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Tahran'da Ali Hamaney'e veda: Şehir matem havasına büründü
Tahran'da Ali Hamaney'e veda: Şehir matem havasına büründü
Sputnik Türkiye
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen veda törenine on binlerce kişi katıldı... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, i̇ran, tahran

Tahran'da Ali Hamaney'e veda: Şehir matem havasına büründü

13:17 04.07.2026
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ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen veda törenine on binlerce kişi katıldı. Musalla Camisi çevresinde ve kentin farklı noktalarında kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz yiyecek ve içecek dağıtılırken, matem atmosferi şehir geneline yayıldı.
© Sputnik / Selin Uludağ

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde veda töreni düzenlendi.

ABD ve İsrail&#x27;in 28 Şubat&#x27;ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran&#x27;ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran&#x27;daki İmam Humeyni Musalla Camisi&#x27;nde veda töreni düzenlendi. - Sputnik Türkiye
1/6
© Sputnik / Selin Uludağ

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde veda töreni düzenlendi.

© Sputnik / Selin Uludağ

Sabah saat 06.00'da başlayan törene on binlerce kişi katılırken, şehir genelinde kurulan ikram noktaları ve anma etkinlikleri dikkat çekti.

Sabah saat 06.00&#x27;da başlayan törene on binlerce kişi katılırken, şehir genelinde kurulan ikram noktaları ve anma etkinlikleri dikkat çekti. - Sputnik Türkiye
2/6
© Sputnik / Selin Uludağ

Sabah saat 06.00'da başlayan törene on binlerce kişi katılırken, şehir genelinde kurulan ikram noktaları ve anma etkinlikleri dikkat çekti.

© Sputnik / Selin Uludağ

Musalla Camisi'ne giden ana güzergâh boyunca ve Tahran'ın farklı bölgelerinde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz su, yiyecek, içecek ve geleneksel şerbet ikram edildi. Tören alanına uzak mahallelerde de benzer hazırlıkların yapıldığı, ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığı görüldü.

Musalla Camisi&#x27;ne giden ana güzergâh boyunca ve Tahran&#x27;ın farklı bölgelerinde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz su, yiyecek, içecek ve geleneksel şerbet ikram edildi. Tören alanına uzak mahallelerde de benzer hazırlıkların yapıldığı, ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığı görüldü. - Sputnik Türkiye
3/6
© Sputnik / Selin Uludağ

Musalla Camisi'ne giden ana güzergâh boyunca ve Tahran'ın farklı bölgelerinde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz su, yiyecek, içecek ve geleneksel şerbet ikram edildi. Tören alanına uzak mahallelerde de benzer hazırlıkların yapıldığı, ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığı görüldü.

© Sputnik / Selin Uludağ

Stantlarda "üzerlik" adı verilen ve iyi şans getirdiğine inanılan bir ot da mangallarda tütsü olarak yakıldı. Ayrıca sıcak havaya karşı vatandaşların serinlemesi amacıyla bazı noktalarda su püskürtme sistemleri kuruldu.

Stantlarda &quot;üzerlik&quot; adı verilen ve iyi şans getirdiğine inanılan bir ot da mangallarda tütsü olarak yakıldı. Ayrıca sıcak havaya karşı vatandaşların serinlemesi amacıyla bazı noktalarda su püskürtme sistemleri kuruldu. - Sputnik Türkiye
4/6
© Sputnik / Selin Uludağ

Stantlarda "üzerlik" adı verilen ve iyi şans getirdiğine inanılan bir ot da mangallarda tütsü olarak yakıldı. Ayrıca sıcak havaya karşı vatandaşların serinlemesi amacıyla bazı noktalarda su püskürtme sistemleri kuruldu.

© Sputnik / Selin Uludağ

Musalla Camisi'ne yaklaşık 40 dakikalık yürüme mesafesindeki bölgelerde dahi matem atmosferinin hissedildiği, sokaklarda kurulan stantlar ve anma etkinlikleriyle törenin yalnızca cami çevresiyle sınırlı kalmadığı gözlendi.

Musalla Camisi&#x27;ne yaklaşık 40 dakikalık yürüme mesafesindeki bölgelerde dahi matem atmosferinin hissedildiği, sokaklarda kurulan stantlar ve anma etkinlikleriyle törenin yalnızca cami çevresiyle sınırlı kalmadığı gözlendi. - Sputnik Türkiye
5/6
© Sputnik / Selin Uludağ

Musalla Camisi'ne yaklaşık 40 dakikalık yürüme mesafesindeki bölgelerde dahi matem atmosferinin hissedildiği, sokaklarda kurulan stantlar ve anma etkinlikleriyle törenin yalnızca cami çevresiyle sınırlı kalmadığı gözlendi.

© Sputnik / Selin Uludağ

Yetkililer, veda töreninin akşam saat 20.00'ye kadar devam edeceğini, Ali Hamaney için cenaze namazının ise yarın İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kılınacağını bildirdi.

Yetkililer, veda töreninin akşam saat 20.00&#x27;ye kadar devam edeceğini, Ali Hamaney için cenaze namazının ise yarın İmam Humeyni Musalla Camisi&#x27;nde kılınacağını bildirdi. - Sputnik Türkiye
6/6
© Sputnik / Selin Uludağ

Yetkililer, veda töreninin akşam saat 20.00'ye kadar devam edeceğini, Ali Hamaney için cenaze namazının ise yarın İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kılınacağını bildirdi.

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