https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/aydin-burdur-ve-mersinde-bir-gunde-5-kisi-bogularak-can-verdi-1107027767.html
Aydın, Burdur ve Mersin'de bir günde 5 kişi boğularak can verdi: Zonguldak'ta bir kişi aranıyor
Aydın, Burdur ve Mersin'de bir günde 5 kişi boğularak can verdi: Zonguldak'ta bir kişi aranıyor
Sputnik Türkiye
Aydın, Burdur ve Mersin'de bir günde 5 kişi boğularak can verdi
2026-07-06T09:56+0300
2026-07-06T09:56+0300
2026-07-06T10:25+0300
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Aydın, Burdur ve Mersin'de dün 5 kişi boğularak can verdi.Aydın'da 3 kişi boğularak can verdiKuşadası’nın Davutlar Mahallesi’ndeki Sevgi Plajı’nda, dün gün içerisinde boğulma vakaları yaşandı.Dalgalı denizde açığa sürüklenenleri gören tatilciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.Boğulma tehlikesi geçiren çok sayıda kişi, çevredeki diğer vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarıldı.Kıyıya çıkartılanlar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla farklı hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan çok sayıda kişiden durumu ağır olan Dursun Marmara, Mahmut Öz ile İlkay Özcan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Burdur'da boğulan kişi öldüSerinlemek için Onaç Baraj Gölü'ne giren 34 yaşındaki İbrahim Bozkurt, bir süre sonra suda kayboldu.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu Bozkurt'un cansız bedeni sudan çıkarıldı. Bozkurt'un cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Mersin'de boğulmaEmrullah Öztürk (23) adlı genç Keşbükü Irmağında suya atladıktan bir süre sonra gözden kayboldu.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda, Emrullah Öztür'ün cansız bedenine suya atladığı noktanın yaklaşık 200 metre ilerisinde ulaşıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Zonguldak'ta denizde kaybolan genç aranıyorZonguldak'ta yasağa rağmen denize girdikten sonra kaybolan genci bulmak için arama çalışması başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/bursada-5-yasindaki-cocuk-denizde-boguldu-annesi-oglunu-denize-birakip-ciktigini-itiraf-etti-1103429681.html
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türkiye, mersin, aydın, burdur, boğulma
türkiye, mersin, aydın, burdur, boğulma
Aydın, Burdur ve Mersin'de bir günde 5 kişi boğularak can verdi: Zonguldak'ta bir kişi aranıyor
09:56 06.07.2026 (güncellendi: 10:25 06.07.2026)
Havaların ısınmasıyla sıcaktan bunalanlar deniz kenarına akın ediyor. Aydın, Burdur ve Mersin'de dün 5 kişi boğularak can verdi. Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girdikten sonra kaybolan genci bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Aydın, Burdur ve Mersin'de dün 5 kişi boğularak can verdi.
Aydın'da 3 kişi boğularak can verdi
Kuşadası’nın Davutlar Mahallesi’ndeki Sevgi Plajı’nda, dün gün içerisinde boğulma vakaları yaşandı.
Dalgalı denizde açığa sürüklenenleri gören tatilciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Boğulma tehlikesi geçiren çok sayıda kişi, çevredeki diğer vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarıldı.
Kıyıya çıkartılanlar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla farklı hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan çok sayıda kişiden durumu ağır olan Dursun Marmara, Mahmut Öz ile İlkay Özcan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Burdur'da boğulan kişi öldü
Serinlemek için Onaç Baraj Gölü'ne giren 34 yaşındaki İbrahim Bozkurt, bir süre sonra suda kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu Bozkurt'un cansız bedeni sudan çıkarıldı. Bozkurt'un cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Emrullah Öztürk (23) adlı genç Keşbükü Irmağında suya atladıktan bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda, Emrullah Öztür'ün cansız bedenine suya atladığı noktanın yaklaşık 200 metre ilerisinde ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Zonguldak'ta denizde kaybolan genç aranıyor
Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girdikten sonra kaybolan genci bulmak için arama çalışması başlatıldı.