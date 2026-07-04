Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/ankarada-natonun-suclari-sergisi-acildi-misyonu-emperyalizmin-bekciligini-ve-tetikciligini-yapmak-1107002234.html
Ankara’da NATO’nun Suçları sergisi açıldı: 'Misyonu emperyalizmin bekçiliğini ve tetikçiliğini yapmak'
Ankara’da NATO’nun Suçları sergisi açıldı: 'Misyonu emperyalizmin bekçiliğini ve tetikçiliğini yapmak'
Sputnik Türkiye
Ankara’da NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar sürerken NATO’nun kurulduğu günden bugüne gerçekleştirdiği eylemler bir resim sergisi ile hatırlatıldı. Nazım... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T15:31+0300
2026-07-04T15:31+0300
türki̇ye
hakan bulut
sovyetler birliği
nato
nazım hikmet kültür merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/04/1107001614_0:148:1600:1048_1920x0_80_0_0_df1c02f64354a83e02cc1a7396a0efc3.jpg
NATO zirvesine hazırlanan Ankara’da NATO’nun suçları sergisi açıldı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 'NATO’nun Suçları' başlığıyla hazırlanan sergide, örgütün kuruluşundan bu yana dünya halklarına karşı işlediği belirtilen katliamlar, darbeler ve işgaller görsel belgelerle anlatıldı.Yugoslavya’nın parçalanmasından Ortadoğu’daki yıkıma kadar uzanan süreçlerin ele alındığı sergide, Türkiye’nin NATO’ya girişinden itibaren ülkede tırmandırıldığı ifade edilen kontrgerilla faaliyetleri, faili meçhul cinayetlere de yer verildi.Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yöneticisi Hakan Bulut sergiye ilişkin şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/turkiye-ile-nato-arasinda-yasanan-krizler-darbeler-yaptirimlar-engellemeler--1106913343.html
türki̇ye
sovyetler birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/04/1107001614_3:0:1598:1196_1920x0_80_0_0_977bdc20a76207135866598735693be5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan bulut, sovyetler birliği, nato, nazım hikmet kültür merkezi
hakan bulut, sovyetler birliği, nato, nazım hikmet kültür merkezi

Ankara’da NATO’nun Suçları sergisi açıldı: 'Misyonu emperyalizmin bekçiliğini ve tetikçiliğini yapmak'

15:31 04.07.2026
© Sputnik / Osman Nuri CeritAnkara’da NATO’nun suçları sergisi
Ankara’da NATO’nun suçları sergisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Ankara’da NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar sürerken NATO’nun kurulduğu günden bugüne gerçekleştirdiği eylemler bir resim sergisi ile hatırlatıldı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergide NATO’nun işlediği katliamların fotoğrafları sergilendi.
NATO zirvesine hazırlanan Ankara’da NATO’nun suçları sergisi açıldı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 'NATO’nun Suçları' başlığıyla hazırlanan sergide, örgütün kuruluşundan bu yana dünya halklarına karşı işlediği belirtilen katliamlar, darbeler ve işgaller görsel belgelerle anlatıldı.
Yugoslavya’nın parçalanmasından Ortadoğu’daki yıkıma kadar uzanan süreçlerin ele alındığı sergide, Türkiye’nin NATO’ya girişinden itibaren ülkede tırmandırıldığı ifade edilen kontrgerilla faaliyetleri, faili meçhul cinayetlere de yer verildi.
Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yöneticisi Hakan Bulut sergiye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

NATO, kuruluşunda askeri bir ‘savunma’ örgütü olduğunu deklare etmiş olsa da Sovyetler Birliği'ne karşı kurulan bir askeri birlikti. Sovyetlerin dağılmasının ardından asıl varlık gerekçesi ortadan kalkmış olsa da asıl misyonu emperyalizmin bekçiliğini ve tetikçiliğini yapmak, buna düşman gördüğü emekçi halkların mücadelesini sönümlendirmek. Gladio olarak adlandırılan devletler içindeki çeteler halkların örgütlenme, seçme ve seçilme, hak arama faaliyetlerini baltalamak, sermaye iktidarlarının önünü açma, korku salma işlevi üstlendi. Bugün NATO denildiğinde insanların aklına gelmesi gereken başlıklar, başta 1980 darbesi olmak üzere ülke ve dünya tarihine damga vuran gelişmeleri fotoğrafın, görüntünün gücü ile hafızalara kazımak ve yeniden hatırlamak, tartışmak için bu fotoğraf sergisini düzenliyoruz.

© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Ankara’da NATO’nun suçları sergisi - Sputnik Türkiye
1/3
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Ankara’da NATO’nun suçları sergisi - Sputnik Türkiye
2/3
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Ankara’da NATO’nun suçları sergisi - Sputnik Türkiye
3/3
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
1/3
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
2/3
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
3/3
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
NATO-Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
TÜRKİYE
Türkiye ile NATO arasında yaşanan krizler: Darbeler, yaptırımlar, engellemeler
1 Temmuz, 15:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала