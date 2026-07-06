Adem Kılıç: Yeni güvenlik şemsiyelerine ihtiyaç duyuluyor

"Avrupa, Ukrayna'ya yaptığı sevkiyatlar nedeniyle ciddi bir savunma sanayi krizi içerisinde. Ekonomik kaynak bulsalar bile Amerika'nın desteği olmadan üretim yapabilecek durumda değiller. Bu nedenle Türkiye ile mutlaka anlaşmak zorundalar. NATO tarihinde ilk kez zirvede bir savunma sanayi oturumu yapılacak. Kızılelma, Turkish 2 ve benzeri birçok savunma sanayi ürünümüz burada sergilenecek. Avrupa bugün üretime başlasa bile Türkiye'nin ulaştığı kapasiteye erişmesi en az 7-8 yıl sürecektir."