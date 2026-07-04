Tahran'da Ali Hamaney'e veda: Şehir matem havasına büründü

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde veda töreni düzenlendi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde veda töreni düzenlendi.
Sabah saat 06.00'da başlayan törene on binlerce kişi katılırken, şehir genelinde kurulan ikram noktaları ve anma etkinlikleri dikkat çekti.
Sabah saat 06.00'da başlayan törene on binlerce kişi katılırken, şehir genelinde kurulan ikram noktaları ve anma etkinlikleri dikkat çekti.
Musalla Camisi'ne giden ana güzergâh boyunca ve Tahran'ın farklı bölgelerinde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz su, yiyecek, içecek ve geleneksel şerbet ikram edildi. Tören alanına uzak mahallelerde de benzer hazırlıkların yapıldığı, ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığı görüldü.
Musalla Camisi'ne giden ana güzergâh boyunca ve Tahran'ın farklı bölgelerinde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz su, yiyecek, içecek ve geleneksel şerbet ikram edildi. Tören alanına uzak mahallelerde de benzer hazırlıkların yapıldığı, ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığı görüldü.
Stantlarda "üzerlik" adı verilen ve iyi şans getirdiğine inanılan bir ot da mangallarda tütsü olarak yakıldı. Ayrıca sıcak havaya karşı vatandaşların serinlemesi amacıyla bazı noktalarda su püskürtme sistemleri kuruldu.
Stantlarda "üzerlik" adı verilen ve iyi şans getirdiğine inanılan bir ot da mangallarda tütsü olarak yakıldı. Ayrıca sıcak havaya karşı vatandaşların serinlemesi amacıyla bazı noktalarda su püskürtme sistemleri kuruldu.
Musalla Camisi'ne yaklaşık 40 dakikalık yürüme mesafesindeki bölgelerde dahi matem atmosferinin hissedildiği, sokaklarda kurulan stantlar ve anma etkinlikleriyle törenin yalnızca cami çevresiyle sınırlı kalmadığı gözlendi.
Musalla Camisi'ne yaklaşık 40 dakikalık yürüme mesafesindeki bölgelerde dahi matem atmosferinin hissedildiği, sokaklarda kurulan stantlar ve anma etkinlikleriyle törenin yalnızca cami çevresiyle sınırlı kalmadığı gözlendi.
Yetkililer, veda töreninin akşam saat 20.00'ye kadar devam edeceğini, Ali Hamaney için cenaze namazının ise yarın İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kılınacağını bildirdi.
Yetkililer, veda töreninin akşam saat 20.00'ye kadar devam edeceğini, Ali Hamaney için cenaze namazının ise yarın İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kılınacağını bildirdi.