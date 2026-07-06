Abdullah Gül siyasete mi ısınıyor?

“Siyasetin bir kanadının gündemi de bambaşka. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir açıklama yaptı. Abdullah Gül mesajı verdi, ‘Türkiye bu deneyimden istifade etmeli’ dedi. Siyaset içerisinde cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları yapılıyor. Bu tartışmalar yapılırken Ali Babacan’ın Abdullah Gül ismi üzerinde biraz tartışılması için bu açıklamayı yaptığını söylüyorum. Yine dergicilik yapıyor olsaydım buraya ‘Siyasetin dejavu sarmalı’ başlığını atardım. Çünkü eski sayfalardan yeni gelecek elde etmek mümkün değil. Karda ayak izlerini takip etmek çok tehlikelidir. Kısır döngülerin dışına çıkmakta zorlanan aktörler ve partiler var. Bu imanın neye karşılık geldiğini biliyoruz. Geçmişin raflarından indirilen bir siyasi aktör. Benim görebildiğim kadarıyla Abdullah Gül sessiz kalarak pozisyon koruma stratejisinin bir sembolüydü. Mahallenin eski muhtarlarını umut olarak göstermek ne kadar mantıklı ve ülke gerçekleriyle örtüşüyor ona da varın siz karar verin. Bizim bambaşka dertlerimiz var, ekonomik dertlerimiz var, yeni bir umuda ihtiyaç var ülkede. Siyaset ne yapıyor? Geçmişe dönerek statükonun kendisi olan isimleri karşımıza çıkartıyor. Bence yanlış bir strateji”