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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/abdullah-gul-siyasete-mi-isiniyor-1107027912.html
Abdullah Gül siyasete mi ısınıyor?
Abdullah Gül siyasete mi ısınıyor?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Abdullah Gül mesajı oldu... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T09:51+0300
2026-07-06T09:51+0300
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radyo
abdullah gül
güçlü özgan
demokrasi ve atılım partisi (deva)
yeri ve zamanı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için, "Türkiye mutlaka Abdullah Gül'ün birikiminden, tecrübesinden istifade etmeli" dedi. Babacan, Önemli bir siyasetçi ve devlet adamı olarak nitelediği Gül'ün 7 yıllık görev süresinde partisiz, tarafsız Cumhurbaşkanlığı yaptığını söyledi.Babacan’ın açıklamalarını ‘Siyasetin dejavu sarmalı’ olarak adlandıran gazeteci Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı’nda konuyla ilgili şöyle konuştu:
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Güçlü Özgan
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radyo sputnik, radyo, radyo, abdullah gül, güçlü özgan, demokrasi ve atılım partisi (deva), yeri ve zamanı
radyo sputnik, radyo, radyo, abdullah gül, güçlü özgan, demokrasi ve atılım partisi (deva), yeri ve zamanı

Abdullah Gül siyasete mi ısınıyor?

09:51 06.07.2026
yeri ve zamanı
yeri ve zamanı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Abdullah Gül mesajı oldu. Özgan, “Statükonun kendisi olan isimleri karşımıza çıkarmak yanlış bir strateji” dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için, "Türkiye mutlaka Abdullah Gül'ün birikiminden, tecrübesinden istifade etmeli" dedi. Babacan, Önemli bir siyasetçi ve devlet adamı olarak nitelediği Gül'ün 7 yıllık görev süresinde partisiz, tarafsız Cumhurbaşkanlığı yaptığını söyledi.
Babacan’ın açıklamalarını ‘Siyasetin dejavu sarmalı’ olarak adlandıran gazeteci Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı’nda konuyla ilgili şöyle konuştu:
“Siyasetin bir kanadının gündemi de bambaşka. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir açıklama yaptı. Abdullah Gül mesajı verdi, ‘Türkiye bu deneyimden istifade etmeli’ dedi. Siyaset içerisinde cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları yapılıyor. Bu tartışmalar yapılırken Ali Babacan’ın Abdullah Gül ismi üzerinde biraz tartışılması için bu açıklamayı yaptığını söylüyorum. Yine dergicilik yapıyor olsaydım buraya ‘Siyasetin dejavu sarmalı’ başlığını atardım. Çünkü eski sayfalardan yeni gelecek elde etmek mümkün değil. Karda ayak izlerini takip etmek çok tehlikelidir. Kısır döngülerin dışına çıkmakta zorlanan aktörler ve partiler var. Bu imanın neye karşılık geldiğini biliyoruz. Geçmişin raflarından indirilen bir siyasi aktör. Benim görebildiğim kadarıyla Abdullah Gül sessiz kalarak pozisyon koruma stratejisinin bir sembolüydü. Mahallenin eski muhtarlarını umut olarak göstermek ne kadar mantıklı ve ülke gerçekleriyle örtüşüyor ona da varın siz karar verin. Bizim bambaşka dertlerimiz var, ekonomik dertlerimiz var, yeni bir umuda ihtiyaç var ülkede. Siyaset ne yapıyor? Geçmişe dönerek statükonun kendisi olan isimleri karşımıza çıkartıyor. Bence yanlış bir strateji”
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