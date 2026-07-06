Adem Kılıç: Yeni güvenlik şemsiyelerine ihtiyaç duyuluyor
bölgenin kalbi
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Siyaset Bilimci Adem Kılıç, yeni güvenlik merkezlerinin oluştuğunu belirterek Türkiye'nin farklı bölgesel ortaklıklarda önemli bir rol üstleneceğini söyledi. Çin, Rusya ve Türkiye'nin yer aldığı yeni paktların kurulabileceğini ifade eden Kılıç, Körfez ülkeleri, Pakistan ve Mısır'ın da bu yeni güvenlik denklemine dahil olabileceğini dile getirdi.
Siyaset Bilimci Adem Kılıç, Radyo Sputnik'te yayınlanan Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni değerlendirdi.
Kılıç şunları söyledi:
"Ankara Zirvesi'nin kritik olmasının temel nedeni, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yaklaşımıyla birlikte Avrupa ülkelerinin savunma reformlarını nasıl gerçekleştireceklerinin bu zirvede netleşecek olmasıdır. Bir önceki zirvede savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarılması kararı alınmıştı ancak Polonya dışında neredeyse hiçbir ülke bunu gerçekleştiremedi. Trump, Avrupa üzerindeki bu baskıyı artıracaktır."
'Avrupa, Türkiye ile anlaşmak zorunda'
Avrupa'nın savunma sanayisinde ciddi üretim sorunları yaşadığına dikkat çeken Kılıç, Türkiye'nin bu süreçte öne çıkacağını belirterek şöyle konuştu:
"Avrupa, Ukrayna'ya yaptığı sevkiyatlar nedeniyle ciddi bir savunma sanayi krizi içerisinde. Ekonomik kaynak bulsalar bile Amerika'nın desteği olmadan üretim yapabilecek durumda değiller. Bu nedenle Türkiye ile mutlaka anlaşmak zorundalar. NATO tarihinde ilk kez zirvede bir savunma sanayi oturumu yapılacak. Kızılelma, Turkish 2 ve benzeri birçok savunma sanayi ürünümüz burada sergilenecek. Avrupa bugün üretime başlasa bile Türkiye'nin ulaştığı kapasiteye erişmesi en az 7-8 yıl sürecektir."
'Türkiye'nin yıldızı daha da parlayacak'
Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimin NATO içinde stratejik önem kazandığını ifade eden Kılıç, şunları söyledi:
"Türkiye'nin savunma sanayisindeki altyapısını mutlaka kullanmak isteyecekler. İnsansız sistemler, mühimmat, füze teknolojileri ve zırhlı araç üretiminde önemli bir noktaya geldik. İHA ve SİHA'larımız 38 ülkeye ihraç edildi. Türkiye artık görmezden gelinebilecek bir ülke değil. Amerika'nın NATO içindeki ağırlığının azalmaya başladığı bu dönemde Türkiye'nin yıldızının daha da parlayacağı kanaatindeyim."
'Yeni bölgesel paktlar görebiliriz'
Uluslararası güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiğini belirten Kılıç, yeni bölgesel iş birliklerinin gündeme gelebileceğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:
"Yeni güvenlik merkezleri oluşuyor ve yeni güvenlik şemsiyelerine ihtiyaç duyuluyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği gibi Çin, Rusya ve Türkiye'nin yakınlaştığı yeni paktlar görebiliriz. Körfez ülkeleri de ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından kendilerini daha güvensiz hissediyor. Pakistan ve Mısır'ın da dahil olduğu yeni bölgesel iş birlikleri ortaya çıkabilir. Bu tür paktların çoğalacağını ve Türkiye'nin Ankara merkezli, bağımsız dış politika anlayışını artık kimsenin değiştiremeyeceğini düşünüyorum."