye-veda-ediyor-1107032891.html
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
Sputnik Türkiye
ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran’ın caddelerinde veda töreni düzenleniyor. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T13:18+0300
2026-07-06T13:18+0300
dünya
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ayetullah ali hamaney
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Sabahın erken saatlerinde başlayan törene bayrak ve posterlerle katılan milyonlarca İranlı, başkentte Demavend Caddesi'nden başlayarak İmam Hüseyin, İnkılap ve Azadi meydanlarını doldurdu.Törene katılan bazı İranlılar gözyaşlarına hakim olamadı, caddeye konulan hoparlörlerden ağıtlar yükseldi.Ayrıca bazı caddelerde İran’ın çeşitli bölgelerine özel yerel müzikler çalındı. Tahran’daki törenlere yalnızca başkentte yaşayanlar değil ülkenin farklı şehirlerinden de katılım sağlandı.Şehir dışından gelen bazı İranlılar parklarda çadır kurdu ve geceyi orada geçirdi.Törende sık sık ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı, İranlıların matem rengi olarak nitelendirilen siyah kıyafetler giydikleri, bazılarının da yerel kıyafetlerle törene katıldığı görüldü.Törenin gerçekleştirildiği caddelerde halka aşırı sıcaklardan etkilenmemeleri için su ve çeşitli içecekler ikram edilirken aynı zamanda kahvaltılık dağıtıldı.Tören alanlarına çıkan birçok cadde trafiğe kapatılırken vatandaşlar alanlara ulaşabilmek için uzun yol katetmek zorunda kaldı. Bazı noktalarda oluşturulan ring seferleri ile yürümekte zorlanan vatandaşlar tören alanlarına taşındı.Başkentin çeşitli noktalarına kurulan dev ekranlarda kentin farklı bölgelerinde bir araya gelen halkın görüntüleri yayımlandı.Gerçekleştirilen geniş kapsamlı veda töreninin akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Hamaney ve ailesinin cenazeleri, İmam Rıza Türbesi şeklinde tasarlanan özel tırın içinde halkın arasında dolaştırıldı.Hamaney için resmi devlet töreni, geçen hafta cuma günü Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcileri katılım sağlamıştı.Hamaney için halkın katıldığı veda töreni ise cumartesi günü İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilmiş, pazar günü aynı yerde cenaze namazı kılınmıştı.Hamaney’in naaşı, Tahran’daki son törenin ardından Kum kentine götürülecek ve yarın Kum’da da cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze, daha sonra Irak’a götürülecek, Necef ve Kerbela kentlerinde de tören gerçekleştirilecek.Hamaney’in naaşı, daha sonra Meşhed kentine getirilecek ve son tören 9 Temmuz Perşembe günü burada gerçekleştirilecek. Törenin ardından Hamaney’in naaşı, İmam Rıza Türbesi’nde ayrılan özel alana defnedilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/iran-ordu-sozcusu-ateskes-surecinde-savas-kapasitemizi-gelistirdik-1107032441.html
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i̇ran, ayetullah ali hamaney
i̇ran, ayetullah ali hamaney

İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor

13:18 06.07.2026
© AA / İran Lideri Basın Ofisi/Handoutİran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© AA / İran Lideri Basın Ofisi/Handout
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ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran’ın caddelerinde veda töreni düzenleniyor.
Sabahın erken saatlerinde başlayan törene bayrak ve posterlerle katılan milyonlarca İranlı, başkentte Demavend Caddesi'nden başlayarak İmam Hüseyin, İnkılap ve Azadi meydanlarını doldurdu.
© AA / İran Lideri Basın Ofisi/Handoutİran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
© AA / İran Lideri Basın Ofisi/Handout
Törene katılan bazı İranlılar gözyaşlarına hakim olamadı, caddeye konulan hoparlörlerden ağıtlar yükseldi.
© AA / İran Lideri Basın Ofisi/Handoutİran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
© AA / İran Lideri Basın Ofisi/Handout
Ayrıca bazı caddelerde İran’ın çeşitli bölgelerine özel yerel müzikler çalındı. Tahran’daki törenlere yalnızca başkentte yaşayanlar değil ülkenin farklı şehirlerinden de katılım sağlandı.
© AA / Fatemeh Bahramiİran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
© AA / Fatemeh Bahrami
Şehir dışından gelen bazı İranlılar parklarda çadır kurdu ve geceyi orada geçirdi.
Törende sık sık ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı, İranlıların matem rengi olarak nitelendirilen siyah kıyafetler giydikleri, bazılarının da yerel kıyafetlerle törene katıldığı görüldü.
© AA / İran Lideri Basın Ofisi/Handoutİran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
© AA / İran Lideri Basın Ofisi/Handout
Törenin gerçekleştirildiği caddelerde halka aşırı sıcaklardan etkilenmemeleri için su ve çeşitli içecekler ikram edilirken aynı zamanda kahvaltılık dağıtıldı.
© AA / İran Lideri Basın Ofisi/Handoutİran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
© AA / İran Lideri Basın Ofisi/Handout
Tören alanlarına çıkan birçok cadde trafiğe kapatılırken vatandaşlar alanlara ulaşabilmek için uzun yol katetmek zorunda kaldı. Bazı noktalarda oluşturulan ring seferleri ile yürümekte zorlanan vatandaşlar tören alanlarına taşındı.
© AA / İran Lideri Basın Ofisi/Handoutİran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
© AA / İran Lideri Basın Ofisi/Handout
Başkentin çeşitli noktalarına kurulan dev ekranlarda kentin farklı bölgelerinde bir araya gelen halkın görüntüleri yayımlandı.
© AA / Fatemeh Bahramiİran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
© AA / Fatemeh Bahrami
Gerçekleştirilen geniş kapsamlı veda töreninin akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Hamaney ve ailesinin cenazeleri, İmam Rıza Türbesi şeklinde tasarlanan özel tırın içinde halkın arasında dolaştırıldı.
© AA / İran Lideri Basın Ofisi/Handoutİran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
© AA / İran Lideri Basın Ofisi/Handout
Hamaney için resmi devlet töreni, geçen hafta cuma günü Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcileri katılım sağlamıştı.
© AA / İran Lideri Basın Ofisi/Handoutİran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
© AA / İran Lideri Basın Ofisi/Handout
Hamaney için halkın katıldığı veda töreni ise cumartesi günü İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilmiş, pazar günü aynı yerde cenaze namazı kılınmıştı.
© AA / Fatemeh Bahramiİran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
© AA / Fatemeh Bahrami
Hamaney’in naaşı, Tahran’daki son törenin ardından Kum kentine götürülecek ve yarın Kum’da da cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze, daha sonra Irak’a götürülecek, Necef ve Kerbela kentlerinde de tören gerçekleştirilecek.
© AA / Fatemeh Bahramiİran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
İran halkı eski ruhani lideri Hamaney'e veda ediyor
© AA / Fatemeh Bahrami
Hamaney’in naaşı, daha sonra Meşhed kentine getirilecek ve son tören 9 Temmuz Perşembe günü burada gerçekleştirilecek. Törenin ardından Hamaney’in naaşı, İmam Rıza Türbesi’nde ayrılan özel alana defnedilecek.
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