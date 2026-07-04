Ankara’da NATO’nun Suçları sergisi açıldı: 'Misyonu emperyalizmin bekçiliğini ve tetikçiliğini yapmak'

NATO zirvesine hazırlanan Ankara’da NATO’nun suçları sergisi açıldı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 'NATO’nun Suçları' başlığıyla hazırlanan sergide, örgütün kuruluşundan bu yana dünya halklarına karşı işlediği belirtilen katliamlar, darbeler ve işgaller görsel belgelerle anlatıldı.Yugoslavya’nın parçalanmasından Ortadoğu’daki yıkıma kadar uzanan süreçlerin ele alındığı sergide, Türkiye’nin NATO’ya girişinden itibaren ülkede tırmandırıldığı ifade edilen kontrgerilla faaliyetleri, faili meçhul cinayetlere de yer verildi.Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yöneticisi Hakan Bulut sergiye ilişkin şu açıklamayı yaptı:
Ankara’da NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar sürerken NATO’nun kurulduğu günden bugüne gerçekleştirdiği eylemler bir resim sergisi ile hatırlatıldı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergide NATO’nun işlediği katliamların fotoğrafları sergilendi.
NATO zirvesine hazırlanan Ankara’da NATO’nun suçları sergisi açıldı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 'NATO’nun Suçları' başlığıyla hazırlanan sergide, örgütün kuruluşundan bu yana dünya halklarına karşı işlediği belirtilen katliamlar, darbeler ve işgaller görsel belgelerle anlatıldı.
Yugoslavya’nın parçalanmasından Ortadoğu’daki yıkıma kadar uzanan süreçlerin ele alındığı sergide, Türkiye’nin NATO’ya girişinden itibaren ülkede tırmandırıldığı ifade edilen kontrgerilla faaliyetleri, faili meçhul cinayetlere de yer verildi.
Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yöneticisi Hakan Bulut sergiye ilişkin şu açıklamayı yaptı:
NATO, kuruluşunda askeri bir ‘savunma’ örgütü olduğunu deklare etmiş olsa da Sovyetler Birliği'ne karşı kurulan bir askeri birlikti. Sovyetlerin dağılmasının ardından asıl varlık gerekçesi ortadan kalkmış olsa da asıl misyonu emperyalizmin bekçiliğini ve tetikçiliğini yapmak, buna düşman gördüğü emekçi halkların mücadelesini sönümlendirmek. Gladio olarak adlandırılan devletler içindeki çeteler halkların örgütlenme, seçme ve seçilme, hak arama faaliyetlerini baltalamak, sermaye iktidarlarının önünü açma, korku salma işlevi üstlendi. Bugün NATO denildiğinde insanların aklına gelmesi gereken başlıklar, başta 1980 darbesi olmak üzere ülke ve dünya tarihine damga vuran gelişmeleri fotoğrafın, görüntünün gücü ile hafızalara kazımak ve yeniden hatırlamak, tartışmak için bu fotoğraf sergisini düzenliyoruz.