Ankara’da NATO’nun Suçları sergisi açıldı: 'Misyonu emperyalizmin bekçiliğini ve tetikçiliğini yapmak'

NATO, kuruluşunda askeri bir ‘savunma’ örgütü olduğunu deklare etmiş olsa da Sovyetler Birliği'ne karşı kurulan bir askeri birlikti. Sovyetlerin dağılmasının ardından asıl varlık gerekçesi ortadan kalkmış olsa da asıl misyonu emperyalizmin bekçiliğini ve tetikçiliğini yapmak, buna düşman gördüğü emekçi halkların mücadelesini sönümlendirmek. Gladio olarak adlandırılan devletler içindeki çeteler halkların örgütlenme, seçme ve seçilme, hak arama faaliyetlerini baltalamak, sermaye iktidarlarının önünü açma, korku salma işlevi üstlendi. Bugün NATO denildiğinde insanların aklına gelmesi gereken başlıklar, başta 1980 darbesi olmak üzere ülke ve dünya tarihine damga vuran gelişmeleri fotoğrafın, görüntünün gücü ile hafızalara kazımak ve yeniden hatırlamak, tartışmak için bu fotoğraf sergisini düzenliyoruz.