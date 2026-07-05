Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/rtukten-nato-uyarisi-yayinlar-teyit-edilmis-bilgiye-dayali-olculu-toplumsal-hassasiyetleri-1107015146.html
RTÜK'ten NATO uyarısı: Yayınlar teyit edilmiş bilgiye dayalı, ölçülü, toplumsal hassasiyetleri gözetmeli
RTÜK'ten NATO uyarısı: Yayınlar teyit edilmiş bilgiye dayalı, ölçülü, toplumsal hassasiyetleri gözetmeli
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yayıncı kuruluşların, "haber... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T12:31+0300
2026-07-05T12:40+0300
türki̇ye
ankara
nato
rtük
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/05/1107014099_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08c77de0f594b692638f2232ece8c2a5.jpg
RTÜK'ün açıklamasında, Ankara'nın, 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Zirvesi'ne evsahipliği yapacağını vurgulayarak "Yayınların teyit edilmiş bilgiye dayalı, ölçülü, toplumsal hassasiyetleri gözeten ve dezenformasyondan uzak bir anlayışla yürütülmesi temel beklentimizdir" ifadelerini kullandı.RTÜK açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/iletisim-baskani-duran-nato-zirvesi-programinin-detayini-acikladi-1107013761.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/05/1107014099_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_447daa4eb658aba494622c429493fe93.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, nato, rtük
ankara, nato, rtük

RTÜK'ten NATO uyarısı: Yayınlar teyit edilmiş bilgiye dayalı, ölçülü, toplumsal hassasiyetleri gözetmeli

12:31 05.07.2026 (güncellendi: 12:40 05.07.2026)
© AA / Ahmet Serdar Eser36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Ankara
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© AA / Ahmet Serdar Eser
Abone ol
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yayıncı kuruluşların, "haber ve tartışma programlarında kamu yararını ve milli güvenlik perspektifini gözetmesinin büyük önem arz ettiği" açıklamasını yaptı.
RTÜK'ün açıklamasında, Ankara'nın, 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Zirvesi'ne evsahipliği yapacağını vurgulayarak "Yayınların teyit edilmiş bilgiye dayalı, ölçülü, toplumsal hassasiyetleri gözeten ve dezenformasyondan uzak bir anlayışla yürütülmesi temel beklentimizdir" ifadelerini kullandı.
© AA / Ahmet Serdar Eser36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Ankara
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Ankara
© AA / Ahmet Serdar Eser
RTÜK açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara, ülkemizin bölgesel ve küresel barışa katkı sunacağı önemli bir uluslararası diplomasi buluşmasına ev sahipliği yapacaktır. Türkiye’nin NATO içindeki kilit rolünü, diplomatik etkinliğini ve bölgesel caydırıcılığını bir kez daha öne çıkaracak olan bu zirve, devletimizin vakarını ve asil milletimizin ev sahipliğini uluslararası alanda sergileyeceğimiz önemli bir süreçtir.

Küresel güvenlik ve diplomasi başlıklarının yoğunlaştığı bu kritik dönemde, yayıncı kuruluşlarımızın haber ve tartışma programlarında kamu yararını ve milli güvenlik perspektifimizi gözetmeleri büyük önem arz etmektedir.

Yayınların teyit edilmiş bilgiye dayalı, ölçülü, toplumsal hassasiyetleri gözeten ve dezenformasyondan uzak bir anlayışla yürütülmesi temel beklentimizdir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, ifade özgürlüğü ile yayıncılık sorumluluğu arasındaki dengeyi esas alıyor, tüm yayın akışlarının İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca zirvenin ehemmiyetine uygun bir titizlikle takip edilmekte olduğunu önemle hatırlatıyoruz.

Yayıncı kuruluşlarımızın ülkemizin uluslararası konumuna yakışır bir mesleki etikle hareket edeceklerine inanıyor, tüm medya mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz."

Burhanettin Duran - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
TÜRKİYE
İletişim Başkanı Duran NATO Zirvesi programının detayını açıkladı
12:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала