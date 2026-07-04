Tahran'da Ali Hamaney'e veda: Şehir matem havasına büründü

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Stantlarda "üzerlik" adı verilen ve iyi şans getirdiğine inanılan bir ot da mangallarda tütsü olarak yakıldı. Ayrıca sıcak havaya karşı vatandaşların serinlemesi amacıyla bazı noktalarda su püskürtme sistemleri kuruldu.